Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Скрытая цена алюминия: одна тонна требует столько же энергии, сколько 1000 домохозяйств в неделю
Каждый день миллионы людей соприкасаются с алюминием: открывая банку напитка, запекая еду в фольге, садясь за руль автомобиля или подключая ноутбук к сети. Но лишь немногие задумываются о том, какое огромное количество энергии необходимо, чтобы этот металл появился на свет.
Производство всего одной тонны алюминия потребляет столько же электроэнергии, сколько нужно для питания 1 000 домохозяйств в течение целой недели.
Почему же алюминий — металл, который ценят за легкость и возможность многократной переработки — так сильно нагружает мировые энергосистемы?
По данным Alufinish, энергетические затраты начинаются уже на этапе извлечения. В природе алюминий не встречается в чистом виде, поэтому производителям приходится сначала перерабатывать бокситы в глинозем, а затем плавить его при температуре около 950 °C.
Ключевой этап — электролиз в рамках процесса Холла—Эру — требует непрерывной подачи высоковольтного тока. Одна только энергия может составлять 30–40% всех производственных затрат, делая алюминий одним из наиболее энергоемких материалов индустриального мира.
Компания Sohar Aluminium, один из ведущих производителей алюминия на Ближнем Востоке, сообщила, что современные металлургические заводы потребляют 13 000–15 000 киловатт-часов электроэнергии на производство одной тонны этого металла. Для сравнения: среднее домохозяйство во многих странах расходует около 200–300 киловатт-часов в неделю. Умножьте это на тысячу — и масштаб внезапно становится наглядным.
Эта энергетическая зависимость приобретает все большее значение на фоне нестабильности мировой энергетики. В Европе, например, за последние годы несколько алюминиевых заводов были вынуждены временно закрыться или сократить производство из-за резкого роста цен на электроэнергию. Эти остановки расходятся по цепочкам поставок, повышая стоимость всего — от банок для напитков до компонентов авиалайнеров.
И все же, несмотря на колоссальные энергозатраты, алюминий остается одним из наиболее перерабатываемых материалов в мире. Переработка алюминия снижает энергопотребление на 95% по сравнению с производством из сырья — факт, который многие эксперты приводят как ключевой аргумент в пользу перехода к «зеленой» промышленности и достижения климатических целей.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
Белорусские инженеры выяснили, как комплексы uST могут улучшить городскую транспортную инфраструктуру
Развитие городского транспорта со временем упирается в пределы наземной инфраструктуры. Рост трафика, дефицит территории и высокая стоимость строительства традиционных магистралей стимулируют поиск альтернативных решений, таких как транспортно-инфраструктурный комплекс uST, не требующий значительного землеотвода под застройку. Белорусские инженеры подробно исследовали возможности применения технологии uST в городской среде.
До сих пор предполагалось, что Венера вращается вокруг своей оси ретроградно после сильного удара в результате столкновения с другой планетой. Недавние расчеты показали, что столь необычную особенность она могла приобрести и без подобной катастрофы: возможно, к этому постепенно привело влияние плотной венерианской атмосферы.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
20 Июня, 2016
Как стать пилотом
11 Сентября, 2017
Война будущего
23 Декабря, 2016
Продать себя задорого. Не пытайтесь повторить!
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии