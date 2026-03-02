О мероприятии

Американская революция, многим запомнившаяся Бостонским чаепитием, началась отнюдь не из-за цен на чай – вернее, не только и не столько из-за них. Как это обычно бывает, реальность оказалась гораздо сложнее и интереснее. Историк-американист Айшат Останбекова разберется в значении лозунга «Нет налогам без представительства», обсудит, кто заставил Томаса Джефферсона написать Декларацию независимости, и выяснит, как конфедерации из тринадцати штатов удалось одержать победу над могущественной Британской империей.

