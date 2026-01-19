Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Компания Маска запустила первый в мире учебный ИИ-кластер Colossus 2 мощностью один миллион киловатт

Компания xAI ввела в эксплуатацию суперкомпьютер Colossus 2, сделав его первым в мире ИИ-кластером для обучения нейросетей такого масштаба. И это лишь начало: уже через несколько месяцев его мощность планируют существенно увеличить.

Первый в мире учебный ИИ-кластер Colossus 2 мощностью один миллион киловатт / © xAI

Об этом Илон Маск сообщил в недавнем посте на социальной платформе X.

Суперкомпьютер Colossus 2, наряду со своим предшественником Colossus 1, используется xAI главным образом для обучения и совершенствования большой языковой модели Grok. В своем сообщении Маск отметил, что Colossus 2 уже полностью введен в строй и стал первым в мире учебным ИИ-кластером мощностью один миллион киловатт.

Еще более впечатляющим выглядит то, что уже в апреле его энергопотребление планируется увеличить до 1,5 миллиона киловатт. Даже в нынешней конфигурации Colossus 2 потребляет больше энергии, чем пиковая нагрузка такого города, как Сан-Франциско.

Пользователи X обратили внимание на поразительные темпы реализации проекта. Colossus 1 прошел путь от подготовки площадки до полной готовности всего за 122 дня. Colossus 2, в свою очередь, не только преодолел рубеж в один миллион киловатт, но и нацелен на итоговую мощность порядка двух миллионов киловатт. Эти сроки значительно опережают темпы развития инфраструктуры у основных конкурентов xAI.

Отмечается, что системы Colossus 1 и Colossus 2 в совокупности эквивалентны более чем одному миллиону GPU H100. Кроме того, компания недавно представила линейку Grok 4, сервисы Grok Voice и Grok Imagine, а также уже начала обучение следующей флагманской модели — Grok 5.