Какие страны вырвались вперед в гонке повседневного использования ИИ?

Прошло всего три года со дня выхода ChatGPT. И за этот короткий срок глобальная инфраструктура искусственного интеллекта (ИИ) не просто развивалась — она сформировалась стремительно, почти мгновенно.

Рейтинг стран, где больше всего людей используют ИИ в работе и жизни / © Voronoiapp

Согласно новому отчету корпорации Microsoft, мировое распространение ИИ выросло примерно с 5% взрослого трудоспособного населения до 15%. Сейчас каждый седьмой взрослый регулярно пользуется ИИ-инструментами.

Лидируют в этом списке жители ОАЭ, где ИИ-инструментами пользуется 59,5% населения, затем идет Норвегия — 45,3%, Ирландия — 41,7% и Франция — 40,9%. В России данным показатель составляет 7,6%.

При этом 85% населения Земли живут в странах, где ИИ-инструментами пользуются менее 15% людей. Кривая внедрения растет круто, но крайне неравномерно: мир становится «ИИ-родным» с разной скоростью.

Когда появился ChatGPT, капитал устремился в отрасль мгновенно. OpenAI получила стремительное финансирование. Google ускорила инвестиции. Anthropic привлекла крупные раунды. Венчурные фонды сделали простой вывод: ИИ определит ближайшее десятилетие.

Первые сто миллиардов долларов инвестиций создали мощное гравитационное поле. К 2025 году большая часть глобального капитала, направленного на внедрение ИИ, сосредоточилась в нескольких центрах — Сан-Франциско, Нью-Йорке, Лондоне и Пекине.

В январе 2025 года китайская DeepSeek стала заметным вызовом и ненадолго даже обогнала ChatGPT в американском App Store. Но на структуру рынка это почти не повлияло. Компании, контролирующие капитал, таланты и инфраструктуру, продолжили доминировать.