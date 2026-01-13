Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Эксперты выступили против отмены программы NASA по доставке образцов с Марса

Действующая совместная программа NASA и Европейского космического агентства (ESA) по возврату марсианских образцов (Mars Sample Return, MSR), по всей видимости, будет прекращена. Об этом говорится в Законе об ассигнованиях на нужды торговли, юстиции, науки и смежных ведомств — так называемом «минибюджетном пакете», принятом Палатой представителей США.

Концепт миссии по доставке на Землю образцов марсианского грунта Mars Sample Return Mission (MSR) / © NASA / JPL-Caltech

«Как предложено в бюджете, соглашение не поддерживает существующую программу Mars Sample Return», — отмечается в документе в разделе «Будущие марсианские миссии». При этом в тексте подчеркивается, что технологические возможности, разрабатываемые в рамках MSR, «критически важны не только для успеха будущих научных миссий, но и для пилотируемых программ по исследованию Луны и Марса».

Одной из организаций, отреагировавших на новость о закрытии MSR, стала Аналитическая группа по программе исследования Марса (Mars Exploration Program Analysis Group, MEPAG). Это междисциплинарная экспертная платформа, объединяющая научное сообщество для поддержки целей NASA в изучении Красной планеты.

Руководящий комитет MEPAG в целом положительно оценил обновленные формулировки бюджета NASA и планетарной науки: «минибюджет» предусматривает выделение агентству 24,4 миллиарда долларов в 2026 финансовом году — существенно больше, чем 18,8 миллиарда, предложенные ранее Белым домом.

Однако, как заявила председатель MEPAG и ведущий специалист Юго-Западного исследовательского института в Боулдере Виктория Хэмилтон, «мы глубоко обеспокоены отменой программы MSR».

По словам Хэмилтон, MSR была главным приоритетом планетарной науки в рамках двух последних Десятилетних обзоров по астрономии и астрофизике. Эти фундаментальные доклады готовятся Национальными академиями наук, инженерии и медицины США по запросу NASA каждые десять лет.

«Мы стоим на пороге окончательного ответа на вопрос о том, существовала ли жизнь на древнем Марсе, — сказала Хэмилтон в интервью изданию Space.com — Логика выбора районов и образцов для отбора тщательно и широко обсуждалась научным сообществом. В результате в хранилище марсохода Perseverance находятся по-настоящему манящие образцы, способные произвести революцию в нашем понимании жизни в Солнечной системе».

Марсоход Perseverance с начала 2021 года последовательно исследует кратер Езеро в поисках признаков древней жизни, собирая образцы пород, реголита и атмосферы, которые планировалось доставить на Землю.

«Эти образцы также предоставят бесценную информацию о поверхностной среде Марса, — подчеркнула Хэмилтон. — Это может существенно снизить риски для будущих астронавтов и сэкономить миллиарды долларов налогоплательщиков, уменьшив необходимость проектировать системы в условиях множества неизвестных факторов марсианской среды».

Кроме того, программа MSR является символом лидерства США в исследованиях дальнего космоса — приоритета, неоднократно декларируемого администрацией Трампа. Однако, по словам Хэмилтон, это лидерство находится под угрозой со стороны других стран, уже объявивших о намерении в ближайшие годы провести собственные миссии по возврату марсианских образцов, в частности Китая.