Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».

Олег Гончар
Олег Гончар
20 января, 08:25
Беспилотник MQ-9B SeaGuardian впервые сбросил гидроакустические буи для охоты на подлодки

Компания General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) провела испытания беспилотника MQ-9B SeaGuardian, оснащенного новой расширенной системой сброса буев Expanded Sonobuoy Dispensing System (ESDS), что стало важным этапом в развитии беспилотного морского патрулирования.

# авиация
# беспилотники
# оружие
# технологии
MQ-9B SeaGuardian / © General Atomics
MQ-9B SeaGuardian / © General Atomics

Испытания были сосредоточены на повышении способности аппарата обнаруживать подводные лодки на большой глубине. На фоне роста военно-морских угроз во всем мире подобные технологии способны радикально изменить способы контроля за акваториями Мирового океана.

Крупные державы активно инвестируют в средства поиска, сопровождения и перехвата враждебных подводных аппаратов. Важную роль в этом играют самолеты, патрулирующие обширные океанские районы и сбрасывающие гидроакустические буи — специальные датчики для выявления подводных целей.

Гидроакустические буи — это небольшие одноразовые устройства, которые раскрываются в воде и разворачивают сенсоры. Они бывают разных типов: пассивные, «прослушивающие» шумы, активные сонары, а также сетевые передатчики для обмена данными. Вертолеты обладают ограниченной продолжительностью полета, а даже дальнемагистральные пилотируемые самолеты, такие как P-8A Poseidon, могут находиться в зоне патрулирования лишь около четырех часов. Длительные миссии сильно нагружают экипажи, даже при дозаправке в воздухе.

GA-ASI и ВМС США намерены закрыть этот пробел с помощью беспилотников. MQ-9B SeaGuardian способен находиться в воздухе значительно дольше, чем пилотируемые самолеты. Новые контейнеры ESDS позволяют нести вдвое больше буев и применять MAC-буи — впервые для беспилотной авиации.

В ходе летных испытаний SeaGuardian сбрасывал различные типы буев, которые позволяют охватывать значительно большие районы при меньшем общем количестве датчиков. Испытания проводились при поддержке ВМС США и были направлены на сертификацию системы SDS и подготовку к ее оперативному применению в интересах командования Тихоокеанского флота США.

После анализа полученных данных ожидается, что в январе 2026 года ВМС США одобрят использование MQ-9B SeaGuardian для активных противолодочных операций. 

19 января, 16:40
Андрей Серегин

Международная торговля лягушками привела к распространению смертельно опасного грибка

Амфибии страдают от отдельных видов смертельно опасных заболеваний, среди которых выделяются грибковые инфекции. Ученые выяснили, что торговля лягушками из Бразилии, часто бывшими носителями местного вида грибка, привела к его глобальному распространению.

Биология
# грибок
# ДНК
# лягушки
# эпидемия
18 января, 11:45
Игорь Байдов

Ученые рассказали, чем питалось одно из самых странных животных в истории

Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.

Палеонтология
# доисторическое животное
# кембрийский взрыв
# кембрийский период
19 января, 13:59
Илья Гриднев

Физики обнаружили считавшееся невозможным состояние материи

Ученые доказали существование топологических состояний материи там, где ранее это считалось невозможным из-за разрушения привычных свойств частиц. Оказалось, даже в условиях квантового хаоса могут спонтанно возникать структуры, устойчивые к внешним возмущениям. Для этого пришлось пересмотреть фундаментальное определение топологии, отделив его от классического поведения электронов.

Физика
# квантовое состояние
# топология
# эффект Холла
16 января, 15:28
ФизТех

Новый электролит открыл путь к мощным и более безопасным литий-ионным аккумуляторам

Международная научная группа при участии МФТИ разработала композитный гель-полимерный электролит для аккумуляторов. Этот материал позволит создать безопасные высокомощные батареи, что важно для электромобилей, гаджетов и систем хранения энергии.

ФизТех
# литий-ионные аккумуляторы
# материал
# технологии
# химия
# электролит
# электроника
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
