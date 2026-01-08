  • Добавить в закладки
Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
8 января, 10:06
Рейтинг: +1103
Посты: 2517

Медицинские обстоятельства сорвали запланированный выход в открытый космос

Запланированный выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) отложили из-за «медицинских обстоятельств», возникших у одного из членов экипажа орбитального комплекса.

# NASA
# биология
# здоровье
# космонавты
# космос
# медицина
# МКС
Кимия Юи, один из астронавтов, находящихся на борту Международной космической станции, отражается в визоре шлема скафандра внутри шлюзовой камеры МКС / © NASA / Zena Cardman
Кимия Юи, один из астронавтов, находящихся на борту Международной космической станции, отражается в визоре шлема скафандра внутри шлюзовой камеры МКС / © NASA / Zena Cardman

Астронавты Майк Финк и Зена Кардман собирались провести за бортом станции шесть с половиной часов, подготавливая площадку для установки новых солнечных батарей, которые планируется доставить позднее в этом году. Их монтаж станет последним крупным обновлением энергетической системы станции перед ее выводом из эксплуатации в 2030 году.

В NASA сообщили, что медицинская проблема у члена экипажа возникла в днем 7 января, и теперь выход будет перенесен на другую дату.

«В силу требований медицинской конфиденциальности NASA не может раскрывать дополнительные подробности о состоянии здоровья члена экипажа», — говорится в заявлении агентства. — «Ситуация стабильна. Дополнительную информацию, включая новую дату выхода в открытый космос, мы сообщим позже».

Это должен был быть первый из двух выходов в открытый космос, запланированных на этот месяц. Во время второго, намеченного на следующую неделю, астронавты должны выполнить ряд технических работ за пределами станции.

Финк и Кардман находятся на МКС уже пять месяцев. Для Кардман, новичка в космических полетах, этот выход должен был стать первым в карьере. Для Финка он стал бы десятым — рекордным числом выходов в открытый космос среди астронавтов NASA.

Агентство не уточнило, у кого именно возникли медицинские проблемы — у Финка, Кардман или у кого-то другого на борту станции. В настоящее время экипаж МКС состоит из семи человек: трех астронавтов США, трех российских космонавтов и одного японского астронавта — Кимии Юи, которому поручили контролировать подготовку скафандров Финка и Кардман перед выходом.

Как правило, NASA не раскрывает подробности о состоянии здоровья своих астронавтов, ссылаясь на ограничения, связанные с медицинской тайной. Случаи, когда проблемы со здоровьем приводят к переносу столь значимого события, как выход в открытый космос, крайне редки. 

7 января, 10:01
Максим Абдулаев

Ботаники обнаружили у растений систему раннего оповещения о нападении бактерий

Ученые опровергли представление о медленной химической реакции флоры на инфекции, выяснив, что растения передают сигнал тревоги стремительными электрическими импульсами. Оказалось, что для активации этой «нервной системы» используются не профильные противомикробные вещества, а гормоны, которые раньше считались ответственными исключительно за защиту от насекомых.

Биология
# ботаника
# иммунная система
# растения
# светящиеся растения
7 января, 19:00
Александр Березин

Кости из Марокко поставили под сомнение эволюционную историю человечества 

Вопрос о том, кто был видом-предшественником людей, неандертальцев и денисовцев, и раньше вызывал ожесточенную дискуссию. Одни антропологи видели в этой роли европейских Homo antecessor, другие считали прародиной вида-предшественника Азию. Новые находки в Северной Африке позволили предположить, что разгадку стоит поискать совсем в другом месте.

Антропология
# Homo antecessor
# антропология
# Марокко
# происхождение человека
# эволюция человека
# эффект бутылочного горлышка
6 января, 10:19
ПНИПУ

Ученые исследовали, как решить проблему энергоснабжения в отдаленных регионах с помощью установок на топливных элементах

Более 2,8 млн квадратных километров России — от Чукотки до Таймыра — остаются без центрального энергоснабжения, что ежегодно обходится экономике страны в десятки миллиардов рублей на завоз топлива и ремонт оборудования. Бесперебойное энергоснабжение на удаленных территориях может обеспечиваться за счет внедрения энергоустановок на топливных элементах. Ученые Пермского Политеха оценили жизненный цикл такой установки и исследовали оптимальные режимы работы. Это позволит увеличить срок эксплуатации оборудования, уменьшить углеродный след и снизить себестоимость до восьми рублей за киловатт-час для потребителя, что сопоставимо с ценами центральной России. Энергоустановки на топливных элементах в перспективе могут стать надежным и недорогим источником энергоснабжения удаленных поселков и промышленных объектов, снизить вредное воздействие на хрупкую арктическую природу.

ПНИПУ
# экономия
# электроснабжение
# электроэнергетика
# энергоустановка
# энергоэффективность
5 января, 10:53
Александр Березин

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

В конце 2025 года СМИ рассказали нам, что «новая» российская орбитальная станция (РОС) будет состоять из модулей, летающих в космосе до 30 лет. «И так сойдет!»: новую российскую орбитальную станцию соберут из остатков МКС», «Отцепим старье от МКС и будем бесконечно чинить» — это не издание «Панорама», а абсолютно реальные заголовки российских СМИ. Печально, но сходную позицию занял и лучший космический журналист и расследователь современного мира Эрик Бергер. Он зашел настолько далеко, чтобы пожалеть, что Дмитрий Рогозин уже не возглавляет «Роскосмос». А вот у тех, кто знает тему, решения по РОС, заявленные официальными лицами в конце прошлого года, вызвали положительную реакцию. Почему?

Космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Российская орбитальная станция
# Россия
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
7 января, 10:01
Максим Абдулаев

Ботаники обнаружили у растений систему раннего оповещения о нападении бактерий

Ученые опровергли представление о медленной химической реакции флоры на инфекции, выяснив, что растения передают сигнал тревоги стремительными электрическими импульсами. Оказалось, что для активации этой «нервной системы» используются не профильные противомикробные вещества, а гормоны, которые раньше считались ответственными исключительно за защиту от насекомых.

Биология
# ботаника
# иммунная система
# растения
# светящиеся растения
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
12.12.2025, 13:48
Игорь Байдов

Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

Биология
# дельфины
# интеллект китообразных
# китообразные
# косатки
# морские виды
# морские животные
# охота
