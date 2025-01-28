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Богатейшие люди потеряли миллиарды долларов после запуска китайского чат-бота DeepSeek

Китайская модель искусственного интеллекта DeepSeek, запущенная на прошлой неделе, стала самым скачиваемым приложением в Соединенных Штатах Америки, Китае, Японии и ряде стран Западной Европы. Новое приложение опередило ChatGPT от компании OpenAI и вызвало рекордное падение акций крупных американских технологических компаний.

Китайская модель искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek R1 / © VCG

Как пишет издание Economic Times, 500 самых богатых людей мира во главе с соучредителем Nvidia Corp. Дженсеном Хуаном 27 января 2025 года потеряли в совокупности 108 миллиардов долларов США.

Акции Nvidia рухнули почти на 17 процентов — это крупнейшее падение за один день в истории Уолл-стрит. Индекс Nasdaq снизился на 3,1 процента, а индекс Philadelphia Semiconductor Index — на 9,2 процента, что стало худшим днем ​​с марта 2020 года. Акции Oracle, Broadcom и компании центров обработки данных Vertiv Holdings упали более чем на 13 процентов каждая, в то время как энергетические компании, связанные со спросом на инфраструктуру ИИ, включая Vistra и Constellation Energy, просели на 28 процентов.

Стартап DeepSeek, основанный в 2023 году китайским предпринимателем Лянем Вэньфэном, разработал собственный чат-бот, который обошелся примерно в шесть миллионов долларов. Для сравнения: американская OpenAI потратила примерно 100 миллионов долларов только на обучение GPT-4.

Главной особенностью модели DeepSeek R1 стала способность к логическим рассуждениям перед предоставлением ответа, что выгодно отличает ее от конкурентов.