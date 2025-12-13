Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Скрытая цена алюминия: одна тонна требует столько же энергии, сколько 1000 домохозяйств в неделю

Каждый день миллионы людей соприкасаются с алюминием: открывая банку напитка, запекая еду в фольге, садясь за руль автомобиля или подключая ноутбук к сети. Но лишь немногие задумываются о том, какое огромное количество энергии необходимо, чтобы этот металл появился на свет.

Скрытый энергоаппетит алюминия: на одну тонну уходит столько же электричества, сколько тратят 1000 домохозяйств за неделю / © World Visualized

Производство всего одной тонны алюминия потребляет столько же электроэнергии, сколько нужно для питания 1 000 домохозяйств в течение целой недели.

Почему же алюминий — металл, который ценят за легкость и возможность многократной переработки — так сильно нагружает мировые энергосистемы?

По данным Alufinish, энергетические затраты начинаются уже на этапе извлечения. В природе алюминий не встречается в чистом виде, поэтому производителям приходится сначала перерабатывать бокситы в глинозем, а затем плавить его при температуре около 950 °C.

Ключевой этап — электролиз в рамках процесса Холла—Эру — требует непрерывной подачи высоковольтного тока. Одна только энергия может составлять 30–40% всех производственных затрат, делая алюминий одним из наиболее энергоемких материалов индустриального мира.

Компания Sohar Aluminium, один из ведущих производителей алюминия на Ближнем Востоке, сообщила, что современные металлургические заводы потребляют 13 000–15 000 киловатт-часов электроэнергии на производство одной тонны этого металла. Для сравнения: среднее домохозяйство во многих странах расходует около 200–300 киловатт-часов в неделю. Умножьте это на тысячу — и масштаб внезапно становится наглядным.

Эта энергетическая зависимость приобретает все большее значение на фоне нестабильности мировой энергетики. В Европе, например, за последние годы несколько алюминиевых заводов были вынуждены временно закрыться или сократить производство из-за резкого роста цен на электроэнергию. Эти остановки расходятся по цепочкам поставок, повышая стоимость всего — от банок для напитков до компонентов авиалайнеров.

И все же, несмотря на колоссальные энергозатраты, алюминий остается одним из наиболее перерабатываемых материалов в мире. Переработка алюминия снижает энергопотребление на 95% по сравнению с производством из сырья — факт, который многие эксперты приводят как ключевой аргумент в пользу перехода к «зеленой» промышленности и достижения климатических целей.