Слушатели узнают, когда нейроинтерфейсы станут таким же привычным гаджетом, как смартфон.
Когда 20 лет назад первые смельчаки согласились на вживление электродов в мозг ради управления курсором силой мысли, многим казалось, что это открывает эру тотального слияния человека и компьютера.
Сегодня нейроинтерфейсы уже позволяют парализованным людям печатать тексты и управлять бионическими протезами.
Насколько далеко ученые продвинулись к реальному «чтению мыслей»? Где проходит грань между лечением и усилением возможностей здорового человека? Что сейчас тормозит развитие технологии, а что — неожиданно ускоряет? И когда нейроинтерфейсы станут таким же привычным гаджетом, как смартфон? Ответы на эти и многие другие вопросы дадут доктор биологических наук Михаил Альбертович Лебедев и кандидат психологических наук Ольга Евгеньевна Сварник.
Антиген стволовых клеток простаты (PSCA) — это белок, который участвует в патогенезе заболеваний предстательной железы. Его вторая роль касается развития болезни Альцгеймера и других неврологических патологий. Новая статья ученых из МФТИ и ИБХ РАН с соавторами описала структуру PSCA, его фармакологические свойства и участие в нейровоспалении, что поможет создать новые лекарства.
Хотя лед кажется простым веществом, причина, по которой он настолько скользкий, до сих пор оставалась предметом споров. Недавно физики показали, что при движении по льду трение слегка нагревает его поверхность. Это приводит к образованию тончайшей пленки воды, которая действует как смазка. Некоторые детали этого механизма ученым еще предстоит уточнить.
«Маленькие красные точки» оказались космическими островками спокойствия, где могли формироваться «кирпичики жизни»
Астрономы обнаружили, что ранние протогалактики похожи на центральную область Млечного Пути: много газа и пыли, но нет сильного разрушающего излучения. В этих благоприятных условиях могли формироваться первые во Вселенной крупные органические молекулы — гораздо раньше, чем принято считать.
Хотя лед кажется простым веществом, причина, по которой он настолько скользкий, до сих пор оставалась предметом споров. Недавно физики показали, что при движении по льду трение слегка нагревает его поверхность. Это приводит к образованию тончайшей пленки воды, которая действует как смазка. Некоторые детали этого механизма ученым еще предстоит уточнить.
Пандемия чумы, охватившая Европу в середине XIV века, уничтожила, по меньшей мере, треть населения континента. Помимо прочего, это привело к массовому упадку сельского хозяйства и зарастанию полей. Но, хотя дикая природа вступила в свои права, вместе с численностью населения резко упало и разнообразие растений. Такие парадоксальные результаты показало новое исследование.
Отдельные аспекты полового поведения живых организмов порой могут оказывать огромное влияние на пищевые цепочки и целые экосистемы. Ученые на примере североамериканских рыб доказали, что агрессивное половое поведение их самцов может помочь в выживании зоопланктона.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
1 Ноября, 2019
Шестой «Терминатор»: как сломать физику времени
