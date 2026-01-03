  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
3 января, 18:24
Рейтинг: +127
Посты: 413

Необычные роботы 2025-го года и их забавные приключения

В 2025 году необычные и продвинутые роботы показывали свои навыки на технических шоу и спортивных мероприятиях. Некоторые из этих роботов оказались весьма забавными.

Сообщество
# Китай
# Роботы
# технологии
Робот R1 во время готовки / © Artur Widak / NurPhoto, Getty Images
Робот R1 во время готовки / © Artur Widak / NurPhoto, Getty Images

Гуманоидного робота R1 создала компания Robbyant, принадлежащая китайскому технологическому гиганту Ant Group. Этот робот появился на технологической выставке IFA 2025 в Берлине. Там он продемонстрировал свои навыки работы на кухне. В неспешном темпе робот приготовил креветки.

По словам создателей, робота можно использовать в качестве сиделки, медсестры или гида.

Падение робота Тяньгуна / © Zhang Xiangyi / China News Service VCG, Getty Images
Падение робота Тяньгуна / © Zhang Xiangyi / China News Service VCG, Getty Images

Двуногого робота по имени Тяньгун создали в National and Local Co-built Embodied AI Robotics Innovation Center. Он принял участие в забеге на 100 метров на Всемирных играх роботов-гуманоидов в Пекине. Во время забега он споткнулся и упал.

Роботы-жокеи в Катаре / © Karim Jaafar, AFP, Getty Images
Роботы-жокеи в Катаре / © Karim Jaafar, AFP, Getty Images

Правительство Катара в 2005 году запретило участие детей-жокеев в верблюжьих гонках. Детей решили заменить роботами. Со временем роботов усложнили, хотя они так и остались дистанционно управляемыми хлыстами, с помощью которых верблюдов заставляют бежать быстрее.

На этом фото попала январская гонка во время мероприятия, проведенного Комитетом по организации верблюжьих гонок Катара в Эль-Шахании.

Полумарафон гуманоидных роботов / © Kevin Frayer / Getty Images
Полумарафон гуманоидных роботов / © Kevin Frayer / Getty Images

В апреле в Пекине прошел полумарафон гуманоидных роботов. В нем приняли участие 12 000 человек и 21 робот. До финиша добрались шесть роботов. Победителем стал Tiangong Ultra, показавший результат в 2 часа 40 минут. Для этого ему понадобились три полные комплекта батарей.

Поединок по кикбоксингу между роботами / © Lintao Zhang / Getty Images
Поединок по кикбоксингу между роботами / © Lintao Zhang / Getty Images

На одном из мероприятий Всемирных игр гуманоидных роботов состоялся один из первых в истории поединков по кикбоксингу между роботами. В соревновании участвовали роботы Unitree G1. Эти роботы двигались достаточно медленно. Их удары больше напоминали легкие толчки, чем нокаутирующие удары. Роботы часто падали при атаке или защите, но упорно поднимались на ноги.

Головастик-киборг / © Hao Sheng, Jia Liu Lab / Harvard SEAS
Головастик-киборг / © Hao Sheng, Jia Liu Lab / Harvard SEAS

Этого головастика превратили в киборга. В его организм встроили электронный имплант на стадии эмбриона. Так ученые отслеживали развитие его нервной активности по мере превращения во взрослую лягушку.

Ученые использовали перфторполимер, с помощью которого создавали мягкую, растягивающуюся сетку вокруг ультратонких проводников. Эту сетку исследователи помещали на нервную пластинку эмбрионов африканской клешнепалой лягушки. Пока нервная пластинка складывалась и росла, лентовидная сетка внедрялась в развивающийся мозг. Это позволяло исследователям измерять сигналы мозга.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
03 Янв
Бесплатно
Космический «Олимп»
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
09 Янв
1300
Когда Луна с Солнцем встречаются
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
Бесплатно
Металл-органические каркасы: за что дали Нобелевскую премию по химии в 2025 году?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
1000
Эволюционная биология: итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Янв
500
Столкновения в Солнечной системе
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Янв
1200
Медицинские итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Янв
900
Кризис классических царств майя и возвышение Чичен-Ицы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
1200
Астрофизические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
28.12.2025, 16:21
Александр Березин

С космодрома Восточный стартовала ракета с 52 спутниками

В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.

Космонавтика
# «Восточный»
# космос
# Роскосмос
# Россия
29.12.2025, 14:08
Игорь Байдов

Анализ тысяч биографий развеял миф о «детском гении»

Бытует мнение, что в большинстве случаев великими учеными, спортсменами и музыкантами становятся те, кто с самого детства проявлял соответствующие способности. Поэтому родители с трепетом всматриваются в ранние увлечения своих чад, чтобы как можно раньше выявить талант. Однако авторы нового исследования выяснили, что такое поведение — ошибка. Оказывается, большинство тех, кто сегодня определяет лицо мировой науки, спорта и искусства, в детстве ничем особенным не выделялись. Более того, интенсивная «дрессировка» с малых лет скорее мешает, чем помогает достичь вершин во взрослой жизни.

Психология
# дети
# музыканты
# писатели
# спортсмены
# способности
# талант
# юность
08.12.2025, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
12.12.2025, 13:48
Игорь Байдов

Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

Биология
# дельфины
# интеллект китообразных
# китообразные
# косатки
# морские виды
# морские животные
# охота
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

    2 января, 12:27

  2. Остановку Вифлеемской звезды объяснили кометой из древней китайской хроники

    30.12.2025, 12:18

  3. Палеонтологи удревнили гигантских акул на 15 миллионов лет

    30.12.2025, 10:00

  4. Физики впервые пронаблюдали перемещение ультрахолодных атомов по квантовой лестнице

    29.12.2025, 20:27
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12.12.2025, 10:30

Последние комментарии

Виктор Зубков
1 минута назад
В мире около 75 стран (примерно 1/3 от всего мира) имеют какую-никакую сменяемость власти. Конституции всех остальных стран - не более, чем брошюрки

Карта власти: какие страны живут как федерации, а какие как единое государство

Kirill
12 минут назад
Makona, лучший комментарий 🤗

На карте: какая страна больше всего зависит от природных ресурсов?

Kirill
13 минут назад
Селин, ага покупают Российский газ через другие страны в тридорога. Очень умно:)

На карте: какая страна больше всего зависит от природных ресурсов?

Denis Sokolovas
34 минуты назад
Произведено Volkswagen Group: 2021: 8,28 млн 2022: 8,72 млн 2023: 9,31 млн 2024: 8,95 млн 2025: около 8,9 млн Прогнозный диапазон на 2026 (8,7–9,0 млн)

На карте: какая страна больше всего зависит от природных ресурсов?

Денис Асеев
54 минуты назад
Вот Оно! Это статья вообще про больницы и хосписы! -такие *( судна )* позволяли перемещать древесину.

У берегов Дании обнаружили средневековый торговый когг

Редакция Naked Science
55 минут назад
Viacheslav, статья от читателя вышла по ошибке без проверки редактора. Уже исправили. Выходные дни сказываются, просим прощения ¯\_(ツ)_/¯

У берегов Дании обнаружили средневековый торговый когг

Редакция Naked Science
55 минут назад
Rinat, статья от читателя вышла по ошибке без проверки редактора. Уже исправили. Выходные дни сказываются, просим прощения ¯\_(ツ)_/¯

У берегов Дании обнаружили средневековый торговый когг

Tv Boks
1 час назад
Сяо ми, Если бы ты промолчал то вышел бы за умного а так , дебилоид клавиатурный .

Инфографика: в каком году живут страны мира

Vadim Vorobyov
1 час назад
Более серьезные безопасные исследования в области индивидуальных систем для комфортного труда на индивидуальном уровне по профессии с хорошей

Машины поумнеют: ИИ поможет беспилотным авто в реальном времени распознавать потерю управляемости

Vadim Vorobyov
2 часа назад
Тогда наверно необходимы ИИ с большими параметрами "за скобками". И не только в лингвистическом и когнитивном смысле. Больше научных и

Машины поумнеют: ИИ поможет беспилотным авто в реальном времени распознавать потерю управляемости

Vadim Vorobyov
2 часа назад
:)

Инфографика: в каком году живут страны мира

Vadim Vorobyov
2 часа назад
Теперь ещё для людей и будет супер классно.

Мышей впервые вылечили от болезни Альцгеймера

Vadim Vorobyov
2 часа назад
Круто

Мышей впервые вылечили от болезни Альцгеймера

Юрий Кузнецов
2 часа назад
Что так расплывчато 100-400 млрд. звезд? Есть точные данные. В нашей галактике чуть больше 230 млрд. звёзд.

Галактики в сравнении: наглядная демонстрация космических масштабов

Александр Черемисов
2 часа назад
Bob, согласен

Топ-10 глобальных рисков с 2020 по 2025 год

георгий гозалишвили
3 часа назад
Denis, если вы думаете,что вы перестали покупать российский газ,то глубоко ошибаетесь. Эти 30-40 евро вы переплачиваете посредникам,которые купили

На карте: какая страна больше всего зависит от природных ресурсов?

Николай Исаев
3 часа назад
Sergey, а Ростсельмашу и нужно было только получить полный доступ ко всей технической документации, и он был получен, так что всё сделано по уму....

На карте: какая страна больше всего зависит от природных ресурсов?

Иван Колупаев
3 часа назад
Николай, а в России тарифы ЖКХ не растут? 😏 Каждый год поднимают или станете возражать? Спросил ИИ по цифрам вот что он ответил: ----------------------- С 2021

На карте: какая страна больше всего зависит от природных ресурсов?

Станислав Кузнецов
3 часа назад
Сергей, если бы я был не в состоянии самостоятельно пользоваться? Либо так и прозябал бы, либо пригласил арендатора и получал ренту. Венесуэла так и

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Иван Колупаев
3 часа назад
Что-то прогноз автора о скорой победе Semi не спешит сбываться. Прошло 5 лет (без малого) а Semi все еще на этапе тестирования и массовое производство

Маск раскрыл детали об электрофуре Tesla — и, похоже, она станет главным гвоздем, забитым в гроб дизельных грузовиков. Как именно это изменит мир?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно