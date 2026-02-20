Уведомления
Слушатели узнают о работе органов чувств и цифровых датчиков, а также об эволюции носителей данных.
О мероприятии
Преподаватель информатики Владимир Левин расскажет, чем мозг человека похож на жесткий диск, а ДНК — на флешку. Сравнит, как человек и компьютер получают, обрабатывают и хранят информацию. Слушатели узнают о работе органов чувств и цифровых датчиков, а также об эволюции носителей данных — от древних свитков до магнитных лент. Участники попробуют записать сообщение на перфокарту, как это делали первые программисты.
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14
Пройдя перигелий 30 октября 2025 года — ближайшую к Солнцу точку на своей траектории, — 3I/ATLAS буквально взорвалась активностью: объект выбросил мощные потоки воды, монооксида углерода (СО), углекислого газа (СО₂) и органических молекул, превратившись в полноценную комету. Наблюдения с помощью космической обсерватории SPHEREx впервые позволили увидеть, как вещество из другой звездной системы начинает полностью испаряться под Солнцем, раскрывая свой изначальный химический состав.
Выбросы углекислого газа человеческой цивилизацией дали Земле рекордную за последние 50 тысяч лет биомассу. Этот феномен был предсказан тем же климатологом, который полвека назад первым заявил о неизбежности глобального потепления. Некоторые ученые пытались оспорить полезность выбросов для биосферы, утверждая, что согласно моделированию эффект глобального озеленения вскоре исчерпает себя. Новая работа протестировала эту гипотезу с помощью спутниковых наблюдений.
Палеонтологи давно спорят об образе жизни спинозавров. Одни ученые полагают, что эти динозавры были отменными пловцами, способными охотиться в воде. Другие называют их преимущественно прибрежными хищниками, которые ловили рыбу на мелководье. Новая находка поставила точку в споре.
Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.
Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Британии произошла быстрая и масштабная смена населения. Неолитические народы, построившие Стоунхендж и большинство других памятников, практически исчезли, их заменили представители другой культуры. Долгое время археологи спорили, откуда пришли новые люди, которым так быстро удалось покорить остров. Ответ нашла международная команда генетиков.
Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
