Необычные роботы 2025-го года и их забавные приключения

В 2025 году необычные и продвинутые роботы показывали свои навыки на технических шоу и спортивных мероприятиях. Некоторые из этих роботов оказались весьма забавными.

Робот R1 во время готовки / © Artur Widak / NurPhoto, Getty Images

Гуманоидного робота R1 создала компания Robbyant, принадлежащая китайскому технологическому гиганту Ant Group. Этот робот появился на технологической выставке IFA 2025 в Берлине. Там он продемонстрировал свои навыки работы на кухне. В неспешном темпе робот приготовил креветки.

По словам создателей, робота можно использовать в качестве сиделки, медсестры или гида.

Падение робота Тяньгуна / © Zhang Xiangyi / China News Service VCG, Getty Images

Двуногого робота по имени Тяньгун создали в National and Local Co-built Embodied AI Robotics Innovation Center. Он принял участие в забеге на 100 метров на Всемирных играх роботов-гуманоидов в Пекине. Во время забега он споткнулся и упал.

Роботы-жокеи в Катаре / © Karim Jaafar, AFP, Getty Images

Правительство Катара в 2005 году запретило участие детей-жокеев в верблюжьих гонках. Детей решили заменить роботами. Со временем роботов усложнили, хотя они так и остались дистанционно управляемыми хлыстами, с помощью которых верблюдов заставляют бежать быстрее.

На этом фото попала январская гонка во время мероприятия, проведенного Комитетом по организации верблюжьих гонок Катара в Эль-Шахании.

Полумарафон гуманоидных роботов / © Kevin Frayer / Getty Images

В апреле в Пекине прошел полумарафон гуманоидных роботов. В нем приняли участие 12 000 человек и 21 робот. До финиша добрались шесть роботов. Победителем стал Tiangong Ultra, показавший результат в 2 часа 40 минут. Для этого ему понадобились три полные комплекта батарей.

Поединок по кикбоксингу между роботами / © Lintao Zhang / Getty Images

На одном из мероприятий Всемирных игр гуманоидных роботов состоялся один из первых в истории поединков по кикбоксингу между роботами. В соревновании участвовали роботы Unitree G1. Эти роботы двигались достаточно медленно. Их удары больше напоминали легкие толчки, чем нокаутирующие удары. Роботы часто падали при атаке или защите, но упорно поднимались на ноги.

Головастик-киборг / © Hao Sheng, Jia Liu Lab / Harvard SEAS

Этого головастика превратили в киборга. В его организм встроили электронный имплант на стадии эмбриона. Так ученые отслеживали развитие его нервной активности по мере превращения во взрослую лягушку.

Ученые использовали перфторполимер, с помощью которого создавали мягкую, растягивающуюся сетку вокруг ультратонких проводников. Эту сетку исследователи помещали на нервную пластинку эмбрионов африканской клешнепалой лягушки. Пока нервная пластинка складывалась и росла, лентовидная сетка внедрялась в развивающийся мозг. Это позволяло исследователям измерять сигналы мозга.