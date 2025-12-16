Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: сравнительный взгляд на военную мощь Китая и Индии

Китай и Индия, на двоих насчитывающие более 2,8 миллиардов человек, считаются не только экономическими гигантами, но и ключевыми игроками в системе безопасности Азии.

Инфографика: сравнительный взгляд на военную мощь Китая и Индии / © World Visualized

Китай сегодня располагает крупнейшими в мире вооруженными силами по численности личного состава — свыше двух миллионов военнослужащих на действительной службе, тогда как у Индии этот показатель составляет около 1,45 миллионов человек.

Однако, как отметили аналитики Международного института стратегических исследований (IISS), одних лишь цифр по численности недостаточно для понимания реального баланса сил. В последние годы Пекин последовательно делает ставку на модернизацию, перестраивая свои вооруженные силы с акцентом на мобильность, межвидовые операции и передовые технологии, а не на простое наращивание людских ресурсов.

Одним из наиболее заметных различий остается авиационная мощь. Китай эксплуатирует более 6 000 самолетов и вертолетов, что дает ему существенное превосходство над индийским авиапарком, насчитывающим немногим менее 4 000 единиц. Этот разрыв увеличивается по мере того, как Пекин активно инвестирует в истребители пятого поколения, такие как J-20, дальние бомбардировщики и беспилотные летательные аппараты.

Индия, в свою очередь, незначительно превосходит Китай по числу танков и бронированных боевых машин, что отражает ее стратегический приоритет — защиту протяженных сухопутных границ, прежде всего вдоль спорной Линии фактического контроля. После столкновений в 2020 году обе страны усилили группировки войск, инфраструктуру и тяжелую технику в высокогорных районах, наглядно демонстрируя, как нерешенные пограничные споры продолжают определять военное планирование.

В то же время Китай сохраняет явное превосходство в артиллерии и военно-морских силах. Имея более 7 000 артиллерийских систем, включая дальнобойные реактивные установки, Пекин сформировал значительный огневой потенциал, рассчитанный на сценарии быстрого наращивания конфликта.

На море китайский флот стал крупнейшим в мире по числу кораблей, превысив отметку в 370 единиц. В его состав входят авианосцы, современные эсминцы и расширяющийся подводный флот, что позволяет Китаю проецировать силу далеко за пределами собственных берегов.

Индийский флот уступает по численности, но играет критически важную стратегическую роль. Располагаясь вдоль ключевых мировых морских путей, он служит одним из стабилизирующих факторов в Индийском океане, через который ежегодно проходит значительная часть мировой торговли и поставок энергоресурсов.

Значение морской стратегии Индии усиливается по мере роста китайского военно-морского присутствия в регионе, что стимулирует более тесное сотрудничество Нью-Дели с такими партнерами, как США, Япония и Австралия, в рамках форматов вроде Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD).

Эти сопоставления военных возможностей происходят на фоне более широких изменений в глобальных приоритетах обороны. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Китай и Индия входят в число крупнейших мировых военных бюджетов, при этом все большая часть их средств направляется на ракетные системы, кибервозможности, космические технологии и искусственный интеллект, а не на традиционное количественное наращивание вооруженных сил.



