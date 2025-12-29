Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Новое исследование показало, что болезнь Альцгеймера можно обратить вспять и добиться полного восстановления
Более века общество считало болезнь Альцгеймера необратимой. Ученые изучали, как предотвратить или замедлить болезнь, но о полном излечении практически не думали. Группа американских исследователей решила выяснить, можно ли обратить болезнь вспять и восстановить пораженный мозг.
Работа опубликована в Cell Reports Medicine. Неспособность мозга поддерживать нормальный уровень NAD+ — ключевой фактор развития болезни Альцгеймера. Исследователи сочли, что поддержание правильного баланса NAD+ может не только предотвратить, но и обратить болезнь вспять.
По мере старения у людей снижаются уровни NAD+ во всем организме, включая мозг. Если баланс NAD+ не находится в норме, клетки теряют способность выполнять многие важные процессы, необходимые для правильного функционирования организма.
Снижение NAD+ особенно выражено в мозге людей с болезнью Альцгеймера. Этот процесс исследователи наблюдали на мышах. Хотя болезнь Альцгеймера встречается только у людей, ученые в лабораториях могут изучать заболевание на генетически модифицированных грызунах.
Исследователи использовали две линии мышей: одна несла несколько мутаций, связанных с обработкой амилоида, а другая — человеческую мутацию в тау-белке. Эти патологии — одни из главных ранних событий при болезни Альцгеймера. В обеих случаях у мышей развивалась мозговая патология, схожая с болезнью Альцгеймера. У этих мышей также проявились признаки тяжелых когнитивных нарушений, которые встречаются у людей с этой болезнью.
Ученые обнаружили, что уровень NAD+ в мозге резко снизился как у людей при болезни Альцгеймера, так и у мышей. Тогда исследователи решили проверить, может ли предотвращение потери баланса NAD+ в мозге до начала заболевания остановить прогрессирование заболевания. Также авторов интересовало, получится ли обратить болезнь Альцгеймера вспять.
Поддержание баланса NAD+ защитило мышей от развития болезни Альцгеймера. Кроме того, лечение на более поздних стадиях у мышей с уже выраженной патологией позволило мозгу исправить основные патологические процессы.
У обеих линий мышей полностью восстанавливалась когнитивная функция. У них нормализовался уровень фосфорилированного тау-белка 217 в крови — особой формы тау-белка, которая появляется при болезни Альцгеймера. По словам ученых, это подтвердило обращение болезни вспять.
По словам исследователей, результаты открыли путь к совершенно новому взгляду на возможность лечения болезни Альцгеймера. Ученые пояснили, что теперь нужно провести клинические исследования на людях. Важно понять, будет ли метод работать также хорошо, как у мышей.
