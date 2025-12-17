Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: сколько детей в странах Африки не доживают до 5 лет
За последние три десятилетия мир добился значительного прогресса в выживаемости детей младше 5 лет. Однако в некоторых странах ситуация остается тяжелой. На инфографике показана, сколько детей младше пяти лет умирает в странах Африки.
Как сообщает ЮНИСЕФ, в 2023 году по всему миру умерло 4,8 миллиона детей в возрасте до пяти лет. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Африке, где до пяти лет не дожили 2,76 миллиона детей.
По данным Межучрежденческой группы Организации Объединенных Наций по оценке детской смертности, лидером по количеству детских смертей оказался Нигер. Там до пяти лет не дожили 11,5% детей. Критическая ситуация сложилась также в Нигерии, Чаде и Сомали. В этих странах раньше пяти лет погибает каждый десятый ребенок.
В Северной Африке ситуация оказалась менее критической. В Тунисе показатель детской смертности составил 1,3%, в Марокко — 1,7%, в Египте — 1,8%.
Эти данные сравнимы с показателями Колумбии (1,2%) и Мексики (1,2%). В Европе самую высокую детскую смертность зафиксировали в Молдове — около 1,5%.
