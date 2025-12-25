Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китай установил новый рекорд скорости в области сверхпроводящей электромагнитной тяги для маглев-систем
По данным китайского государственного телеканала CCTV News, в ходе недавнего эксперимента, проведенного командой Национального университета оборонных технологий Китая, испытательный аппарат тоннажного класса успешно разогнали до скорости 700 километров в час всего за две секунды.
Согласно сообщению, этот показатель превзошел мировой рекорд для платформ данного типа, сделав его самой высокой скоростью испытаний сверхпроводящего электромагнитного маглева в мире.
За десять лет целенаправленных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ команда разработчиков добилась максимальной испытательной скорости в 700 километров в час для полезной нагрузки тоннажного класса на 400-метровой маглев-трассе с последующей безопасной остановкой.
Данный прорыв позволил решить ряд ключевых технических задач, включая сверхвысокоскоростную электромагнитную тягу, электрическое левитационное наведение, инверсию переходных режимов высокомощных накопителей энергии, а также создание сверхпроводящих магнитов высокого поля.
Успешное испытание вывело Китай в число мировых лидеров в разработке сверхвысокоскоростных маглев-систем и открыло новые возможности для будущего развития вакуумных трубных маглев-транспортных технологий. Кроме того, оно предлагает новые методы и подходы для запусков с использованием аэрокосмической поддержки и проведения экспериментальных испытаний.
Дальнейшее технологическое развитие и промышленное внедрение этого достижения придадут новый импульс развитию аэрокосмической отрасли и железнодорожного транспорта Китая.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Объединить конфликтующие свойства помогли квазичастицы со специфическим зарядом. Если удастся подтвердить предложенную теорию экспериментом, то перед нами — новый тип квантовых материалов.
В России существуют тысячи рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. На шахтах, металлургических заводах, в авиастроении люди годами находятся в условиях сильного шума, вибрации, запыленности и контакта с химикатами, что наносит серьезный ущерб здоровью. Однако существующие методы оценки рисков оказываются неэффективными для прогнозирования заболеваний, поскольку работают с усредненными показателями группы, а обязательные медосмотры определяют уже наступившую болезнь. Такая система лечит последствия, но не предотвращает причину. Ученые Пермского Политеха, управления Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски здоровью для каждого конкретного работника с точностью 89%.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
