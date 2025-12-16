Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Инфографика: сравнительный взгляд на военную мощь Китая и Индии
Китай и Индия, на двоих насчитывающие более 2,8 миллиардов человек, считаются не только экономическими гигантами, но и ключевыми игроками в системе безопасности Азии.
Китай сегодня располагает крупнейшими в мире вооруженными силами по численности личного состава — свыше двух миллионов военнослужащих на действительной службе, тогда как у Индии этот показатель составляет около 1,45 миллионов человек.
Однако, как отметили аналитики Международного института стратегических исследований (IISS), одних лишь цифр по численности недостаточно для понимания реального баланса сил. В последние годы Пекин последовательно делает ставку на модернизацию, перестраивая свои вооруженные силы с акцентом на мобильность, межвидовые операции и передовые технологии, а не на простое наращивание людских ресурсов.
Одним из наиболее заметных различий остается авиационная мощь. Китай эксплуатирует более 6 000 самолетов и вертолетов, что дает ему существенное превосходство над индийским авиапарком, насчитывающим немногим менее 4 000 единиц. Этот разрыв увеличивается по мере того, как Пекин активно инвестирует в истребители пятого поколения, такие как J-20, дальние бомбардировщики и беспилотные летательные аппараты.
Индия, в свою очередь, незначительно превосходит Китай по числу танков и бронированных боевых машин, что отражает ее стратегический приоритет — защиту протяженных сухопутных границ, прежде всего вдоль спорной Линии фактического контроля. После столкновений в 2020 году обе страны усилили группировки войск, инфраструктуру и тяжелую технику в высокогорных районах, наглядно демонстрируя, как нерешенные пограничные споры продолжают определять военное планирование.
В то же время Китай сохраняет явное превосходство в артиллерии и военно-морских силах. Имея более 7 000 артиллерийских систем, включая дальнобойные реактивные установки, Пекин сформировал значительный огневой потенциал, рассчитанный на сценарии быстрого наращивания конфликта.
На море китайский флот стал крупнейшим в мире по числу кораблей, превысив отметку в 370 единиц. В его состав входят авианосцы, современные эсминцы и расширяющийся подводный флот, что позволяет Китаю проецировать силу далеко за пределами собственных берегов.
Индийский флот уступает по численности, но играет критически важную стратегическую роль. Располагаясь вдоль ключевых мировых морских путей, он служит одним из стабилизирующих факторов в Индийском океане, через который ежегодно проходит значительная часть мировой торговли и поставок энергоресурсов.
Значение морской стратегии Индии усиливается по мере роста китайского военно-морского присутствия в регионе, что стимулирует более тесное сотрудничество Нью-Дели с такими партнерами, как США, Япония и Австралия, в рамках форматов вроде Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD).
Эти сопоставления военных возможностей происходят на фоне более широких изменений в глобальных приоритетах обороны. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Китай и Индия входят в число крупнейших мировых военных бюджетов, при этом все большая часть их средств направляется на ракетные системы, кибервозможности, космические технологии и искусственный интеллект, а не на традиционное количественное наращивание вооруженных сил.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Ученые МИЭМ ВШЭ совместно с коллегами из Китая нашли способ повысить долговечность перовскитных солнечных батарей. Они решили проблему с утечкой йода из материала. Для этого в перовскит добавили молекулы четвертичного аммония, которые образуют прочную электростатическую пару с ионами йода и фиксируют их в кристалле. Теперь элементы сохраняют более 92% мощности после тысячи часов работы при 85 °C.
С каждым годом количество операций по эндопротезированию неуклонно растет. Металлические имплантаты, будучи слишком жесткими, со временем разрушают кость пациента, приводя к повторным операциям. Однако более перспективные протезы из углеродного композита накапливают при нагрузке микротрещины. Существующие методы расчета не дают врачам узнать, как это скажется на прочности всей детали, что делает неэффективным широкое внедрение таких материалов в медицину. Ученые Пермского Политеха разработали первую в мире двухуровневую компьютерную модель, способную предсказать, как микроскопические повреждения внутри угле-углеродного композита влияют на его прочность и долговечность в условиях реальной эксплуатации.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
В конце 2025 года Национальные академии наук, инженерии и медицины США представили доклад, посвященный будущим пилотируемым миссиям к Марсу. В документе подробно описаны причины, по которым людям стоит отправиться на Красную планету, а также технологии, способные приблизить человечество к первой высадке.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
22 Декабря, 2019
Компьютерная эволюция
18 Декабря, 2019
CHEOPS: космический телескоп для тысяч планет
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии