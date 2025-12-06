Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: как изменились запасы ядерного оружия в странах мира

По всему миру существуют тысячи ядерных боеголовок, которых достаточно, чтобы уничтожить мир несколько раз. На инфографике видно, какие страны владеют оружием и как менялось количество боеголовок с 1963 по 2023 годы.

Инфографика: как изменились запасы ядерного оружия в странах мира / © The New York Times

Каждая ядерная держава представлена на графике пузырем точек. Количество точек пропорционально количеству ядерного оружия для каждого государства, каждая точка включает до 50 ядерных боеголовок.

График охватывает три года — 1963, 1985 и 2023 годы. Тогда происходили важные события для контроля и сокращения количества ядерного оружия во всем мире.

Как напоминает The New York Times, в 1963 году страны приняли Договор об ограниченном запрещении испытаний. Документ запретил испытания ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. В 1985 году Соединенные Штаты и Советский Союз на саммите в Женеве договорились, что ядерную войну невозможно выиграть и ее никогда нельзя вести. В 2023 году Россия приостановила действие Нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, ограничивающего количество ядерного оружия, которое может быть развернуто.

Больше всего ядерного оружия принадлежит России и США, однако ряд других стран также владеют им. Крупные ядерные державы значительно сократили число снарядов с 1985 года, однако с тех пор ядерное оружие появилось у Индии, Пакистана и Северной Кореи. Кроме того, Израиль и Китай немного нарастили количество боеголовок.

Лидером по числу ядерных боеголовок в 2023 году оставалась Россия — 4489. Далее следуют США с 3708 снарядама. Число боеголовок у Китая достигло 410. Франции принадлежит 290 снарядов, Великобритании — 225. У Пакистана — 170 боеголовок, у Индии — 164, у Израиля — 90, у Северной Кореи — 30.