Олег Гончар
Олег Гончар
2 декабря, 08:48
Разработан новый гибридный двигатель для коммерческих сверхзвуковых полетов

Британская компания, специализирующаяся на электрических силовых установках, объединила усилия со стартапом из США в области сверхзвуковых технологий для создания нового гибридного двигателя, призванного сделать дальние сверхзвуковые перелеты доступными.

# авиация
# самолёты
# США
# технологии
Рендер будущего сверхзвукового самолета Astro Mechanica / © Astro Mechanica
Рендер будущего сверхзвукового самолета Astro Mechanica / © Astro Mechanica

Для разработки новой силовой установки Duality™ компания Helix из Милтон-Кинс (Великобритания) вступила в партнерство с калифорнийской Astro Mechanica. Эта комбинированная двигательная система спроектирована для обеспечения эффективного дальнего сверхзвукового полета на скорости 3600 километров в час при коммерчески приемлемых затратах. В отличие от традиционных реактивных двигателей, Duality™ объединяет турбогенераторное ядро с несколькими мощными электромоторами высокой плотности энергии, отделяя ступени компрессора и вентилятора от газовой турбины.

Система Duality™ предназначена для значительного повышения топливной эффективности, что решает одну из самых острых экономических проблем сверхзвуковых полетов, скорость которых превышает скорость звука.

Прототип двигателя четвертого поколения использует четыре электромотора SPX242-94 для привода двухступенчатого компрессора. Каждый двигатель весит всего 31,3 килограмма, но при этом выдает пиковую мощность до 400 киловатт. Эта исключительно высокая удельная мощность позволяет двигательной установке соответствовать экстремальным требованиям сверхзвукового воздушного потока.

Гибридно-электрическая архитектура позволяет переключаться между режимом турбовентиляторного двигателя на дозвуковых скоростях, турбореактивного — на низких сверхзвуковых и прямоточного воздушно-реактивного — на высоких сверхзвуковых скоростях. Эта гибкость помогает максимизировать эффективность в различных условиях полета, делая систему эффективной от взлета до сверхзвуковых скоростей.

Британская компания также разрабатывает специализированные моторы для двигательной установки Astro Mechanica пятого поколения. Они будут использоваться для питания турбогенератора в полноразмерном двигателе.

Новые двигатели будут выдавать 900 киловатт постоянной мощности как в режиме генератора, так и в режиме двигателя. На пике производительности они могут достигать 950 киловатт при скорости вращения до 20 000 оборотов в минуту.

Помимо создания двигательной установки специалисты Astro Mechanica разрабатывают собственный сверхзвуковой самолет, способный совершать транстихоокеанские перелеты. Его рендер представлен выше, однако подробностей о размерах пока не приводится.

Из новости следует, что в двигателе будет вентилятор, двухступенчатый компрессор и прямоточная часть. Двухступенчатый компрессор малоэффективен; две ступени не дадут высоких степеней сжатия. Возможно, речь идет о двухконтурном компрессоре: низконапорная часть образует вентилятор (создание тяги на лопатках), а высоконапорная собственно компрессор (сжатие воздуха для горячей части). Однако на сверхзвуковом режиме, особенно высоком сверхзвуке (заявленные ими 3600 км/ч это М=3,39 в нижней стратосфере, а именно там возможен такой крейсерский режим) вентилятор придётся убирать из проточной части, или закрывать эту часть от встречного потока, пуская его по другому каналу. Понадобится и управляемый воздухозаборник, без него никак. А так любопытно. Вместо вала между турбиной и компрессором и его механической передачей крутящего момента они используют электрическую передачу. Да, это гибче по режимам, вопрос в потерях на генерацию тока и в электродвигателях, к тому же способных на передачу большой мощности. Стоит последить за этим проектом, на мой взгляд. Спасибо, любопытно.
