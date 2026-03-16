16 марта, 15:45
Татьяна Зайцева
Бонобо оказались не так миролюбивы, как думали ученые

Бонобо ничуть не менее агрессивны, чем шимпанзе, пришли к выводу авторы нового исследования. Однако между видами все же есть существенные различия в проявлении агрессии между полами: у бонобо самки чаще нападают на самцов, в то время как у шимпанзе, наоборот, самцы более агрессивны по отношению к самкам.

Самка бонобо / © Hans Hillewaert, Wikipedia

Бонобо (Pan paniscus) и шимпанзе (Pan troglodytes) — наши ближайшие ныне живущие родственники. Эти два вида произошли от общего предка и разделились от полутора до двух миллионов лет назад. Исконные места обитания этих двух видов в Центральной Африке географически разделены рекой Конго. Ученые предположили, что разделение видов произошло, когда предки бонобо пересекли реку и оказались в изоляции.

Хотя шимпанзе и бонобо близкие родственники, выглядят и ведут они себя по-разному. Бонобо меньше по размеру, имеют более стройное телосложение, различия между полами у них менее выражены, чем у шимпанзе. В сообществах бонобо доминируют коалиции самок. Считается, что такая стратегия нужна самкам для того, чтобы получить власть над более крупными, чем они, самцами. У шимпанзе, напротив, самцы на вершине иерархии.

В массовой культуре, с подачи ученых, у бонобо сложился имидж неких «хиппи» в мире приматов. Считается, что бонобо — миролюбивые «кузены» воинственных и агрессивных шимпанзе, которые для разрешения любых конфликтов используют сексуальные контакты.

По мнению некоторых ученых, шимпанзе более воинственны, потому что на их стороне реки Конго было меньше пищи, им приходилось конкурировать с гориллами за ресурсы. Напротив, у бонобо было больше пищи и меньше хищников.

Тем временем агрессия — важное социальное поведение у обезьян, поскольку она помогает им защищать территорию, определять партнеров, утверждать доминирование и обеспечивать себя ресурсами.

В последнее время появляется все больше подтверждений того, что агрессия совсем не чужда и бонобо. Например, в статье, опубликованной в октябре 2025 года в журнале Current Biology, немецкие специалисты по поведению животных описали случай жестокого нападения пяти диких самок бонобо на одного из самцов группы.

Результаты нового исследования, опубликованного в журнале Science Advances, показали, что бонобо так же агрессивны, как шимпанзе, но они по-разному выбирают себе жертв среди самцов и самок.

Команда биологов из Утрехтского (Нидерланды) и Антверпенского (Бельгия) университетов проанализировала итоги наблюдений за взаимодействиями внутри 22 групп шимпанзе и бонобо, содержащихся в зоопарках Европы: девяти групп шимпанзе (101 обезьяна) и 13 групп бонобо (88 обезьян).

В каждом зоопарке, в течение двух-трех месяцев, исследователи сидели у вольеров шимпанзе и бонобо, фиксировали каждый акт агрессии — от криков до физического насилия, происходивших в течение дня.

В общей сложности ученые зарегистрировали 3243 случая проявления направленной агрессии со стороны взрослых обезьян обоих видов: 1368 случаев у бонобо и 1875 случаев у шимпанзе.

Примерно треть (1193) случаев представляли собой «контактную» агрессию, то есть физическое насилие между особями, а не просто крики или другие менее жестокие формы. После учета пола, родственных связей и контекста, исследователи пришли к выводу, что общий уровень агрессии в сообществах шимпанзе и бонобо практически не отличался: и те, и другие были одинаково агрессивны.

Однако модели агрессии различались по полу: у бонобо наблюдалась более высокая агрессия самок по отношению к самцам, тогда как у шимпанзе самцы вели себя агрессивно по отношению к самкам, как, впрочем, и по отношению к другим самцам. Причем, как правило, это было физическое насилие.

В целом у шимпанзе «заводилами» конфликтов чаще всего были именно самцы, в то время как у бонобо одинаково часто вступали в драки и самцы, и самки, что удивило исследователей. У бонобо, как и у шимпанзе, тоже наблюдалась агрессия между самцами, при этом агрессия между самками у обоих видов встречалась очень редко.

Поскольку исследование проводили на животных, содержащихся в неволе, теоретически его результаты могут не относиться к диким бонобо и шимпанзе.

Однако, по мнению ученых, то, что в фокусе внимания были именно обезьяны, живущие в зоопарках, наоборот, имело большое преимущество. Так как бонобо и шимпанзе находились вне своей естественной среды обитания, это позволило увидеть различия в их поведении, не связанные с борьбой за выживание, а обусловленные генетическими изменениями, произошедшими после их разделения.

wook ji
