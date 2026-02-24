Уведомления
Слушатели узнают, как работают бортовые системы на современных кораблях: «Союзе МС» и новом пилотируемом транспортном «Орле».
О мероприятии
Что нужно сделать, чтобы космонавт на орбите чувствовал себя как дома на Земле: работал при комфортной температуре, с нормальными давлением воздуха и влажностью, защищенный от разгерметизации? Правильно — спроектировать системы жизнеобеспечения и терморегулирования, которые будут работать на протяжении всего полета.
Космический инженер Илья Овчинников расскажет, как работают эти важные бортовые системы на современных кораблях: «Союзе МС» и новом пилотируемом транспортном «Орле».
ул. Большая Черкизовская, 4, к. 1
