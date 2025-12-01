Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Новое устройство, способное вымыть человека с головы до пят за 15 минут, поступило в продажу
Компания Science Inc. официально запустила в продажу устройство под названием Mirai Human Washing Machine. Впервые показанная на Всемирной выставке в Осаке в начале этого года, новинка теперь доступна японским потребителям.
Эта капсула работает как высокотехнологичная автоматическая спа-ванна, способная полностью вымыть человека за считанные минуты. Пользователь заходит внутрь и располагается в удобном кресле. После закрытия капсулы система начинает цикл очищения, используя мельчайшие микропузырьки. Затем машина смывает пену и сушит человека, сопровождая процесс расслабляющей музыкой.
По словам представительницы компании Сатико Маэкура, устройство «моет не только тело, но и душу». Кроме того, капсула отслеживает жизненные показатели пользователя — для повышения безопасности и комфорта.
Весь процесс занимает около 15 минут и не требует от человека никаких действий. Интересно, что сам концепт устройства появился еще на выставке в Осаке в 1970 году и был создан компанией Sanyo Electric (ныне Panasonic Holdings).
Председатель Science Ясуаки Аояма увидел ее ребенком и решил возродить идею, оснастив современными технологиями. На выставке 2025 года устройство стало настолько популярным, что компания приняла решение начать его коммерческое производство.
Габариты капсулы — 2,5 метра в длину, один метр в ширину и 2,6 метра в высоту — позволяют комфортно расположиться большинству людей. Очищение происходит с помощью микропузырьков. Такая техника уже используется в премиальных японских салонах и банях. Датчики внутри капсулы отслеживают состояние пользователя, снижая риск обморока, паники или других медицинских проблем.
Устройство выйдет на рынок по цене около 385 000 долларов США (около 30 миллионов рублей). Поэтому продукт ориентирован, прежде всего, на сегмент люксовых коммерческих спа, а не на домашнее использование. Вероятнее всего, такие капсулы появятся в элитных отелях, японских курортах, тематических парках, оздоровительных центрах и комплексах отдыха.
Компания планирует выпустить лишь 40–50 экземпляров, каждый из которых будет собран вручную. Один японский отель уже заказал первый серийный экземпляр, еще пять–восемь клиентов выразили предварительный интерес.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Проанализировав результаты более 100 исследований, посвященных метеоритам разных типов, ученые реконструировали события, происходившие в первые миллионы лет после рождения Солнечной системы, и выяснили, как именно возникли Земля и другие миры.
Американские ботаники выяснили, что ориентация растений в пространстве — результат конкуренции двух противоположных сигнальных систем, а не простого стремления расти вверх. Они описали белок SLQ1, который активно заставляет стебель расти вниз. Это открытие меняет представление о гравитропизме: оказалось, растения балансируют между сигналами «вверх» и «вниз».
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Коллектив российских ученых из МИРЭА — Российского технологического университета, Центра фотоники двумерных материалов МФТИ, Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН и ряда других ведущих научных центров провел глубокое исследование кристаллической структуры широко используемых пьезоэлектрических материалов на основе цирконата-титаната свинца. Используя метод рентгеноструктурного анализа, исследователи впервые смогли в деталях установить, как небольшие химические добавки кардинально меняют фазовый состав керамики и напрямую определяют ее электрофизические характеристики. Это открывает путь к целенаправленному дизайну «умных» материалов с заранее заданными свойствами для передовой электроники и сенсорики.
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
