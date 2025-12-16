Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Состояние Маска превысило 600 миллиардов долларов — впервые в мировой истории
По данным Forbes, Илон Маск стал первым человеком в истории, состояние которого оценивается в 600 миллиардов долларов. Это произошло на фоне сообщений о том, что его компания SpaceX, вероятно, проведет первичное публичное размещение акций с оценкой в 800 миллиардов долларов.
Маск стал первым преодолевший отметку в 500 миллиардов долларов в октябре, он владеет примерно 42% в SpaceX, которая готовится к выходу на биржу в следующем году.
Согласно данным Forbes, оценка SpaceX увеличит состояние Маска на 168 миллиардов долларов — до приблизительно 677 миллиардов. Благосостояние Маска также укрепилось благодаря его доле примерно в 12% в Tesla, акции которой выросли на 13% с начала года, несмотря на снижение продаж. В понедельник, 15 декабря, они подорожали почти на 4% после заявления Маска о том, что компания тестирует роботакси без сотрудников безопасности на переднем пассажирском сиденье.
В ноябре акционеры Tesla одобрили для Маска план выплат на сумму один триллион долларов — крупнейший пакет вознаграждения в корпоративной истории, — поддержав его стратегию превращения производителя электромобилей в лидера в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники.
Кроме того, как сообщают СМИ, его стартап в области искусственного интеллекта xAI находится на продвинутой стадии переговоров по привлечению 15 миллиардов долларов за счет выпуска новых акций при оценке компании в 230 миллиардов долларов.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.
Ученые МИЭМ ВШЭ совместно с коллегами из Китая нашли способ повысить долговечность перовскитных солнечных батарей. Они решили проблему с утечкой йода из материала. Для этого в перовскит добавили молекулы четвертичного аммония, которые образуют прочную электростатическую пару с ионами йода и фиксируют их в кристалле. Теперь элементы сохраняют более 92% мощности после тысячи часов работы при 85 °C.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
В конце 2025 года Национальные академии наук, инженерии и медицины США представили доклад, посвященный будущим пилотируемым миссиям к Марсу. В документе подробно описаны причины, по которым людям стоит отправиться на Красную планету, а также технологии, способные приблизить человечество к первой высадке.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
