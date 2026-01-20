Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

«Сюньтянь» готовят к запуску: Китай рассказал о возможностях нового космического телескопа

Китай вплотную приблизился к запуску крупного космического телескопа, который будет работать на орбите совместно с орбитальной станцией «Тяньгун». Ученые уже завершили полномасштабное моделирование наблюдений в рамках подготовки к миссии.

Художественное изображение телескопа «Сюньтянь» / © CCTV

Космический телескоп Китайской космической станции (CSST), размером примерно с автобус, также известный как «Сюньтянь» — что переводится как «обозрение небес», — готовится к запуску, который может состояться уже в начале 2027 года. Он оснащен главным зеркалом диаметром два метра, что немного меньше, чем у космического телескопа «Хаббл».

Однако, по словам представителей китайской космической программы, «Сюньтянь» станет куда более мощным инструментом для обзорных наблюдений неба. Телескоп несет камеру с разрешением 2,5 миллиарда пикселей и обладает полем зрения примерно в 300 раз большим, чем у легендарного «Хаббла». Он будет исследовать небо в диапазоне от ближнего ультрафиолета до ближнего инфракрасного излучения, обеспечивая изображения с высоким пространственным разрешением.

По мере перехода подготовки к финальной стадии объединенная китайская исследовательская группа разработала сквозной комплекс моделирования, позволяющий создавать имитации наблюдений как для оптических, так и для других научных систем телескопа. Эти симуляции воспроизводят ожидаемые приборные и наблюдательные условия и служат для оценки общей эффективности обсерватории. Результаты работы были опубликованы в начале января в журнале Research in Astronomy and Astrophysics.

Ожидается, что телескоп Китайской космической станции внесет значительный вклад в широкий спектр научных областей — от космологии и изучения галактик до исследований эволюции Млечного Пути, звезд и планет. По данным Национальных астрономических обсерваторий Китайской академии наук (NAOC), которые возглавили исследование с имитацией наблюдений, «Сюньтянь» также может пролить свет на природу темной материи и темной энергии.

После запуска на ракете-носителе «Чанчжэн-5B» «Сюньтянь» будет работать автономно на низкой околоземной орбите, однако его траектория будет согласована с орбитой станции «Тяньгун». Аппарат также сможет стыковаться со станцией. Это позволит космонавтам выходить в открытый космос для обслуживания, ремонта и даже модернизации обсерватории.