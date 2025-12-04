Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай представил военного робота, который в реальном времени повторяет движения солдата

Китай продемонстрировал новый образец военного робота, способного с помощью искусственного интеллекта повторять каждое движение бойца в режиме реального времени.

Китайский солдат и его робот-пес / © Getty Images

Согласно заявлениям разработчиков, эта система стала частью усилий Народно-освободительной армии Китая (НОАК) по созданию автономных боевых комплексов для ведения современных войн. Ранее страна уже показывала роботизированных «собак» с оружием.

Презентация прошла в ноябре 2025 года на 12-й Международной недели армейских кадетов, организованной Инженерным университетом армии НОАК. В мероприятии участвовали курсанты из Китая и 13 зарубежных государств.

Марокканский кадет, протестировавший робота, сообщил изданию SCMP, что системы такого типа пока не обладают развитым восприятием, но эту способность можно усилить с помощью ИИ — особенно в задачах штурма и разведки. На выставке также показали робот-сапер, который комбинирует визуальное распознавание на основе ИИ с металлодетекторами и способен находить мины в учебных минных полях.

Военным представителям из 13 стран продемонстрировали новейшего боевого робота, управляемого движениями человека. Оператор надевает специальный костюм с датчиками, и робот в почти полном соответствии копирует любые его действия — удары, защитные маневры, элементы рукопашного боя. Также кадетам показали роботов-саперов, которые способны выполнять команды, подаваемые только голосом.

Появление подобных машин укладывается в стратегию НОАК по переходу к концепту «интеллектуальной войны», где ключевую роль играют автономные системы, робототехника и ИИ. Китайские военные аналитики считают, что такие роботы могут придать армии новую гибкость и изменить характер сдерживания на современном поле боя.