О мероприятии

Студент кафедры «Ракетостроение» и зампред Студенческого научного общества БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова Алексей Волков расскажет о людях, которые превратили мечту о космосе в технологическую реальность. В центре внимания будут три выдающихся конструктора: Сергей Королев, Михаил Янгель и Владимир Челомей, чьи идеи и инженерные школы определили развитие отечественной ракетной техники.

Слушатели узнают, как конкуренция конструкторских бюро ускоряла научный прогресс и приводила к созданию уникальных ракетных комплексов и космических аппаратов. Лектор обсудит, чем отличались подходы конструкторов к проектированию, управлению коллективами и решению стратегических задач. Кроме того, поведает, как научные амбиции, политический контекст и инженерная мысль переплелись в эпоху космической гонки.



