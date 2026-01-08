Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Медицинские обстоятельства сорвали запланированный выход в открытый космос

Запланированный выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) отложили из-за «медицинских обстоятельств», возникших у одного из членов экипажа орбитального комплекса.

Кимия Юи, один из астронавтов, находящихся на борту Международной космической станции, отражается в визоре шлема скафандра внутри шлюзовой камеры МКС / © NASA / Zena Cardman

Астронавты Майк Финк и Зена Кардман собирались провести за бортом станции шесть с половиной часов, подготавливая площадку для установки новых солнечных батарей, которые планируется доставить позднее в этом году. Их монтаж станет последним крупным обновлением энергетической системы станции перед ее выводом из эксплуатации в 2030 году.

В NASA сообщили, что медицинская проблема у члена экипажа возникла в днем 7 января, и теперь выход будет перенесен на другую дату.

«В силу требований медицинской конфиденциальности NASA не может раскрывать дополнительные подробности о состоянии здоровья члена экипажа», — говорится в заявлении агентства. — «Ситуация стабильна. Дополнительную информацию, включая новую дату выхода в открытый космос, мы сообщим позже».

Это должен был быть первый из двух выходов в открытый космос, запланированных на этот месяц. Во время второго, намеченного на следующую неделю, астронавты должны выполнить ряд технических работ за пределами станции.

Финк и Кардман находятся на МКС уже пять месяцев. Для Кардман, новичка в космических полетах, этот выход должен был стать первым в карьере. Для Финка он стал бы десятым — рекордным числом выходов в открытый космос среди астронавтов NASA.

Агентство не уточнило, у кого именно возникли медицинские проблемы — у Финка, Кардман или у кого-то другого на борту станции. В настоящее время экипаж МКС состоит из семи человек: трех астронавтов США, трех российских космонавтов и одного японского астронавта — Кимии Юи, которому поручили контролировать подготовку скафандров Финка и Кардман перед выходом.

Как правило, NASA не раскрывает подробности о состоянии здоровья своих астронавтов, ссылаясь на ограничения, связанные с медицинской тайной. Случаи, когда проблемы со здоровьем приводят к переносу столь значимого события, как выход в открытый космос, крайне редки.