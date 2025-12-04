  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
4 декабря, 08:33
Рейтинг: +305
Посты: 881

Китай представил военного робота, который в реальном времени повторяет движения солдата

Китай продемонстрировал новый образец военного робота, способного с помощью искусственного интеллекта повторять каждое движение бойца в режиме реального времени.

Сообщество
# ИИ
# Китай
# оружие
# Роботы
# технологии
Китайский солдат и его робот-пес / © Getty Images
Китайский солдат и его робот-пес / © Getty Images

Согласно заявлениям разработчиков, эта система стала частью усилий Народно-освободительной армии Китая (НОАК) по созданию автономных боевых комплексов для ведения современных войн. Ранее страна уже показывала роботизированных «собак» с оружием.

Презентация прошла в ноябре 2025 года на 12-й Международной недели армейских кадетов, организованной Инженерным университетом армии НОАК. В мероприятии участвовали курсанты из Китая и 13 зарубежных государств.

Марокканский кадет, протестировавший робота, сообщил изданию SCMP, что системы такого типа пока не обладают развитым восприятием, но эту способность можно усилить с помощью ИИ — особенно в задачах штурма и разведки. На выставке также показали робот-сапер, который комбинирует визуальное распознавание на основе ИИ с металлодетекторами и способен находить мины в учебных минных полях.

Военным представителям из 13 стран продемонстрировали новейшего боевого робота, управляемого движениями человека. Оператор надевает специальный костюм с датчиками, и робот в почти полном соответствии копирует любые его действия — удары, защитные маневры, элементы рукопашного боя. Также кадетам показали роботов-саперов, которые способны выполнять команды, подаваемые только голосом.

Появление подобных машин укладывается в стратегию НОАК по переходу к концепту «интеллектуальной войны», где ключевую роль играют автономные системы, робототехника и ИИ. Китайские военные аналитики считают, что такие роботы могут придать армии новую гибкость и изменить характер сдерживания на современном поле боя.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
04 Дек
1400
Эпоха средиземноморских сверхдержав
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Даже не думайте
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
04 Дек
500
Роль движения в когнитивном развитии
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Муковисцидоз — вчера, сегодня, завтра
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
04 Дек
1500
Сознание и мозг: от теории до эксперимента
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Пони и лошади в Московском зоопарке
Московский зоопарк
Москва
Лекция
05 Дек
Бесплатно
Искусство античной Греции
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Дек
600
Опасная идея Дарвина
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
05 Дек
750
Генетика пола и сцепленное с полом наследование
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 декабря, 11:53
Максим Абдулаев

В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад

Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.

Археология
# Австралия
# голоцен
# каменные орудия
3 декабря, 21:39
Редакция Naked Science

В Москве состоялся XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Naked Science был партнером мероприятия

В Москве 2 декабря прошел XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Организаторами мероприятия выступили компания «Иннопрактика» и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Конгресс объединил 19 мероприятий, в которых приняли участие более 2000 человек. Среди участников были первые лица и ведущие специалисты государственных структур, крупных российских корпораций, институтов развития, инвестиционных компаний, представители вузов, научно-исследовательских институтов и высокотехнологичных российских компаний. Впервые на площадке Конгресса работала территория «Научи примером». Спикеры площадки в интерактивных форматах продемонстрировали, как инновационный менталитет работает в реальных проектах.

Медиа
# инновации
# конгресс
# мероприятия
# наука
# наука в россии
# технологии
2 декабря, 15:52
Адель Романова

Биологи перечислили самые убедительные признаки внеземной жизни

Ученые попытались обобщить все имеющиеся данные о возможном существовании жизни за пределами Земли, от предполагаемых древних окаменелостей в метеоритах до всевозможных сообщений об «инопланетянах». В итоге отсеивание всего слишком сомнительного позволило собрать небольшой список действительно интересных фактов. В этом рейтинге лидируют метеориты Мерчисон и Оргей.

