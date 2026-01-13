Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Эксперты выступили против отмены программы NASA по доставке образцов с Марса
Действующая совместная программа NASA и Европейского космического агентства (ESA) по возврату марсианских образцов (Mars Sample Return, MSR), по всей видимости, будет прекращена. Об этом говорится в Законе об ассигнованиях на нужды торговли, юстиции, науки и смежных ведомств — так называемом «минибюджетном пакете», принятом Палатой представителей США.
«Как предложено в бюджете, соглашение не поддерживает существующую программу Mars Sample Return», — отмечается в документе в разделе «Будущие марсианские миссии». При этом в тексте подчеркивается, что технологические возможности, разрабатываемые в рамках MSR, «критически важны не только для успеха будущих научных миссий, но и для пилотируемых программ по исследованию Луны и Марса».
Одной из организаций, отреагировавших на новость о закрытии MSR, стала Аналитическая группа по программе исследования Марса (Mars Exploration Program Analysis Group, MEPAG). Это междисциплинарная экспертная платформа, объединяющая научное сообщество для поддержки целей NASA в изучении Красной планеты.
Руководящий комитет MEPAG в целом положительно оценил обновленные формулировки бюджета NASA и планетарной науки: «минибюджет» предусматривает выделение агентству 24,4 миллиарда долларов в 2026 финансовом году — существенно больше, чем 18,8 миллиарда, предложенные ранее Белым домом.
Однако, как заявила председатель MEPAG и ведущий специалист Юго-Западного исследовательского института в Боулдере Виктория Хэмилтон, «мы глубоко обеспокоены отменой программы MSR».
По словам Хэмилтон, MSR была главным приоритетом планетарной науки в рамках двух последних Десятилетних обзоров по астрономии и астрофизике. Эти фундаментальные доклады готовятся Национальными академиями наук, инженерии и медицины США по запросу NASA каждые десять лет.
«Мы стоим на пороге окончательного ответа на вопрос о том, существовала ли жизнь на древнем Марсе, — сказала Хэмилтон в интервью изданию Space.com — Логика выбора районов и образцов для отбора тщательно и широко обсуждалась научным сообществом. В результате в хранилище марсохода Perseverance находятся по-настоящему манящие образцы, способные произвести революцию в нашем понимании жизни в Солнечной системе».
Марсоход Perseverance с начала 2021 года последовательно исследует кратер Езеро в поисках признаков древней жизни, собирая образцы пород, реголита и атмосферы, которые планировалось доставить на Землю.
«Эти образцы также предоставят бесценную информацию о поверхностной среде Марса, — подчеркнула Хэмилтон. — Это может существенно снизить риски для будущих астронавтов и сэкономить миллиарды долларов налогоплательщиков, уменьшив необходимость проектировать системы в условиях множества неизвестных факторов марсианской среды».
Кроме того, программа MSR является символом лидерства США в исследованиях дальнего космоса — приоритета, неоднократно декларируемого администрацией Трампа. Однако, по словам Хэмилтон, это лидерство находится под угрозой со стороны других стран, уже объявивших о намерении в ближайшие годы провести собственные миссии по возврату марсианских образцов, в частности Китая.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
Астрономы обнаружили еще одно неожиданное последствие недавнего эксперимента с астероидом Диморф: его крупный и массивный «хозяин» Дидим стал медленнее вращаться вокруг своей оси. Ученые подозревают, что на него так повлияли разлетевшиеся обломки.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
9 Января, 2015
Мировые человеческие зоопарки
24 Октября, 2014
Депрессия: что за зверь?
5 Августа, 2022
Силы света: как путешествовать через вещество?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии