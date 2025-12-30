Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Китае запустили первую промышленную газовую турбину на чистом водороде

В Китае запустили промышленную газовую турбину на чистом водороде / © CMG

Установка под названием «Юпитер I» функционирует исключительно на водородном топливе. Этот демонстрационный проект стал важной вехой, на практике доказав, что газотурбинные технологии способны в промышленном масштабе — на уровне 30 мегаватт — превращать электроэнергию в водород и затем снова преобразовывать его в электричество.

Проект объединяет ветроэнергетику, солнечную генерацию и систему получения водорода методом электролиза воды. Он решает одну из ключевых проблем возобновляемой энергетики — значительные потери электроэнергии в периоды низкого спроса, — аккумулируя избыточную выработку в виде водорода и возвращая ее в сеть в часы пиковых нагрузок.

По словам генерального директора компании Mingyang Hydrogen Gas Turbine Technology Ван Юнчжи, по сравнению с тепловыми электростанциями аналогичной мощности «Юпитер I» позволяет сократить выбросы углерода более чем на 200 тысяч тонн в год. Он также отметил, что при работе в парогазовом цикле турбина вырабатывает до 48 000 киловатт-часов электроэнергии в час — этого достаточно для обеспечения суточной потребности примерно 5500 домохозяйств.

После ввода в эксплуатацию проект поможет сгладить колебания генерации из возобновляемых источников и повысить эффективность регулирования энергосистемы. Такая модель рассматривается как перспективное решение для энергетического перехода и как важный шаг в развитии возобновляемой энергетики Китая, в основе которой лежит использование водородной энергии.