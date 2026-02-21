  • Добавить в закладки
21 февраля, 16:10
СГМУ им. В.И. Разумовского
2

Метод измерения световых сигналов повысил точность контроля качества лекарств

❋ 4.7

Ученые СГМУ имени В.И. Разумовского разработали новый способ оценки содержания двух активных компонентов — папаверина гидрохлорида (ПГХ) и дибазола (бендазола гидрохлорида, БДГ). Новый подход позволит существенно повысить точность и эффективность контроля качества лекарств, обеспечивая безопасность пациентов.

СГМУ им. В.И. Разумовского
© Карина Далгатова, Пресс-служба СГМУ им. В.И. Разумовского

Метод основан на измерениях световых сигналов специальными приборами (спектрофотометры), используя специальную обработку полученных данных («первую производную»). Таким образом, это позволяет четко различать сигналы папаверина и дибазола без их физического разделения.

Эффективность разработанного специалистами Саратовского медуниверситета метода подтверждена анализом модельных растворов. Правильность определения проверена методом «введено-найдено», показавшим содержание компонентов в диапазоне 97-105 % для БДГ и 96-103 % для ПГХ. Данная методика пригодна для регулярного использования в аналитических лабораториях с целью установления количества активных компонентов в лекарственных препаратах.

В современной химической аналитике одним из ключевых критериев является следование принципам «зеленой химии». Оценка спектрофотометрических методик (СФ) выявила их экологическую безопасность, быстроту и экономичность по сравнению с хроматографическими методами, традиционно используемыми для анализа сложных смесей. Надежность спектрофотометров позволяет проводить рутинный контроль качества лекарственных препаратов (ЛП) без необходимости использования сложного аналитического оборудования. Это особенно важно при проведении фармацевтико-технологических испытаний ЛП, когда требуется одновременный анализ большого количества образцов.

Высокая точность анализа крайне важна в производстве лекарств, поскольку даже небольшие отклонения в содержании активных ингредиентов могут привести к снижению терапевтического эффекта или возникновению нежелательных реакций организма пациента. Новый метод способен существенно сократить риски ошибок и повысить надежность фармакологического мониторинга.

СГМУ им. В.И. Разумовского
11 статей
Официальная страница Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского Минздрава России.
СГМУ им. В.И. Разумовского