Биология
# астробиология
# внеземная жизнь
# Мерчисонский метеорит
# метеориты
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
27 ноября, 11:05
Игорь Байдов

Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин

Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.

Антропология
# остров Пасхи
# Полинезия
# статуи
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Зонд-перехватчик предложили отправить на охоту за новым межзвездным объектом

    4 декабря, 08:16

  2. В Москве состоялся XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Naked Science был партнером мероприятия

    3 декабря, 21:39

  3. Механическая деформация сделала алмаз идеальным кубитом

    3 декабря, 16:24

  4. Татуировки резко повысили риск меланомы

    3 декабря, 14:09
Выбор редакции

Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

3 декабря, 09:56

Последние комментарии

Igor S
4 минуты назад
Виктор, вообще то там самая высокая плотность населения в Европе

Представлена первая высокоточная 3D-карта, охватывающая все 2,75 миллиарда зданий на Земле

Шариф Умаров
8 минут назад
Alex, скорее изолируют таких как ты сионистов террористов!!!

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Память Калуга
8 минут назад
А, что с ФЭМ панелью? На нижней части фото? Она повреждена и отрывается? Или это тень от станции?

Впервые в истории восемь космических кораблей пристыкованы к МКС

Сергей Механик
10 минут назад
Roman, предложенное вами сравнение не даёт достаточной ясности в понимании функций, полномочий и взаимодействия указанных мною ведомств.

Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

Sergei
16 минут назад
Что за загадочность? Ну и скажите что это за технология. Иначе создается впечатление, что вы просто звездите.

Экономика против инноваций: названа причина закрытия крупнейшего солнечного теплового проекта США

Игорь Павлов
25 минут назад
Максим, так в тайнике были Тулы или Теслы? Я запутался

В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад

Наталья Иванова
38 минут назад
Не могу поверить, что при создании шедевров не был использован ИИ. И невольно приходит мысль о хрупкости миров, запечатленных мастерами.

Объявлены победители конкурса «Пейзажный фотограф 2025 года»

Рико
47 минут назад
Виталий, должна будет найтись другая работа, или занятость. Работы другой куча. Роботы заменят людей , для только самых тупых. Ещё возможно,из за

Видео, показывающее первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов вызвало вопросы о его подлинности

Киора Ли
47 минут назад
Radhab, ты из России, нас вообще не учитывали

Представлена первая высокоточная 3D-карта, охватывающая все 2,75 миллиарда зданий на Земле

Сергей Кержак
1 час назад
Неосмотрительно со стороны китайцев. Они только что заключили соглашение о регулировании пограничных споров и этот робот выбросит это соглашение

Китайского человекоподобного робота впервые заметили на границе Индии

Потапов Сергей
1 час назад
На видео какие-то антены, а не робот 🧐

Китайского человекоподобного робота впервые заметили на границе Индии

Аккурат Разсчёт
2 часа назад
Прокаченность играет роль а не масса) мышцы могут быть меньше но сильнее)

Мышечная масса замедлила старение мозга

ezdiumno ru
2 часа назад
Главное, что самих кошек не переписал!

Генетический анализ переписал историю происхождения домашних кошек

Потапов Сергей
2 часа назад
Vuqar, конечно, это же заслуга США

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

ирина кузнецова
2 часа назад
Антон, ты прав

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

ирина кузнецова
2 часа назад
Alex, Это религия Террора, увы , факты неоспоримы.Убей неверного ИТП. ..Вообще это дикари

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Vuqar Zulfuqarov
2 часа назад
Alex, Не обращай внимания на жертв путинТВ

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Vuqar Zulfuqarov
2 часа назад
Александр, Агрессия против Украины считается?

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Vuqar Zulfuqarov
2 часа назад
Лег, а, еще момент - к о просил его помиловать и где? Ссылку можешь дать?

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Vuqar Zulfuqarov
2 часа назад
Лег, Давно ты вернулся с Газы? Или насмотрелся постановок Ассошиэйтед Пресс, которые, кстати, умудрились снять начало атаки на Израиль два года

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно