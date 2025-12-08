Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В Абу-Даби одновременно распахнули двери два новых грандиозных музея
Последний месяц 2025 года в столице ОАЭ ознаменовался презентацией сразу двух масштабных культурных проектов — Национального музея шейха Зайеда (Zayed National Museum, ZNM) и Музея естественной истории (Natural History Museum Abu Dhabi). Оба музея расположились на искусственном острове Саадият — том самом, где уже обосновался Лувр Абу-Даби.
Центральным элементом нового музейного ансамбля стал Национальный музей шейха Зайеда — архитектурный жест в честь отца-основателя и первого президента ОАЭ, шейха Зайеда бин Султана Аль Нахаяна. Проект, созданный знаменитым архитектором и лауреатом Притцкера Норманом Фостером (Foster + Partners), вдохновлен глубоким уважением Зайеда к истории, природе и бедуинским традициям.
Пять стальных башен, напоминающих расправленные соколиные крылья и взлетающих на высоту 125 метров, — это и символ национального герба, и отсылка к любимой птице шейха. Эти величественные конструкции не только формируют облик здания — они служат сердцем инновационной пассивной системы охлаждения, основанной на природной тяге и подземной прохладе, перекликаясь с принципами традиционной арабской архитектуры. Сам музей площадью 56 тысяч квадратных метров встроен в земляной холм: такая компоновка обеспечивает естественную термоизоляцию, а продуманная игра света и тени делает пространство живым и динамичным.
Внутри гостей ждет масштабная коллекция из 1500 предметов. Шесть залов постоянных экспозиций рассказывают историю региона — от древнейших эпох до современности, а для временных выставок предусмотрено отдельное пространство.
Неподалеку открылся и второй гигант — крупнейший в регионе Музей естественной истории площадью 35 тысяч квадратных метров. Его архитектуру, созданную бюро Mecanoo, словно вырастили из самого острова Саадият: она напоминает природные геологические образования и выветренные пустынные скалы. Концепт музея охватывает всю историю Земли — от Большого взрыва до наших дней, уделяя особое внимание природному наследию Аравийского полуострова.
Центральная звезда коллекции — один из самых полных и известных скелетов тираннозавра по прозвищу Стэн, проданный на аукционе Christie’s в 2020 году за рекордные 31,85 миллиона долларов. Не менее впечатляет 25-метровый скелет синего кита, а буквально космический масштаб придает Мурчисонский метеорит возрастом около 4,5 миллиардов лет — древнейший путешественник, несущий частицы звёздной пыли, появившейся ещё до рождения Солнечной системы.
В планах музея — масштабные научные программы, партнёрство с ведущими мировыми исследовательскими институциями и постоянное обновление экспозиции.
Зоологи из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что слоны Ботсваны реагируют на жужжание пчел гораздо спокойнее, чем их сородичи в Восточной Африке. Это открытие осложняет внедрение экологичных методов защиты урожая: то, что пугает животных в Кении, здесь может не сработать.
Численность очковых пингвинов — вида, который в 2024 году внесли в Красную книгу как находящийся на грани полного исчезновения — неуклонно сокращается уже около 100 лет. Новое исследование доказало, что массовую гибель птиц спровоцировал голод, вызванный сокращением популяции их основной добычи — сардин.
Исследователи проанализировали огромный массив данных столкновений элементарных частиц и впервые выявили статистически значимые свидетельства распада бозона Хиггса на мюон и антимюон. Это подтвердило, что фундаментальный механизм наделения массой работает не только для тяжелой материи, но и для более легких частиц.
Сегодня проблема рационального использования ресурсов в логистике становится ключевой, а значит, в транспортных системах приходится переосмысливать саму логику перевозок. Исследование белорусских инженеров из компании UST Inc. показывает, что недостаточно простого перехода на электротягу или возобновляемые источники энергии — важно уменьшить энергозатраты транспорта на единицу выполненной работы, то есть повысить удельную энергоэффективность. Подобный подход реализуется в транспортно-инфраструктурных комплексах uST.
Ученые попытались обобщить все имеющиеся данные о возможном существовании жизни за пределами Земли, от предполагаемых древних окаменелостей в метеоритах до всевозможных сообщений об «инопланетянах». В итоге отсеивание всего слишком сомнительного позволило собрать небольшой список действительно интересных фактов. В этом рейтинге лидируют метеориты Мерчисон и Оргей.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
