«Сюньтянь» готовят к запуску: Китай рассказал о возможностях нового космического телескопа
Китай вплотную приблизился к запуску крупного космического телескопа, который будет работать на орбите совместно с орбитальной станцией «Тяньгун». Ученые уже завершили полномасштабное моделирование наблюдений в рамках подготовки к миссии.
Космический телескоп Китайской космической станции (CSST), размером примерно с автобус, также известный как «Сюньтянь» — что переводится как «обозрение небес», — готовится к запуску, который может состояться уже в начале 2027 года. Он оснащен главным зеркалом диаметром два метра, что немного меньше, чем у космического телескопа «Хаббл».
Однако, по словам представителей китайской космической программы, «Сюньтянь» станет куда более мощным инструментом для обзорных наблюдений неба. Телескоп несет камеру с разрешением 2,5 миллиарда пикселей и обладает полем зрения примерно в 300 раз большим, чем у легендарного «Хаббла». Он будет исследовать небо в диапазоне от ближнего ультрафиолета до ближнего инфракрасного излучения, обеспечивая изображения с высоким пространственным разрешением.
По мере перехода подготовки к финальной стадии объединенная китайская исследовательская группа разработала сквозной комплекс моделирования, позволяющий создавать имитации наблюдений как для оптических, так и для других научных систем телескопа. Эти симуляции воспроизводят ожидаемые приборные и наблюдательные условия и служат для оценки общей эффективности обсерватории. Результаты работы были опубликованы в начале января в журнале Research in Astronomy and Astrophysics.
Ожидается, что телескоп Китайской космической станции внесет значительный вклад в широкий спектр научных областей — от космологии и изучения галактик до исследований эволюции Млечного Пути, звезд и планет. По данным Национальных астрономических обсерваторий Китайской академии наук (NAOC), которые возглавили исследование с имитацией наблюдений, «Сюньтянь» также может пролить свет на природу темной материи и темной энергии.
После запуска на ракете-носителе «Чанчжэн-5B» «Сюньтянь» будет работать автономно на низкой околоземной орбите, однако его траектория будет согласована с орбитой станции «Тяньгун». Аппарат также сможет стыковаться со станцией. Это позволит космонавтам выходить в открытый космос для обслуживания, ремонта и даже модернизации обсерватории.
Амфибии страдают от отдельных видов смертельно опасных заболеваний, среди которых выделяются грибковые инфекции. Ученые выяснили, что торговля лягушками из Бразилии, часто бывшими носителями местного вида грибка, привела к его глобальному распространению.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Ученые доказали существование топологических состояний материи там, где ранее это считалось невозможным из-за разрушения привычных свойств частиц. Оказалось, даже в условиях квантового хаоса могут спонтанно возникать структуры, устойчивые к внешним возмущениям. Для этого пришлось пересмотреть фундаментальное определение топологии, отделив его от классического поведения электронов.
Международная научная группа при участии МФТИ разработала композитный гель-полимерный электролит для аккумуляторов. Этот материал позволит создать безопасные высокомощные батареи, что важно для электромобилей, гаджетов и систем хранения энергии.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
27 Марта, 2015
Неуглеродные формы жизни
