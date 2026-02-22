  • Добавить в закладки
22 февраля, 10:00
Evgenia Vavilova
5

Физики выяснили, что плоские молекулы на самом деле имеют объем и мгновенную хиральность

❋ 5.7

На квантовом уровне атомы в молекулах не находятся на одном месте всегда. Ученые смогли отследить их сдвиг и показать, как динамически меняется пространственная конфигурация муравьиной кислоты.

Физика
# муравьиная кислота
# рентген
# синхротрон
# Хиральность
Даже при абсолютном нуле два атома водорода(белым) муравьиной кислоты дрожат и выходят из плоскости кислорода(красным) и углерода(серым) / © Institute for Nuclear Physics, Goethe University Frankfurt
Даже при абсолютном нуле два атома водорода(белым) муравьиной кислоты дрожат и выходят из плоскости кислорода(красным) и углерода(серым) / © Institute for Nuclear Physics, Goethe University Frankfurt

В учебниках химии молекулы часто изображают жесткими структурами из сфер — атомов и стержней — связей между ними. Муравьиная кислота (CH2O2, HCOOH), широко используемая многими живыми организмами, на таких рисунках выглядит плоской.

Но на самом деле такие молекулы не двумерные. Объем им придают квантовые эффекты. Международная команда ученых под руководством профессора Райнхарда Дёрнера (Reinhard Dörner) определила точную пространственную структуру молекулы муравьиной кислоты и описала механизм, придающий кислоте «динамическую хиральность». Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters.

Для тщательного исследования молекулы физики использовали рентгеновское излучение синхротрона PETRA III в ускорительном центре DESY в Гамбурге (Германия). 

Чтобы добиться максимально точного определения расположения частей молекулы, ученые измеряли два процесса, происходящих при облучении вещества рентгеновским пучком. Рентген выбивает из муравьиной кислоты электроны по механизму фотоэффекта и оже-эффекта и атомы оказываются заряжены так сильно, что молекула распадается кулоновским взрывом на отдельные атомы. Оба процесса протекают в течение фемтосекунд, но ученые успели измерить их последовательно и раздельно. Для этого потребовался реакционный микроскоп COLTRIMS

На основе полученных данных ученые рассчитали исходную геометрию молекулы муравьиной кислоты. Оказалось, что два атома водорода в муравьиной кислоте слегка колеблются, а это означает, что молекула не плоская.

«В квантовом мире атомные ядра — не крошечные сферы, застывшие на месте. Они больше похожи на вибрирующие облака. Даже если мы охладим молекулу до абсолютного нуля, это дрожание — так называемые нулевые колебания — никогда не прекращается», — сказал профессор Дернер.

Такое дрожание означает, что атомные ядра не имеют точного расположения, существует лишь вероятность обнаружить их в конкретном месте. Получается, что молекула муравьиной кислоты объемна практически в каждый момент времени.

Если мысленно зафиксировать один из атомов водорода (белый) в плоскости углерода (серый) и атомы кислорода (красные), то движение второго атома водорода (сверху, разноцветный) будет на мгновения создавать левую и правую муравьиную кислоту. Левую нельзя повернуть так, чтобы она стала правой, как нельзя и преобразовать левую руку в правую / © Institute for Nuclear Physics, Goethe University Frankfurt

Из-за появления третьего измерения молекула перестает быть симметричной и становится хиральной, левой или правой, как человеческие руки. Мы не можем повернуть правую руку так, чтобы она идеально повторяла левую, левые и правые молекулы организованы так же, хоть и состоят из одинаковых атомов. Левые и правые формы веществ могут значительно отличаться по свойствам. Например, у болеутоляющего ибупрофена есть лечащая форма, а есть вообще не обладающая действием на организм. Обычно эта зеркальность возникает из-за фиксированной структуры молекулы.

Новое исследование показывает, что геометрия молекул не статична. Муравьиная кислота на доли секунды становится левой или правой из-за происходящего на квантовом уровне. Плоская конфигурация молекулы — усреднение ее состояний, а не строгое отражение реальности. Форма молекулы оказалась динамической, как и хиральность. Этот вывод может помочь физикам и химикам в изучении свойств молекул и порядков протекания химических реакций.

Evgenia Vavilova
159 статей
Евгения Вавилова — научпоп автор, специализирующийся на популярной физике. Выпускница физического факультета, более 10 лет пишет о новейших открытиях в квантовой механике, астрофизике и теоретической физике. Евгения умеет объяснять сложные концепции простым языком и регулярно публикует материалы, основанные на первоисточниках — научных статьях и интервью с исследователями.
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
21 февраля, 12:18
Игорь Байдов

В кормах с рыбой для домашних питомцев обнаружили большую концентрацию «вечных химикатов»

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Биология
# вечные химикаты
# домашние питомцы
# корма
# кошки
# ПФАС
# собаки
20 февраля, 08:00
Максим Абдулаев

Древние предки эукариот научились дышать кислородом до симбиоза с бактериями

Исследование международной группы биологов показало, что асгард-археи, ближайшие микробные родственники эукариот, обладают генетическим аппаратом для кислородного дыхания. Это открытие опровергло представления о том, что общие предки всех растений, грибов и животных были строгими анаэробами и жили в бескислородной среде. Вероятно, археи научились использовать кислород еще до симбиоза с бактериями, которые впоследствии стали митохондриями.

Биология
# анаэробные микроорганизмы
# археи
# аэробные микробы
# кислородная катастрофа
# митохондрии
# эндосимбиоз
21 февраля, 10:00
Evgenia Vavilova

Проект Silica: Microsoft показала систему «вечного» хранения данных в стекле

Исследователи смогли построить систему, использующую фемтосекундные лазеры и недорогое боросиликатное стекло для плотного хранения данных. Специалисты ожидают, что их технология сохранит данные читаемыми на 10 000 лет.

Технологии
# Microsoft
# лазеры
# стекло
# фемтосекундные лазеры
# хранение данных
17 февраля, 10:00
ФизТех

Астрофизики раскрыли механизм образования воды на астероидах

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

ФизТех
# астероид
# астрофизика
# вода
# реголит
# солнечный ветер
17 февраля, 09:30
СПбГУ

В СПбГУ ускорили поиск неоптерина в крови

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

СПбГУ
# биомаркеры
# иммунитет
# инфекции
# кровь
# наночастицы
# технологии
17 февраля, 09:00
ТГУ

Эксперимент показал разное восприятие Гражданской войны людьми разных поколений

Ученые Томского государственного университета изучили историческую память современного человека и его восприятие событий Гражданской войны в России (1917–1922 годы). Эксперимент проводился с применением айтрекинговых технологий: испытуемым нужно было просмотреть визуальные образы и символы на плакатах эпохи Гражданской войны. Выяснилось, что люди старшего возраста интуитивно в большей мере симпатизируют красным, образ Белого движения размыт в сознании людей, и до сих пор в обществе нет ясного и однозначного отношения к Белой армии.

ТГУ
# гражданская война
# история
# Красная армия
# общественное восприятие
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
Комментарии

Написать комментарий

