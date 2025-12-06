  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
6 декабря, 13:53
Рейтинг: +119
Посты: 351

Инфографика: как изменились запасы ядерного оружия в странах мира

По всему миру существуют тысячи ядерных боеголовок, которых достаточно, чтобы уничтожить мир несколько раз. На инфографике видно, какие страны владеют оружием и как менялось количество боеголовок с 1963 по 2023 годы.

Сообщество
# Инфографики
# карты
# оружие
# страны
# ядерное оружие
Инфографика: как изменились запасы ядерного оружия в странах мира / © The New York Times 
Инфографика: как изменились запасы ядерного оружия в странах мира / © The New York Times 

Каждая ядерная держава представлена на графике пузырем точек. Количество точек пропорционально количеству ядерного оружия для каждого государства, каждая точка включает до 50 ядерных боеголовок.

График охватывает три года — 1963, 1985 и 2023 годы. Тогда происходили важные события для контроля и сокращения количества ядерного оружия во всем мире.

Как напоминает The New York Times, в 1963 году страны приняли Договор об ограниченном запрещении испытаний. Документ запретил испытания ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. В 1985 году Соединенные Штаты и Советский Союз на саммите в Женеве договорились, что ядерную войну невозможно выиграть и ее никогда нельзя вести. В 2023 году Россия приостановила действие Нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, ограничивающего количество ядерного оружия, которое может быть развернуто.

Больше всего ядерного оружия принадлежит России и США, однако ряд других стран также владеют им. Крупные ядерные державы значительно сократили число снарядов с 1985 года, однако с тех пор ядерное оружие появилось у Индии, Пакистана и Северной Кореи. Кроме того, Израиль и Китай немного нарастили количество боеголовок.

Лидером по числу ядерных боеголовок в 2023 году оставалась Россия — 4489. Далее следуют США с 3708 снарядама. Число боеголовок у Китая достигло 410. Франции принадлежит 290 снарядов, Великобритании — 225. У Пакистана — 170 боеголовок, у Индии — 164, у Израиля — 90, у Северной Кореи — 30.

5 декабря, 12:58
Илья Гриднев

Детектор ATLAS впервые зафиксировал распад бозона Хиггса на пару мюон — антимюон

Исследователи проанализировали огромный массив данных столкновений элементарных частиц и впервые выявили статистически значимые свидетельства распада бозона Хиггса на мюон и антимюон. Это подтвердило, что фундаментальный механизм наделения массой работает не только для тяжелой материи, но и для более легких частиц.

Физика
# БАК
# бозон Хиггса
# мюоны
5 декабря, 11:32
Максим Абдулаев

Тетрациклин заставил кишечные бактерии вырабатывать вещества для манипуляций иммунитетом

Химики обнаружили, что популярные антибиотики тетрациклинового ряда меняют метаболизм обычной кишечной бактерии Bacteroides dorei. Под воздействием низких доз лекарства микроб начинает синтезировать скрытые ранее вещества, которые провоцируют воспаление и заставляют организм хозяина уничтожать конкурентов этой бактерии.

Медицина
# антибиотики
# иммунная система
# кишечная микробиота
4 декабря, 08:16
Адель Романова

Зонд-перехватчик предложили отправить на охоту за новым межзвездным объектом

Европейское космическое агентство сейчас строит зонд для перехвата кометы из самых дальних окраин Солнечной системы. Ученые предложили использовать его как прототип для создания такого же аппарата, предназначенного для «ловли» объектов из межзвездного пространства.

Астрономия
# ESA
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
3 декабря, 11:53
Максим Абдулаев

В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад

Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.

Археология
# Австралия
# голоцен
# каменные орудия
1 декабря, 13:33
КАИ

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».

КАИ
# беспилотники
# БПЛА
# дроны
# прототип
# система управления
# технологии
3 декабря, 09:56
Александр Березин

Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

Человеческие эмбрионы до восьми недель способны полностью восстанавливать повреждения, как аксолотли. Но потом организм выключает гены, которые позволяют это делать — и наука пока не знает почему. Но она уже пытается вернуть такую возможность взрослым. И хотя масштаб задачи огромен, кое-чего ученым из России уже удалось добиться. Причем это не только имплантаты, но и биофабрикация живых тканей на замену утраченным.

С точки зрения науки
# биология
# здоровье
# имплантаты
# медицина
# росатом
# Россия
# технологии
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
