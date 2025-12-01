Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Программа Starship быстро оправилась после неудачи с первой ступенью Super Heavy Booster 18
Прошло чуть больше недели с тех пор, как первая ступень Starship — Super Heavy Booster 18 завершил испытания преждевременным и весьма драматичным образом, а SpaceX уже активно собирает следующий прототип — Booster 19 — причем делает это в впечатляюще высоком темпе.
Как сообщили наблюдатели за работой «Звездной базы» компании в соцсети X, в минувшие выходные SpaceX доставила в MegaBay четверную секцию Booster 19. После установки конструкция достигла высоты в 15 колец — собрать осталось лишь несколько секций. Это рекордно быстрая сборка: четыре секции всего за пять дней. Для программы Starship версии V3, которая должна стать серьезным шагом вперед по сравнению с остановленной после безупречного 11-го полета версией V2, такой темп — отличный знак.
Программу Starship V3 в начале месяца действительно потрясла неприятность: Booster 18, всего через день после передачи в сборочный цех, получил серьезные повреждения во время испытаний топливной системы на объекте SpaceX Massey в Техасе. Топливо не закачивалось, двигатели не были установлены, пострадавших нет — однако внезапная потеря Booster 18 вызвала опасения, что испытания Starship V3 могут затормозиться.
Несмотря на инцидент, SpaceX сообщила, что «двенадцатый тестовый полет Starship по-прежнему запланирован на первый квартал 2026 года». Илон Маск ранее озвучивал аналогичные сроки, подчеркнув: «V3 — это огромный шаг вперед по сравнению с V2, и он должен пройти этапы производства и испытаний до конца года, а в следующем году нас ждет интенсивная летная программа».
С учетом того, насколько стремительно продвигается сборка Booster 19, цель SpaceX выйти на двенадцатый полет в первом квартале 2026 года выглядит вполне достижимой.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Проанализировав результаты более 100 исследований, посвященных метеоритам разных типов, ученые реконструировали события, происходившие в первые миллионы лет после рождения Солнечной системы, и выяснили, как именно возникли Земля и другие миры.
Американские ботаники выяснили, что ориентация растений в пространстве — результат конкуренции двух противоположных сигнальных систем, а не простого стремления расти вверх. Они описали белок SLQ1, который активно заставляет стебель расти вниз. Это открытие меняет представление о гравитропизме: оказалось, растения балансируют между сигналами «вверх» и «вниз».
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Коллектив российских ученых из МИРЭА — Российского технологического университета, Центра фотоники двумерных материалов МФТИ, Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН и ряда других ведущих научных центров провел глубокое исследование кристаллической структуры широко используемых пьезоэлектрических материалов на основе цирконата-титаната свинца. Используя метод рентгеноструктурного анализа, исследователи впервые смогли в деталях установить, как небольшие химические добавки кардинально меняют фазовый состав керамики и напрямую определяют ее электрофизические характеристики. Это открывает путь к целенаправленному дизайну «умных» материалов с заранее заданными свойствами для передовой электроники и сенсорики.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
