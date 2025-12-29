Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инсайдер показал будущий облик складного iPhone
Инсайдер Джон Проссер рассказал, что складной iPhone, вероятно, выйдет осенью 2026 года вместе с iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Телефон оснастят внешним дисплеем с диагональю 5,5 дюйма и камерой в отверстии экрана.
Диагональ внутреннего складного экрана составит 7,8 дюйма. Фронтальную камеру разместят в верхнем левом углу.
Проссер опубликовал рендеры, на которых двойная камера расположена на овальной платформе, похожей на модуль камеры iPhone Air. Светодиодная вспышка находится с противоположной стороны.
По данным инсайдера, толщина складного iPhone в закрытом состоянии составит 9 миллиметров, а толщина каждой половины — около 4,5 миллиметра.
На 3D-рендерах Проссера iPhone в разложенном виде выглядит более широким, чем привычные смартфоны. Если не учитывать толстые рамки, смартфон похож на Pixel Fold первого поколения. У них совпадает даже расположение камер.
Пока неясно, сможет ли Apple сделать складку на экране менее заметной. В предыдущих отчетах утверждалось, что Apple решила эту проблему. Однако последняя утечка показала, что от складки они избавиться не смогли.
Эксперты полагают, что складной iPhone вызовет большой ажиотаж, если Apple выпустит его в 2026 году. Однако главным показателем успеха станут его продажи. Очень тонкий смартфон iPhone Air оказался коммерческим провалом. Большинство покупателей выбрали iPhone 17 и 17 Pro. По слухам, цена складного iPhone может превысить две тысячи долларов.
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.
Вокруг звезды HD 131488, расположенной в созвездии Центавра (Centaurus) на расстоянии около 152 световых лет от Земли, впервые зафиксировали следы монооксида углерода (CO), который образуется при столкновениях и испарении комет. Находка открывает новую страницу в изучении формирования планетных систем.
Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных
Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
