Лекция
12+
Информатика: запись и хранение информации

Слушатели узнают о работе органов чувств и цифровых датчиков, а также об эволюции носителей данных.

Библиотека им. Н. А. Некрасова
16 марта, 19:30
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

О мероприятии

Преподаватель информатики Владимир Левин расскажет, чем мозг человека похож на жесткий диск, а ДНК — на флешку. Сравнит, как человек и компьютер получают, обрабатывают и хранят информацию. Слушатели узнают о работе органов чувств и цифровых датчиков, а также об эволюции носителей данных — от древних свитков до магнитных лент. Участники попробуют записать сообщение на перфокарту, как это делали первые программисты.

Расписание
16
Понедельник
Март 2026
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Адрес

ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

20 февраля, 11:45
Александр Речкин
2
# данные
# информатика
# информация
Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Игорь Коняшов
2 минуты назад
Violet, Я понимаю прекрасно) Именно поэтому стараюсь не оставлять подобную чушь без ответа. Чтобы всем был понятен умысел.

Инфографика: какую информацию собирают мобильные браузеры

Игорь Коняшов
5 минут назад
Александр, Наверное в том, что механические способы считывания заведомо куда медленнее) Обычный сканер сканирует с разрешением до 2400 dpi, т.е.

Микроскопический QR-код побил рекорд плотности хранения информации: два терабайта на лист

Андрей Кострыкин
6 минут назад
Sam, Вы другие статьи этого автора просмотрите подробнее. Там тоже очень странная выборка фактов, а про логичность выводов вообще молчу...

Полевой эксперимент показал простой способ защитить урожай от саранчи

Андрей Кострыкин
23 минуты назад
После строчек "Вся эта картина означает, что текущая активная борьба с антропогенными выбросами углерода НАЦЕЛЕНА на снижение биопродуктивности

Спутниковые снимки опровергли замедление глобального озеленения от антропогенных выбросов СО2

Adriano
35 минут назад
Сергей, а против вас КАЖДУЮ олимпиаду заговоры, только вы всегда "святые"

Рейтинг стран по количеству медалей зимних Олимпийских игр

Adriano
37 минут назад
Wooddoo, может потому что СССР это не только Россия?! а медали завоёвывали и другие народы!

Рейтинг стран по количеству медалей зимних Олимпийских игр

Игорь Коняшов
1 час назад
mirok, Мою реплику про стерилизацию умственно неполноценных вы благополучно пропустили... Пусть размножаются (тем более, что как правило либидо у

Спутниковые снимки опровергли замедление глобального озеленения от антропогенных выбросов СО2

Игорь Коняшов
1 час назад
Александр, Вы ведь упомянули науку. И что она считала стерилизацию тупостью. Если отбросить моральный аспект, в чем тупость с точки зрения науки,

Спутниковые снимки опровергли замедление глобального озеленения от антропогенных выбросов СО2

mirok mirok
1 час назад
Александр, они Там боятся, что притопит Нью-Йорк с Лондоном, но по-моему это ещё один мало освящённый положительный эффект. Питер только надо будет

Спутниковые снимки опровергли замедление глобального озеленения от антропогенных выбросов СО2

Александр Французов
2 часа назад
Игорь, а в чем проблема в скорости? ведь сканер принтера считывает А4 на раз два, тут, думаю, не проблема и ускорить можно.

Микроскопический QR-код побил рекорд плотности хранения информации: два терабайта на лист

Александр Французов
2 часа назад
Pipen, а вы троль)

Микроскопический QR-код побил рекорд плотности хранения информации: два терабайта на лист

smirompomiru
2 часа назад
в случае блэкаута, без кондиционеров, там все испекутся

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Андрей Владимирович
2 часа назад
Профор, прошу прощения, я хочу включатся в полемику) очень много там про рельеф океанов. Я отношусь сейчас проще, посмотрим как будет дальше. Я

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Максим Ляпцев
2 часа назад
Татьяна, такой не существует, есть кремниевая. Или силиконовая Долина, наверное такие тоже есть.

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Дмитрий Kuрueнко
2 часа назад
Аааа.. Какой дикий нарциссизм... Где бы еще родственные связи несли сакральный смысл так как в каменном веке? И об этом берутся судить люди

Общие могилы охотников-собирателей показали, что в каменном веке знали и ценили родственные связи

Александр Березин
2 часа назад
Sam, вы правы в том, что документ единственный, а Трамп молотит по этому поводу чушь. "В научных же статьях если упоминается "благо" от

Спутниковые снимки опровергли замедление глобального озеленения от антропогенных выбросов СО2

Александр Березин
2 часа назад
Игорь, я напомню, что стерилизовали не только слабоумных -- и в основном не их. Основная масса стерилизованных была за "антисоциальное поведение", в

Спутниковые снимки опровергли замедление глобального озеленения от антропогенных выбросов СО2

Pavel Tyulnikov
2 часа назад
Pavel, стоимость запусков это основной сдерживающий фактор - это раз, во вторых у Спейс икс сейчас самая грузоподъемная ракета носитель в

Маск решил построить на Луне электромагнитную катапульту

Татьяна Рощина
3 часа назад
Саидмагомед, а силиконовая долина??

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Павел Еремеев
3 часа назад
Ivan, просто богатые. Наука и тепловые насосы творят чудеса. А на улицу можно не выходить даже

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

