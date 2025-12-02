Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Какие страны вырвались вперед в гонке повседневного использования ИИ?
Прошло всего три года со дня выхода ChatGPT. И за этот короткий срок глобальная инфраструктура искусственного интеллекта (ИИ) не просто развивалась — она сформировалась стремительно, почти мгновенно.
Согласно новому отчету корпорации Microsoft, мировое распространение ИИ выросло примерно с 5% взрослого трудоспособного населения до 15%. Сейчас каждый седьмой взрослый регулярно пользуется ИИ-инструментами.
Лидируют в этом списке жители ОАЭ, где ИИ-инструментами пользуется 59,5% населения, затем идет Норвегия — 45,3%, Ирландия — 41,7% и Франция — 40,9%. В России данным показатель составляет 7,6%.
При этом 85% населения Земли живут в странах, где ИИ-инструментами пользуются менее 15% людей. Кривая внедрения растет круто, но крайне неравномерно: мир становится «ИИ-родным» с разной скоростью.
Когда появился ChatGPT, капитал устремился в отрасль мгновенно. OpenAI получила стремительное финансирование. Google ускорила инвестиции. Anthropic привлекла крупные раунды. Венчурные фонды сделали простой вывод: ИИ определит ближайшее десятилетие.
Первые сто миллиардов долларов инвестиций создали мощное гравитационное поле. К 2025 году большая часть глобального капитала, направленного на внедрение ИИ, сосредоточилась в нескольких центрах — Сан-Франциско, Нью-Йорке, Лондоне и Пекине.
В январе 2025 года китайская DeepSeek стала заметным вызовом и ненадолго даже обогнала ChatGPT в американском App Store. Но на структуру рынка это почти не повлияло. Компании, контролирующие капитал, таланты и инфраструктуру, продолжили доминировать.
