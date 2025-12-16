Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Состояние Маска превысило 600 миллиардов долларов — впервые в мировой истории

По данным Forbes, Илон Маск стал первым человеком в истории, состояние которого оценивается в 600 миллиардов долларов. Это произошло на фоне сообщений о том, что его компания SpaceX, вероятно, проведет первичное публичное размещение акций с оценкой в 800 миллиардов долларов.

Илон Маск / © Getty Images

Маск стал первым преодолевший отметку в 500 миллиардов долларов в октябре, он владеет примерно 42% в SpaceX, которая готовится к выходу на биржу в следующем году.

Согласно данным Forbes, оценка SpaceX увеличит состояние Маска на 168 миллиардов долларов — до приблизительно 677 миллиардов. Благосостояние Маска также укрепилось благодаря его доле примерно в 12% в Tesla, акции которой выросли на 13% с начала года, несмотря на снижение продаж. В понедельник, 15 декабря, они подорожали почти на 4% после заявления Маска о том, что компания тестирует роботакси без сотрудников безопасности на переднем пассажирском сиденье.

В ноябре акционеры Tesla одобрили для Маска план выплат на сумму один триллион долларов — крупнейший пакет вознаграждения в корпоративной истории, — поддержав его стратегию превращения производителя электромобилей в лидера в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники.

Кроме того, как сообщают СМИ, его стартап в области искусственного интеллекта xAI находится на продвинутой стадии переговоров по привлечению 15 миллиардов долларов за счет выпуска новых акций при оценке компании в 230 миллиардов долларов.