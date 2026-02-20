Слушатели узнают о работе органов чувств и цифровых датчиков, а также об эволюции носителей данных.

О мероприятии

Преподаватель информатики Владимир Левин расскажет, чем мозг человека похож на жесткий диск, а ДНК — на флешку. Сравнит, как человек и компьютер получают, обрабатывают и хранят информацию. Слушатели узнают о работе органов чувств и цифровых датчиков, а также об эволюции носителей данных — от древних свитков до магнитных лент. Участники попробуют записать сообщение на перфокарту, как это делали первые программисты.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация