О мероприятии

До начала двадцать первого столетия все, что ученые знали о депрессиях — это то, что при них имеется дефицит серотониновой и норадреналиновой передачи в отдельных зонах головного мозга. Сегодняшние познания гораздо шире: генетика, нейровоспаление, нейропептиды, липидом, нейростероиды, мелатонин, ГАМК/глутамат, микробиом кишечника, нейротрофические факторы, инфекции — вот далеко не полный перечень современных гипотез и направлений исследований в этой области. Помимо этого, настоящий научный бум переживают исследования оценки эффективности антидепрессантов пятого поколения, антипсихотиков четвертого поколения, непсихотропной фармакотерапии и нелекарственных биологических и психотерапевтических методов при различных клинико-нозологических типах депрессивных нарушений. Доктор медицинских наук Шмилович Андрей Аркадьевич представит обзор последних исследований в этой области. Отдельное внимание будет уделено терапевтическим инновациям.

Расписание ул. Островитянова 1с10 Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация