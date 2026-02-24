  • Добавить в закладки
Лекция
6+
Современные системы жизнеобеспечения

Слушатели узнают, как работают бортовые системы на современных кораблях: «Союзе МС» и новом пилотируемом транспортном «Орле».

Твой сектор космоса
18 марта, 19:00 Идет 1 ч 45 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Большая Черкизовская, 4, к. 1

О мероприятии

Что нужно сделать, чтобы космонавт на орбите чувствовал себя как дома на Земле: работал при комфортной температуре, с нормальными давлением воздуха и влажностью, защищенный от разгерметизации? Правильно — спроектировать системы жизнеобеспечения и терморегулирования, которые будут работать на протяжении всего полета.

Космический инженер Илья Овчинников расскажет, как работают эти важные бортовые системы на современных кораблях: «Союзе МС» и новом пилотируемом транспортном «Орле».

Расписание
18
Среда
Март 2026
ул. Большая Черкизовская, 4, к. 1 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Большая Черкизовская, 4, к. 1

24 февраля, 05:07
Александр Речкин
2
# космос
# Россия
# технологии
