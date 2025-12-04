Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Китай представил военного робота, который в реальном времени повторяет движения солдата
Китай продемонстрировал новый образец военного робота, способного с помощью искусственного интеллекта повторять каждое движение бойца в режиме реального времени.
Согласно заявлениям разработчиков, эта система стала частью усилий Народно-освободительной армии Китая (НОАК) по созданию автономных боевых комплексов для ведения современных войн. Ранее страна уже показывала роботизированных «собак» с оружием.
Презентация прошла в ноябре 2025 года на 12-й Международной недели армейских кадетов, организованной Инженерным университетом армии НОАК. В мероприятии участвовали курсанты из Китая и 13 зарубежных государств.
Марокканский кадет, протестировавший робота, сообщил изданию SCMP, что системы такого типа пока не обладают развитым восприятием, но эту способность можно усилить с помощью ИИ — особенно в задачах штурма и разведки. На выставке также показали робот-сапер, который комбинирует визуальное распознавание на основе ИИ с металлодетекторами и способен находить мины в учебных минных полях.
Военным представителям из 13 стран продемонстрировали новейшего боевого робота, управляемого движениями человека. Оператор надевает специальный костюм с датчиками, и робот в почти полном соответствии копирует любые его действия — удары, защитные маневры, элементы рукопашного боя. Также кадетам показали роботов-саперов, которые способны выполнять команды, подаваемые только голосом.
Появление подобных машин укладывается в стратегию НОАК по переходу к концепту «интеллектуальной войны», где ключевую роль играют автономные системы, робототехника и ИИ. Китайские военные аналитики считают, что такие роботы могут придать армии новую гибкость и изменить характер сдерживания на современном поле боя.
Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.
В Москве состоялся XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Naked Science был партнером мероприятия
В Москве 2 декабря прошел XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Организаторами мероприятия выступили компания «Иннопрактика» и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Конгресс объединил 19 мероприятий, в которых приняли участие более 2000 человек. Среди участников были первые лица и ведущие специалисты государственных структур, крупных российских корпораций, институтов развития, инвестиционных компаний, представители вузов, научно-исследовательских институтов и высокотехнологичных российских компаний. Впервые на площадке Конгресса работала территория «Научи примером». Спикеры площадки в интерактивных форматах продемонстрировали, как инновационный менталитет работает в реальных проектах.
Ученые попытались обобщить все имеющиеся данные о возможном существовании жизни за пределами Земли, от предполагаемых древних окаменелостей в метеоритах до всевозможных сообщений об «инопланетянах». В итоге отсеивание всего слишком сомнительного позволило собрать небольшой список действительно интересных фактов. В этом рейтинге лидируют метеориты Мерчисон и Оргей.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
26 Июня, 2014
Идет волна: смотрите в небо
23 Января, 2015
Памятники людским порокам и добродетелям
6 Декабря, 2021
Изменения климата и языковое разнообразие
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии