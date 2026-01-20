Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Беспилотник MQ-9B SeaGuardian впервые сбросил гидроакустические буи для охоты на подлодки

MQ-9B SeaGuardian / © General Atomics

Испытания были сосредоточены на повышении способности аппарата обнаруживать подводные лодки на большой глубине. На фоне роста военно-морских угроз во всем мире подобные технологии способны радикально изменить способы контроля за акваториями Мирового океана.

Крупные державы активно инвестируют в средства поиска, сопровождения и перехвата враждебных подводных аппаратов. Важную роль в этом играют самолеты, патрулирующие обширные океанские районы и сбрасывающие гидроакустические буи — специальные датчики для выявления подводных целей.

Гидроакустические буи — это небольшие одноразовые устройства, которые раскрываются в воде и разворачивают сенсоры. Они бывают разных типов: пассивные, «прослушивающие» шумы, активные сонары, а также сетевые передатчики для обмена данными. Вертолеты обладают ограниченной продолжительностью полета, а даже дальнемагистральные пилотируемые самолеты, такие как P-8A Poseidon, могут находиться в зоне патрулирования лишь около четырех часов. Длительные миссии сильно нагружают экипажи, даже при дозаправке в воздухе.

GA-ASI и ВМС США намерены закрыть этот пробел с помощью беспилотников. MQ-9B SeaGuardian способен находиться в воздухе значительно дольше, чем пилотируемые самолеты. Новые контейнеры ESDS позволяют нести вдвое больше буев и применять MAC-буи — впервые для беспилотной авиации.

В ходе летных испытаний SeaGuardian сбрасывал различные типы буев, которые позволяют охватывать значительно большие районы при меньшем общем количестве датчиков. Испытания проводились при поддержке ВМС США и были направлены на сертификацию системы SDS и подготовку к ее оперативному применению в интересах командования Тихоокеанского флота США.

После анализа полученных данных ожидается, что в январе 2026 года ВМС США одобрят использование MQ-9B SeaGuardian для активных противолодочных операций.