Южная Корея запустила крупнейшую партию спутников в своей истории на собственной ракете

Старт ракеты «Нури» / © KARI

Созданная в стране ракета-носитель стартовала 26 ноября с космодрома Наро. «Нури» вывела на орбиту спутник наблюдения Земли CAS500-3, а также дюжину попутных кубсатов. Если все пройдет по плану, CAS500-3 («Compact Advanced Satellite 500-3») будет развернут на солнечно-синхронной орбите на высоте около 600 километров. После выхода на рабочий режим 500-килограммовый спутник займется изучением различных атмосферных явлений.

Двенадцать кубсатов-попутчиков предоставлены различными компаниями, а также университетскими и исследовательскими учреждениями. Они будут выполнять собственные научные и технологические задачи на орбите.

© KARI

Трехступенчатая «Нури» — первая полностью южнокорейская ракета-носитель, способная выводить аппараты на орбиту. Предыдущая ракета — Naro-1 — также достигла орбиты, но использовала в качестве первой ступени модифицированный российский блок от ракеты «Ангара».

Дебютный пуск «Нури» в октябре 2021 года завершился неудачей, однако позже последовали два успешных старта — в июне 2022-го и мае 2023-го. Запуск 26 ноября продолжил эту серию, при этом он стал особенным. Это первый случай, когда компания-интегратор отвечала за полное производство и сборку компонентов ракеты-носителя, а также участвовала в проведении самой пусковой операции.