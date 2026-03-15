  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
15 марта, 21:36
Рейтинг: +157
Посты: 569

Инфографика: реальные размеры Ирана 

Иран — одно из крупнейших государств в Юго-Западной Азии. В мире по площади он занимает 17-е место. На инфографике показано, как соотносятся размеры Ирана с другими странами и регионами мира.

Сообщество
# Европа
# Инфографики
# Иран
# карта
# страны
# США
# территория
Сравнение площади Ирана / © AJ Labs, The True Size

Площадь Ирана составляет 1,65 миллиона квадратных километров. Государство занимает около 3,6% площади Азии. 

Территория Ирана примерно в два раза меньше территории Индии — самого населенного государства в мире. При этом население Ирана превышает 93 миллиона человек, а население Индии — 1,47 миллиарда человек.

Площадь Ирана в 79 раз превосходит размеры Израиля (22 тысячи квадратных километров). Между тем, США (9,8 миллиона квадратных километров) больше Ирана примерно в 6 раз.

Европа (10,3 миллиона квадратных километров) также могла бы вместить на своей территории шесть Иранов. При этом Австралия превосходит Иран по размеру примерно в 5 раз.

Россия по площади обгоняет Иран более чем в 10 раз. Размеры Ирана также уступают Красноярскому краю (2,37 миллиона квадратных километров), но превосходят Тюменскую область (1,46 миллиона квадратных километров вместе с Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой и Ямало-Ненецким автономным округом).

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
14 марта, 09:30
Любовь С.

Физики выяснили настоящую причину скользкости льда

Хотя лед кажется простым веществом, причина, по которой он настолько скользкий, до сих пор оставалась предметом споров. Недавно физики показали, что при движении по льду трение слегка нагревает его поверхность. Это приводит к образованию тончайшей пленки воды, которая действует как смазка. Некоторые детали этого механизма ученым еще предстоит уточнить.

Физика
# компьютерное моделирование
# лед
# плавление
# скольжение
# таяние льда
# трение
13 марта, 13:03
ФизТех

Российские ученые описали функции белка, который важен для развития нейродегенераций

Антиген стволовых клеток простаты (PSCA) — это белок, который участвует в патогенезе заболеваний предстательной железы. Его вторая роль касается развития болезни Альцгеймера и других неврологических патологий. Новая статья ученых из МФТИ и ИБХ РАН с соавторами описала структуру PSCA, его фармакологические свойства и участие в нейровоспалении, что поможет создать новые лекарства. 

ФизТех
# белок
# биохимия
# болезнь Альцгеймера
# нейробиология
# нейродегенерация
# стволовая клетка
14 марта, 12:09
Татьяна Зайцева

Череп тура на деревянном столбе указал на загадочный погребальный ритуал каменного века

В болоте на севере Германии, рядом с древнейшим в этих краях кремационным захоронением, нашли череп дикого тура, закрепленный на деревянном столбе. Археологи предположили, что находка проливает свет на сложные погребальные ритуалы охотников-собирателей эпохи раннего мезолита.

Археология
# Германия
# история
# каменный век
# мезолит
# погребальные практики
# ритуалы
10 марта, 08:45
Татьяна Зайцева

«Черная смерть» поставила под сомнение идею о расцвете природы после исчезновения людей

Пандемия чумы, охватившая Европу в середине XIV века, уничтожила, по меньшей мере, треть населения континента. Помимо прочего, это привело к массовому упадку сельского хозяйства и зарастанию полей. Но, хотя дикая природа вступила в свои права, вместе с численностью населения резко упало и разнообразие растений. Такие парадоксальные результаты показало новое исследование.

Биология
# история
# пандемия
# растения
# сельское хозяйство
# Средневековая Европа
# чума
12 марта, 11:20
Любовь С.

Употребление каннабиса привело к созданию ложных воспоминаний и ухудшению памяти

Употребление марихуаны чревато проблемами с памятью: психологи обнаружили, что под действием каннабиса люди чаще «вспоминали» слова, которых никогда не слышали, и хуже справлялись с задачами на разные виды памяти, включая необходимые в повседневной жизни.

Медицина
# когнитивные способности
# ложные воспоминания
# марихуана
# нейробиология
# память
# тетрагидроканнабинол
11 марта, 10:59
НИУ ВШЭ

Многоуровневая автоматизированная система позволила быстрее оценивать риск перегрева электроники

Российские ученые из МИЭМ ВШЭ разработали новый подход к моделированию электротепловых процессов в мощных электронных схемах на печатных платах. Они научились быстро и точно рассчитывать, как нагреваются электронные компоненты во время работы, чтобы заранее предотвращать их перегрев и поломку. При работе электродвигателей или другого оборудования их электронные детали (особенно транзисторы) сильно нагреваются, потому что при прохождении тока неизбежно выделяется тепло. Когда происходят резкие перепады температуры при включении и выключении устройства, параметры транзисторов меняются, и техника может выйти из строя.

НИУ ВШЭ
# инженерия
# моделирование
# перегрев
# технологии
# электроника
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
5 марта, 08:10
Александр Березин

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.

Оружие и техника
# беспилотники
# военная техника
# ВПК
# ЗРК
# Израиль
# Иран
# сша
Выбор редакции
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
[miniorange_social_login]

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно