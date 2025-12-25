  • Добавить в закладки
Александр Речкин
Александр Речкин
25 декабря, 12:55
Рейтинг: +494
Посты: 1229

Китай установил новый рекорд скорости в области сверхпроводящей электромагнитной тяги для маглев-систем

По данным китайского государственного телеканала CCTV News, в ходе недавнего эксперимента, проведенного командой Национального университета оборонных технологий Китая, испытательный аппарат тоннажного класса успешно разогнали до скорости 700 километров в час всего за две секунды.

# Китай
# маглев
# технологии
# транспорт
Испытательный аппарат тоннажного класса успешно разогнали до скорости 700 километров в час всего за две секунды / © CCTV News
Испытательный аппарат тоннажного класса успешно разогнали до скорости 700 километров в час всего за две секунды / © CCTV News

Согласно сообщению, этот показатель превзошел мировой рекорд для платформ данного типа, сделав его самой высокой скоростью испытаний сверхпроводящего электромагнитного маглева в мире.

За десять лет целенаправленных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ команда разработчиков добилась максимальной испытательной скорости в 700 километров в час для полезной нагрузки тоннажного класса на 400-метровой маглев-трассе с последующей безопасной остановкой.

Данный прорыв позволил решить ряд ключевых технических задач, включая сверхвысокоскоростную электромагнитную тягу, электрическое левитационное наведение, инверсию переходных режимов высокомощных накопителей энергии, а также создание сверхпроводящих магнитов высокого поля.

Успешное испытание вывело Китай в число мировых лидеров в разработке сверхвысокоскоростных маглев-систем и открыло новые возможности для будущего развития вакуумных трубных маглев-транспортных технологий. Кроме того, оно предлагает новые методы и подходы для запусков с использованием аэрокосмической поддержки и проведения экспериментальных испытаний.

Дальнейшее технологическое развитие и промышленное внедрение этого достижения придадут новый импульс развитию аэрокосмической отрасли и железнодорожного транспорта Китая.

