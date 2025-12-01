Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Программа Starship быстро оправилась после неудачи с первой ступенью Super Heavy Booster 18

Прошло чуть больше недели с тех пор, как первая ступень Starship — Super Heavy Booster 18 завершил испытания преждевременным и весьма драматичным образом, а SpaceX уже активно собирает следующий прототип — Booster 19 — причем делает это в впечатляюще высоком темпе.

Первая ступень Starship — Super Heavy / © SpaceX

Как сообщили наблюдатели за работой «Звездной базы» компании в соцсети X, в минувшие выходные SpaceX доставила в MegaBay четверную секцию Booster 19. После установки конструкция достигла высоты в 15 колец — собрать осталось лишь несколько секций. Это рекордно быстрая сборка: четыре секции всего за пять дней. Для программы Starship версии V3, которая должна стать серьезным шагом вперед по сравнению с остановленной после безупречного 11-го полета версией V2, такой темп — отличный знак.

Программу Starship V3 в начале месяца действительно потрясла неприятность: Booster 18, всего через день после передачи в сборочный цех, получил серьезные повреждения во время испытаний топливной системы на объекте SpaceX Massey в Техасе. Топливо не закачивалось, двигатели не были установлены, пострадавших нет — однако внезапная потеря Booster 18 вызвала опасения, что испытания Starship V3 могут затормозиться.

Несмотря на инцидент, SpaceX сообщила, что «двенадцатый тестовый полет Starship по-прежнему запланирован на первый квартал 2026 года». Илон Маск ранее озвучивал аналогичные сроки, подчеркнув: «V3 — это огромный шаг вперед по сравнению с V2, и он должен пройти этапы производства и испытаний до конца года, а в следующем году нас ждет интенсивная летная программа».

С учетом того, насколько стремительно продвигается сборка Booster 19, цель SpaceX выйти на двенадцатый полет в первом квартале 2026 года выглядит вполне достижимой.