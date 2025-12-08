Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Абу-Даби одновременно распахнули двери два новых грандиозных музея

Последний месяц 2025 года в столице ОАЭ ознаменовался презентацией сразу двух масштабных культурных проектов — Национального музея шейха Зайеда (Zayed National Museum, ZNM) и Музея естественной истории (Natural History Museum Abu Dhabi). Оба музея расположились на искусственном острове Саадият — том самом, где уже обосновался Лувр Абу-Даби.

Музей естественной истории в Абу-Даби / © Lizzie Crook

Центральным элементом нового музейного ансамбля стал Национальный музей шейха Зайеда — архитектурный жест в честь отца-основателя и первого президента ОАЭ, шейха Зайеда бин Султана Аль Нахаяна. Проект, созданный знаменитым архитектором и лауреатом Притцкера Норманом Фостером (Foster + Partners), вдохновлен глубоким уважением Зайеда к истории, природе и бедуинским традициям.

Национальный музей шейха Зайеда / © Zayed National Museum

Пять стальных башен, напоминающих расправленные соколиные крылья и взлетающих на высоту 125 метров, — это и символ национального герба, и отсылка к любимой птице шейха. Эти величественные конструкции не только формируют облик здания — они служат сердцем инновационной пассивной системы охлаждения, основанной на природной тяге и подземной прохладе, перекликаясь с принципами традиционной арабской архитектуры. Сам музей площадью 56 тысяч квадратных метров встроен в земляной холм: такая компоновка обеспечивает естественную термоизоляцию, а продуманная игра света и тени делает пространство живым и динамичным.

Внутри музея шейха Зайеда / © Zayed National Museum

Внутри гостей ждет масштабная коллекция из 1500 предметов. Шесть залов постоянных экспозиций рассказывают историю региона — от древнейших эпох до современности, а для временных выставок предусмотрено отдельное пространство.

Внутри музея шейха Зайеда / © Zayed National Museum

Неподалеку открылся и второй гигант — крупнейший в регионе Музей естественной истории площадью 35 тысяч квадратных метров. Его архитектуру, созданную бюро Mecanoo, словно вырастили из самого острова Саадият: она напоминает природные геологические образования и выветренные пустынные скалы. Концепт музея охватывает всю историю Земли — от Большого взрыва до наших дней, уделяя особое внимание природному наследию Аравийского полуострова.

Музей естественной истории / © Mecanoo

Центральная звезда коллекции — один из самых полных и известных скелетов тираннозавра по прозвищу Стэн, проданный на аукционе Christie’s в 2020 году за рекордные 31,85 миллиона долларов. Не менее впечатляет 25-метровый скелет синего кита, а буквально космический масштаб придает Мурчисонский метеорит возрастом около 4,5 миллиардов лет — древнейший путешественник, несущий частицы звёздной пыли, появившейся ещё до рождения Солнечной системы.

Внутри музея естественной истории в Абу-Даби / © Mecanoo

В планах музея — масштабные научные программы, партнёрство с ведущими мировыми исследовательскими институциями и постоянное обновление экспозиции.