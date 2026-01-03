Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Необычные роботы 2025-го года и их забавные приключения
В 2025 году необычные и продвинутые роботы показывали свои навыки на технических шоу и спортивных мероприятиях. Некоторые из этих роботов оказались весьма забавными.
Гуманоидного робота R1 создала компания Robbyant, принадлежащая китайскому технологическому гиганту Ant Group. Этот робот появился на технологической выставке IFA 2025 в Берлине. Там он продемонстрировал свои навыки работы на кухне. В неспешном темпе робот приготовил креветки.
По словам создателей, робота можно использовать в качестве сиделки, медсестры или гида.
Двуногого робота по имени Тяньгун создали в National and Local Co-built Embodied AI Robotics Innovation Center. Он принял участие в забеге на 100 метров на Всемирных играх роботов-гуманоидов в Пекине. Во время забега он споткнулся и упал.
Правительство Катара в 2005 году запретило участие детей-жокеев в верблюжьих гонках. Детей решили заменить роботами. Со временем роботов усложнили, хотя они так и остались дистанционно управляемыми хлыстами, с помощью которых верблюдов заставляют бежать быстрее.
На этом фото попала январская гонка во время мероприятия, проведенного Комитетом по организации верблюжьих гонок Катара в Эль-Шахании.
В апреле в Пекине прошел полумарафон гуманоидных роботов. В нем приняли участие 12 000 человек и 21 робот. До финиша добрались шесть роботов. Победителем стал Tiangong Ultra, показавший результат в 2 часа 40 минут. Для этого ему понадобились три полные комплекта батарей.
На одном из мероприятий Всемирных игр гуманоидных роботов состоялся один из первых в истории поединков по кикбоксингу между роботами. В соревновании участвовали роботы Unitree G1. Эти роботы двигались достаточно медленно. Их удары больше напоминали легкие толчки, чем нокаутирующие удары. Роботы часто падали при атаке или защите, но упорно поднимались на ноги.
Этого головастика превратили в киборга. В его организм встроили электронный имплант на стадии эмбриона. Так ученые отслеживали развитие его нервной активности по мере превращения во взрослую лягушку.
Ученые использовали перфторполимер, с помощью которого создавали мягкую, растягивающуюся сетку вокруг ультратонких проводников. Эту сетку исследователи помещали на нервную пластинку эмбрионов африканской клешнепалой лягушки. Пока нервная пластинка складывалась и росла, лентовидная сетка внедрялась в развивающийся мозг. Это позволяло исследователям измерять сигналы мозга.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.
Бытует мнение, что в большинстве случаев великими учеными, спортсменами и музыкантами становятся те, кто с самого детства проявлял соответствующие способности. Поэтому родители с трепетом всматриваются в ранние увлечения своих чад, чтобы как можно раньше выявить талант. Однако авторы нового исследования выяснили, что такое поведение — ошибка. Оказывается, большинство тех, кто сегодня определяет лицо мировой науки, спорта и искусства, в детстве ничем особенным не выделялись. Более того, интенсивная «дрессировка» с малых лет скорее мешает, чем помогает достичь вершин во взрослой жизни.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
