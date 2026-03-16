16 марта, 15:50
Любовь С.
Слияние черных дыр в диске активной галактики запустило гамма-всплеск

Ученые зарегистрировали событие, которое может связать слияние двух черных дыр с гамма-всплеском — явлением, обычно возникающим при столкновениях нейтронных звезд. Открытие имеет важное значение для изучения космоса с помощью гравитационных волн и электромагнитного излучения и показывает, как именно рождаются самые энергичные вспышки во Вселенной.

Artistic illustration of two black holes merging in an accretion disk and launching a jet.

Черные дыры в двойных системах давно считаются одними из главных источников гравитационных волн. Когда такие объекты сближаются и сливаются, то создают мощные гравитационные сигналы. Их фиксируют такие детекторы, как LIGO, Virgo и KAGRA. Предполагается, что подобные слияния происходят «тихо» — без ярких вспышек света. Короткие гамма-всплески, в отличие от них, чаще связывают со столкновениями нейтронных звезд, поскольку такие системы содержат вещество, способное образовывать горячие аккреционные диски и релятивистские джеты.

Однако есть и другие сценарии, при которых даже слияние двух черных дыр может порождать гамма-всплеск. Один из наиболее вероятных связан с активными ядрами галактик — областями вокруг сверхмассивных черных дыр (СМЧД), окруженных плотными газовыми дисками. В них компактные объекты могут формировать пары, взаимодействовать с газом и постепенно сближаться. Образовавшаяся после слияния черная дыра способна активно поглощать вещество и запускать мощные джеты. Последние могут порождать гамма-излучение.

Именно такой случай, вероятно, произошел во время события S241125n, зарегистрированного 25 ноября 2024 года. Анализ гравитационного сигнала показал, что источник с вероятностью более 99 процентов представлял собой слияние двух черных дыр, которое произошло, когда возраст Вселенной составлял примерно половину от нынешнего — 6,7 миллиарда лет.

Спустя приблизительно 11 секунд после регистрации гравиволн спутник Swift зафиксировал короткий всплеск гамма-излучения в той же области неба. Дополнительные наблюдения также указали на возможное рентгеновское послесвечение. Вероятность случайного совпадения этих сигналов, по оценкам, невелика: одно такое совпадение можно заметить примерно за 30 лет наблюдений. Результаты исследования астрономы опубликовали в The Astrophysical Journal.  

Чтобы объяснить возможную связь между событиями, ученые разработали физическую модель. Согласно ей образовавшийся после слияния черных дыр объект начинает активно поглощать газ из окружающего активного ядра галактики. При этом потоки вещества формируют аккреционный диск и усиливают магнитные поля, что может привести к запуску джета. Когда такая струя пробивается через плотный газ диска, образуется ударная волна, а в момент ее выхода энергия высвобождается в виде короткого гамма-всплеска.

Расчеты показали, что характеристики наблюдаемой вспышки — ее длительность, спектр и энергия — могут соответствовать такому сценарию. К тому же окружающая газовая среда может поглощать свет в оптическом диапазоне, что объясняет, почему астрономам пока не удалось обнаружить яркое оптическое послесвечение.

Если связь между гравитационным сигналом и гамма-всплеском подтвердится, открытие станет одним из первых сигналов того, что слияния черных дыр могут порождать гамма-всплески. Такие события помогут лучше понять условия в активных ядрах галактик, а также расширить возможности наблюдений многоканальной астрономии — комплексного подхода, позволяющего получать максимально полную информацию о наиболее мощных и скрытых процессах во Вселенной.

Любовь С.
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
14 марта, 09:30
Любовь С.

Физики выяснили настоящую причину скользкости льда

Хотя лед кажется простым веществом, причина, по которой он настолько скользкий, до сих пор оставалась предметом споров. Недавно физики показали, что при движении по льду трение слегка нагревает его поверхность. Это приводит к образованию тончайшей пленки воды, которая действует как смазка. Некоторые детали этого механизма ученым еще предстоит уточнить.

16 марта, 09:54
Любовь С.

Магнитно-частичную томографию впервые опробовали на человеке

Исследователи впервые испытали на человеке новую технологию медицинской визуализации — магнитно-частичную томографию (MPI). С ее помощью они смогли в реальном времени наблюдать движение крови по венам руки. Метод работает без рентгеновского излучения и может стать более безопасной альтернативой традиционной сосудистой ангиографии.

13 марта, 16:35
Дарья Губина

«Маленькие красные точки» оказались космическими островками спокойствия, где могли формироваться «кирпичики жизни»

Астрономы обнаружили, что ранние протогалактики похожи на центральную область Млечного Пути: много газа и пыли, но нет сильного разрушающего излучения. В этих благоприятных условиях могли формироваться первые во Вселенной крупные органические молекулы — гораздо раньше, чем принято считать.

Любовь С.

Андрей Серегин

Сеченовский Университет

Александр Березин

Александр Березин

Игорь Байдов

Konstantin Skorik
46 минут назад
Анатолий, ты про индусов или про турков?

Рейтинг военных флотов мира в 2026 году

Autotrade222
1 час назад
Знатно подгорает у всех. Идите работать диванные эксперты.

Инфографика: реальные размеры Ирана 

Evgeny Feoktistov
1 час назад
Иран на фоне Европы напомнил своими очертаниями слегка гипертрофированную Речь Посполитую)

Инфографика: реальные размеры Ирана 

Hh Ostrov
1 час назад
Автор приводит в качестве примера способность ИИ "создавать внутреннее представление" о цветах ( при описании разного цвета)... А как это

Откуда ИИ знает то, что никто ему не говорил

Иван Колупаев
2 часа назад
Sam, так муслимы (AJ Lab) рисовали какой с них спрос 😁 У них там в Катаре свои понятия.

Инфографика: реальные размеры Ирана 

Роман Устюгов
2 часа назад
Igor, как скорпион

Инфографика: реальные размеры Ирана 

Константин Деньдобренко...
2 часа назад
Пока это только костыли для электронных сетей. Наверное, чтобы продемострировать (финансовым покровителям и эффективным потрошителям бюджета),

Сколтех запустил фотонный «мозг» — первый российский чип с полосой 22 гигагерца

Andrey Klim
3 часа назад
Perejra, а где армия Украины? В могиле! Видишь все так могут восклицать фуфел.

Рейтинг военных флотов мира в 2026 году

Sam Dowson
4 часа назад
В нарисованной Европе нет куска России до Урала, зачем-то забацана Турция и отсутсвует Исландия. Ладно России нет, так добавили бы Гренландию, хоть

Инфографика: реальные размеры Ирана 

Иван Колупаев
4 часа назад
Вот говорят европолитики не особо различают на карте где этот ваш Иран. Их можно понять. Только только приучились находить где Крым а тут новая

Инфографика: реальные размеры Ирана 

DivineCats Stories
5 часов назад
Артем, блин, а я думал срач с зелёными очередной, а там банальщина спамерная...

Лучшие фотографии дикой природы: объявлены победители конкурса Nandagang

Siebert Sergius
5 часов назад
Андрей, это в, каких таких географических границах?

Инфографика: реальные размеры Ирана 

Fedor Moroz
5 часов назад
"В чистом виде вода замерзает только при -46 °C" это что статья для 1 апреля?

Грибы научились у бактерий превращать воду в лед при околонулевых температурах

Leonid Chernikov
5 часов назад
И к чему это?

Инфографика: реальные размеры Ирана 

