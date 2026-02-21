Метод измерения световых сигналов повысил точность контроля качества лекарств

Ученые СГМУ имени В.И. Разумовского разработали новый способ оценки содержания двух активных компонентов — папаверина гидрохлорида (ПГХ) и дибазола (бендазола гидрохлорида, БДГ). Новый подход позволит существенно повысить точность и эффективность контроля качества лекарств, обеспечивая безопасность пациентов.

Метод основан на измерениях световых сигналов специальными приборами (спектрофотометры), используя специальную обработку полученных данных («первую производную»). Таким образом, это позволяет четко различать сигналы папаверина и дибазола без их физического разделения.

Эффективность разработанного специалистами Саратовского медуниверситета метода подтверждена анализом модельных растворов. Правильность определения проверена методом «введено-найдено», показавшим содержание компонентов в диапазоне 97-105 % для БДГ и 96-103 % для ПГХ. Данная методика пригодна для регулярного использования в аналитических лабораториях с целью установления количества активных компонентов в лекарственных препаратах.

В современной химической аналитике одним из ключевых критериев является следование принципам «зеленой химии». Оценка спектрофотометрических методик (СФ) выявила их экологическую безопасность, быстроту и экономичность по сравнению с хроматографическими методами, традиционно используемыми для анализа сложных смесей. Надежность спектрофотометров позволяет проводить рутинный контроль качества лекарственных препаратов (ЛП) без необходимости использования сложного аналитического оборудования. Это особенно важно при проведении фармацевтико-технологических испытаний ЛП, когда требуется одновременный анализ большого количества образцов.

Высокая точность анализа крайне важна в производстве лекарств, поскольку даже небольшие отклонения в содержании активных ингредиентов могут привести к снижению терапевтического эффекта или возникновению нежелательных реакций организма пациента. Новый метод способен существенно сократить риски ошибок и повысить надежность фармакологического мониторинга.

