16 марта, 14:19
Андрей Серегин
48

Птицы защитили песчаные берега с помощью удобрений

В условиях повышения уровня Мирового океана под угрозой находятся прибрежные экосистемы и их обитатели. Ученые из Нидерландов выявили необычный механизм, позволяющий защищать песчаные берега от разрушения.

Птицы на пляже во Флориде, США / © Miroslav Zdrale

Прибрежные ландшафты, покрытые растительностью, играют критически важную роль в накоплении углерода, защите береговой линии и поддержании биоразнообразия. Структура такого берега определяется взаимодействием роста растений и процессов осадконакопления: крепкая и густая растительность не только защищает берег от вымывания, но и укрепляет его.

Особенно актуально изучение этих процессов на небольших необитаемых песчаных островах, которые отличаются высокой динамикой и чей питательный баланс в значительной степени зависит от внешних источников. В таких случаях помочь могут птицы: их экскременты влияют на рост и распределение растений. В условиях повышения уровня моря и сокращения пригодных для гнездования территорий понимание того, как пернатые могут влиять на стабильность и эволюцию своих местообитаний, становится важным и для самих птиц, и для сохранения береговой линии.

Ученые из Утрехтского университета выяснили, как поступление органических удобрений влияет на функциональные признаки растений, состав растительных сообществ и в итоге на морфологию песчаных островов в Ваттовом море. Результаты исследования опубликовал журнал Biogeosciences.

Авторы научной работы применили двухуровневый подход, сочетающий полевые измерения с дистанционным зондированием. На пяти необитаемых песчаных островах было заложено 118 пробных площадок, где определяли видовой состав растений, их высоту, биомассу, глубину корней, содержание органики в почве и высоту над уровнем моря.

Для отслеживания усвоения азота из птичьих экскрементов применили анализ стабильных изотопов азота в листьях. На основе данных о гнездовых колониях ученые построили пространственную модель рассеивания удобрений в радиусе до 300 метров. Состояние растительности оценивали по спутниковым снимкам, а изменение рельефа — по данным лазерного сканирования.

Поступление азота из органических отходов сдвигает состав растительности в сторону азотолюбивых видов. Спутниковый анализ показал, что присутствие птиц усиливает влияние весеннего озеленения на накопление песка, активизируя способность растений улавливать наносы в начале сезона. Органические удобрения также напрямую повышают содержание азота в листьях. При этом их влияние на биомассу, высоту и глубину корней оказалось менее выраженным и сильно зависело от сезона и типа субстрата.

Важным выводом стала сильная пространственная неоднородность эффекта. В среднем по островам взаимодействие удобрений и растительности объясняло лишь несколько процентов изменений высоты рельефа, но вблизи крупных колоний этот вклад достигал 13 процентов. На островах с высокой естественной скоростью осадконакопления эффект от птиц маскировался природными процессами.

Андрей Серегин
64 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
14 марта, 09:30
Любовь С.

Физики выяснили настоящую причину скользкости льда

Хотя лед кажется простым веществом, причина, по которой он настолько скользкий, до сих пор оставалась предметом споров. Недавно физики показали, что при движении по льду трение слегка нагревает его поверхность. Это приводит к образованию тончайшей пленки воды, которая действует как смазка. Некоторые детали этого механизма ученым еще предстоит уточнить.

16 марта, 09:54
Любовь С.

Магнитно-частичную томографию впервые опробовали на человеке

Исследователи впервые испытали на человеке новую технологию медицинской визуализации — магнитно-частичную томографию (MPI). С ее помощью они смогли в реальном времени наблюдать движение крови по венам руки. Метод работает без рентгеновского излучения и может стать более безопасной альтернативой традиционной сосудистой ангиографии.

13 марта, 16:35
Дарья Губина

«Маленькие красные точки» оказались космическими островками спокойствия, где могли формироваться «кирпичики жизни»

Астрономы обнаружили, что ранние протогалактики похожи на центральную область Млечного Пути: много газа и пыли, но нет сильного разрушающего излучения. В этих благоприятных условиях могли формироваться первые во Вселенной крупные органические молекулы — гораздо раньше, чем принято считать.

