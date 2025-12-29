  • Добавить в закладки
Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
29 декабря, 18:25
Рейтинг: +127
Посты: 398

Инсайдер показал будущий облик складного iPhone 

Инсайдер Джон Проссер рассказал, что складной iPhone, вероятно, выйдет осенью 2026 года вместе с iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Телефон оснастят внешним дисплеем с диагональю 5,5 дюйма и камерой в отверстии экрана.

Сообщество
# Apple
# iphone
# смартфон
# телефон
# технологии
Как может выглядеть складной iPhone / © Jon Prosser, FPT
Как может выглядеть складной iPhone / © Jon Prosser, FPT

Диагональ внутреннего складного экрана составит 7,8 дюйма. Фронтальную камеру разместят в верхнем левом углу.

Проссер опубликовал рендеры, на которых двойная камера расположена на овальной платформе, похожей на модуль камеры iPhone Air. Светодиодная вспышка находится с противоположной стороны.

По данным инсайдера, толщина складного iPhone в закрытом состоянии составит 9 миллиметров, а толщина каждой половины — около 4,5 миллиметра. 

На 3D-рендерах Проссера iPhone в разложенном виде выглядит более широким, чем привычные смартфоны. Если не учитывать толстые рамки, смартфон похож на Pixel Fold первого поколения. У них совпадает даже расположение камер. 

Пока неясно, сможет ли Apple сделать складку на экране менее заметной. В предыдущих отчетах утверждалось, что Apple решила эту проблему. Однако последняя утечка показала, что от складки они избавиться не смогли.

Как может выглядеть складной iPhone / © Jon Prosser, FPT

Эксперты полагают, что складной iPhone вызовет большой ажиотаж, если Apple выпустит его в 2026 году. Однако главным показателем успеха станут его продажи. Очень тонкий смартфон iPhone Air оказался коммерческим провалом. Большинство покупателей выбрали iPhone 17 и 17 Pro. По слухам, цена складного iPhone может превысить две тысячи долларов.

