Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
2 декабря, 09:16
Рейтинг: +466
Посты: 1001

Какие страны вырвались вперед в гонке повседневного использования ИИ?

Прошло всего три года со дня выхода ChatGPT. И за этот короткий срок глобальная инфраструктура искусственного интеллекта (ИИ) не просто развивалась — она сформировалась стремительно, почти мгновенно. 

Сообщество
# ChatGPT
# Microsoft
# OpenAI
# ИИ
# мир
# Рейтинги
# технологии
Рейтинг стран, где больше всего людей используют ИИ в работе и жизни / © Voronoiapp
Рейтинг стран, где больше всего людей используют ИИ в работе и жизни / © Voronoiapp

Согласно новому отчету корпорации Microsoft, мировое распространение ИИ выросло примерно с 5% взрослого трудоспособного населения до 15%. Сейчас каждый седьмой взрослый регулярно пользуется ИИ-инструментами.

Лидируют в этом списке жители ОАЭ, где ИИ-инструментами пользуется 59,5% населения, затем идет Норвегия — 45,3%, Ирландия — 41,7% и Франция — 40,9%. В России данным показатель составляет 7,6%.

При этом 85% населения Земли живут в странах, где ИИ-инструментами пользуются менее 15% людей. Кривая внедрения растет круто, но крайне неравномерно: мир становится «ИИ-родным» с разной скоростью.

Когда появился ChatGPT, капитал устремился в отрасль мгновенно. OpenAI получила стремительное финансирование. Google ускорила инвестиции. Anthropic привлекла крупные раунды. Венчурные фонды сделали простой вывод: ИИ определит ближайшее десятилетие.

Первые сто миллиардов долларов инвестиций создали мощное гравитационное поле. К 2025 году большая часть глобального капитала, направленного на внедрение ИИ, сосредоточилась в нескольких центрах — Сан-Франциско, Нью-Йорке, Лондоне и Пекине.

В январе 2025 года китайская DeepSeek стала заметным вызовом и ненадолго даже обогнала ChatGPT в американском App Store. Но на структуру рынка это почти не повлияло. Компании, контролирующие капитал, таланты и инфраструктуру, продолжили доминировать.

29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
1 декабря, 13:33
КАИ

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».

КАИ
# беспилотники
# БПЛА
# дроны
# прототип
# система управления
# технологии
1 декабря, 13:07
Александр Березин

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов написал статью о необходимости воздерживаться от пилотируемых полетов на Марс. Вместо этого он предложил изучать Луну. Но часть причин, которыми Митрофанов мотивировал такой «лунный уклон», расходится с последними научными теориями о природе земного спутника.

Космонавтика
# биология
# внеземная жизнь
# колонизация Марса
# космос
# Луна
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
27 ноября, 11:05
Игорь Байдов

Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин

Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.

Антропология
# остров Пасхи
# Полинезия
# статуи
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
Последние новости:

  1. Пермские ученые создали робота-пациента для обучения врачей диагностике гипертонии

    2 декабря, 08:56

  2. Как инженеры повысили энергоэффективность транспорта: подходы и новые технологические решения

    1 декабря, 17:18

  3. Внеземную цивилизацию поищут на примере Земли будущего

    1 декабря, 16:46

  4. Экзамен на выносливость: в России cоздали первый масштабный набор тестов для нейросетей на «понимание» длинных текстов

    1 декабря, 16:13
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

29 ноября, 12:42

Последние комментарии

Burkut Bohdan
41 секунда назад
Alex, Русский мир должен быть изолирован с его агрессий, ненавистью и нацизмом.

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Aliaksandr Kananovich
2 минуты назад
Андрей, а зачем стране-бензоколонке космическая отрасль? Тем более во времена, когда с продажей нефти все хуже и хуже? Дорого все это и выхлопа нет.

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Борис
4 минуты назад
В Мекке - главной мусульманской святыне священный метеорит помещён в огромном чёрном кубе - Каабе. Пророк Мухаммед, когда придумывал свою религию -

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Николай Цыгикало
6 минут назад
Из новости следует, что в двигателе будет вентилятор, двухступенчатый компрессор и прямоточная часть. Двухступенчатый компрессор малоэффективен;

Разработан новый гибридный двигатель для коммерческих сверхзвуковых полетов

Aliaksandr Kananovich
8 минут назад
Оккупированные территории Украины закрасили в Россию. Ясно-понятно все с этим ресурсом.

Страны с наибольшей площадью лесов на душу населения

Лариса М
16 минут назад
Это внутреннее море. Оно не имеет выхода в океан.

Инфографика: какие страны не имеют выхода к морю

JALOLADDIN ABDULLAEV
20 минут назад
Из болота идёт завист,желч! 🤣🤣🤣

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Серж Блек
26 минут назад
Alessandro, как не странно, да. Краши при тестировании это норма процесса разработки для спейс икс и никто не делает из этого там драмы. Они считают что

Программа Starship быстро оправилась после неудачи с первой ступенью Super Heavy Booster 18

Дмитрий Савельев
38 минут назад
сВОй, у тебя капслок заело в голове...

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Серж Блек
38 минут назад
Понятно что это по сути конвейер и мощности спейсов позволяют клепать эти старшипы штук по несколько в мсц. Потому то очень улыбало когда из за

Программа Starship быстро оправилась после неудачи с первой ступенью Super Heavy Booster 18

xxx xxx
1 час назад
Вот ещё невидаль.У нас зато обещают Ниву в красный цвет начать красить.

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Магомедгаджи Магомедгаджие...
2 часа назад
Alex, закопайся в песок.

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Андрей Андрей
2 часа назад
Tebriz, Каспийское море не имеет выход в мировой океан

Инфографика: какие страны не имеют выхода к морю

сВОй сВОих
3 часа назад
А между - тем, никто - не собирается - выЯСНЯТЬ какое - значение несут, каждый - из чëрных КВАДРАТов - со100вляющих КУБ при - том, что их - значение,

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Толик Прокопюк
3 часа назад
Это как то связанно со следующем обновлением в фортнайт оно будет в пустыне? Или куб из фортнайт пробрался в реальный мир!!

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Магомедгаджи Магомедгаджие...
3 часа назад
1000 и 1 ночь. И визы отменили. Го в Саудию!

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Александр Емельянов
3 часа назад
Kamil, плавать через русскую таможню даже русскому не пожелаешь, а уж тем более иностранцам. А вообще в северной части Каспия глубина слишком малая,

Инфографика: какие страны не имеют выхода к морю

Edil Edil
3 часа назад
Гитлер прав или Фактор Христа: История глобального геноцида - это 99% истории человечества. Греки геноцидили илотов, германцы-франки - кельтов.

Глобальный Рейх. Что, если бы страны «оси» победили во Второй мировой войне

Фарид Алекперов
3 часа назад
Денис, мало толку для торговои? Смешное заявление. Каспийское море связывает Казахстан с Азербайджаном, а значит и Китай с Европой) Получается

Инфографика: какие страны не имеют выхода к морю

Иван Мартин
4 часа назад
Дмитрий, что не так то, тебе же все расписали и рассказали... И в Канаде леса все равно больше, какой ещё йелоустон

Страны с наибольшей площадью лесов на душу населения