12 марта, 15:55
Андрей Серегин

Домогательства самцов североамериканских рыб привели к снижению численности зоопланктона

Отдельные аспекты полового поведения живых организмов порой могут оказывать огромное влияние на пищевые цепочки и целые экосистемы. Ученые на примере североамериканских рыб доказали, что агрессивное половое поведение их самцов может помочь в выживании зоопланктона.

12 марта, 07:59
Сеченовский Университет

В России предложили малоинвазивный способ оценки тяжести миокардита

Ученые Сеченовского Университета установили, что определение свободных легких цепей иммуноглобулинов (FLC) в крови может служить дополнительным инструментом для оценки тяжести миокардита и риска развития сердечной недостаточности.

3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

5 марта, 08:10
Александр Березин

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.

28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Последние новости:

  1. Джозефсоновская микросхема научила квантовую память предсказывать будущее

    16 марта, 15:06

  2. Птицы защитили песчаные берега с помощью удобрений

    16 марта, 14:19

  3. Магнитно-частичную томографию впервые опробовали на человеке

    16 марта, 09:54

  4. Череп тура на деревянном столбе указал на загадочный погребальный ритуал каменного века

    14 марта, 12:09
Выбор редакции

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

10 марта, 11:43

Autotrade222
12 минут назад
Знатно подгорает у всех. Идите работать диванные эксперты.

Инфографика: реальные размеры Ирана 

Evgeny Feoktistov
27 минут назад
Иран на фоне Европы напомнил своими очертаниями слегка гипертрофированную Речь Посполитую)

Инфографика: реальные размеры Ирана 

Hh Ostrov
40 минут назад
Автор приводит в качестве примера способность ИИ "создавать внутреннее представление" о цветах ( при описании разного цвета)... А как это

Откуда ИИ знает то, что никто ему не говорил

Иван Колупаев
44 минуты назад
Sam, так муслимы (AJ Lab) рисовали какой с них спрос 😁 У них там в Катаре свои понятия.

Инфографика: реальные размеры Ирана 

Роман Устюгов
59 минут назад
Igor, как скорпион

Инфографика: реальные размеры Ирана 

Константин Деньдобренко...
1 час назад
Пока это только костыли для электронных сетей. Наверное, чтобы продемострировать (финансовым покровителям и эффективным потрошителям бюджета),

Сколтех запустил фотонный «мозг» — первый российский чип с полосой 22 гигагерца

Andrey Klim
3 часа назад
Perejra, а где армия Украины? В могиле! Видишь все так могут восклицать фуфел.

Рейтинг военных флотов мира в 2026 году

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Sam Dowson
3 часа назад
В нарисованной Европе нет куска России до Урала, зачем-то забацана Турция и отсутсвует Исландия. Ладно России нет, так добавили бы Гренландию, хоть

Инфографика: реальные размеры Ирана 

Иван Колупаев
3 часа назад
Вот говорят европолитики не особо различают на карте где этот ваш Иран. Их можно понять. Только только приучились находить где Крым а тут новая

Инфографика: реальные размеры Ирана 

DivineCats Stories
4 часа назад
Артем, блин, а я думал срач с зелёными очередной, а там банальщина спамерная...

Лучшие фотографии дикой природы: объявлены победители конкурса Nandagang

Siebert Sergius
4 часа назад
Андрей, это в, каких таких географических границах?

Инфографика: реальные размеры Ирана 

Fedor Moroz
4 часа назад
"В чистом виде вода замерзает только при -46 °C" это что статья для 1 апреля?

Грибы научились у бактерий превращать воду в лед при околонулевых температурах

Leonid Chernikov
5 часов назад
И к чему это?

Инфографика: реальные размеры Ирана 

Андрей Жаворонков
5 часов назад
Андрей, а, хотя присмотрелся. Нифига не в географических

Инфографика: реальные размеры Ирана 

