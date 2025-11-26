  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
26 ноября, 09:18
Рейтинг: +1083
Посты: 2470

Первый трофей за пять лет: марсоход Perseverance, возможно, нашел крупный метеорит

Марсоход NASA заметил необычный «будто изваянный» камень, возвышающийся среди «низких, плоских и фрагментированных окружающих пород», что сразу привлекло внимание ученых. Об этом говорится в блоге на сайте NASA.

Сообщество
# NASA
# Perseverance
# космос
# Марс
# метеориты
Perseverance, возможно, нашел свой первый метеорит / © NASA / JPL-Caltech / ASU
Perseverance, возможно, нашел свой первый метеорит / © NASA / JPL-Caltech / ASU

Марсоход Perseverance заметил необычный камень с помощью левой камеры Mastcam-Z, расположенной высоко на его мачте. Затем аппарат использовал лазерный инструмент SuperCam, чтобы узнать, что камень длиной почти 81 сантиметр состоит из железа и никеля.

Это соответствует тому, что ученые знают о составе ядер крупных астероидов в Солнечной системе. Если его происхождение подтвердится, камень станет первым метеоритом, найденным Perseverance с момента его прибытия на Красную планету 18 февраля 2021 года. 

Команда марсохода Perseverance дает своим научным целям и местам неофициальные названия для удобства. Предполагаемый метеорит получил имя «Финпсаксла» (Phippsaksla) — по названию района на архипелаге Шпицберген, Норвегия. Место, где был найден камень, «Вернодден» (Vernodden), также названо в честь локации на Шпицбергене. Хотя это первая предполагаемая находка метеорита для Perseverance, она далеко не первая среди космических камней, когда-либо найденных на Красной планете.

Предшественник Perseverance, марсоход Curiosity, который работает на поверхности Красной планеты с 2012 года, обнаружил несколько железо-никелевых метеоритов в районе кратера Гейл и на горе Шарп, которую он исследует. Яркие примеры включают огромный метеорит «Ливан» длиной один метр, найденный в 2014 году, и другой космический камень по прозвищу «Какао», обнаруженный в 2023 году.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
26 Ноя
500
Космос на Земле
Московский Планетарий
Москва
Лекция
26 Ноя
800
Краски палеолита
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
26 Ноя
1400
Оптическая астрономия
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
27 Ноя
Бесплатно
От истерии до нейромодуляции: 200 лет пути в понимании двигательных расстройств
Нейрокампус
Москва
Лекция
27 Ноя
750
Кометы и метеоры
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
27 Ноя
Бесплатно
Интеллектуальные особенности рас
ВДНХ
Москва
Лекция
27 Ноя
Бесплатно
Нейрофизиология сна и сновидений
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
27 Ноя
800
На закате: этруски в третьем-первом вв. до н.э.
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
27 Ноя
Бесплатно
Стабильный хаос: как Солнечная система сохраняет порядок
Твой сектор космоса
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
25 ноября, 15:09
Любовь С.

В системе Эта Кассиопеи выявили зону обитаемости 

Проанализировав данные наблюдений, собранных за 30 лет с помощью четырех высокоточных спектрографов, астрономы не нашли в двойной системе Эта Кассиопеи (Eta Cassiopeia) гигантских планет — аналогов Юпитера и Сатурна. Их отсутствие делает систему, расположенную в 19,4 светового года от Земли, перспективной для поиска потенциально обитаемых миров.

Астрономия
# газовые гиганты
# двойная звезда
# желтый карлик
# зона обитаемости
# оранжевый карлик
# спектрограф
25 ноября, 09:40
ПНИПУ

Вкусовые предпочтения: что влияет на выбор еды и почему вкус меняется с возрастом

На протяжении жизни наши вкусовые привычки склонны меняться. Например, с наступлением холодов люди потребляют все больше калорийной, жирной и сладкой пищи. Ученые Пермского Политеха рассказали, в какой момент формируются наши пищевые предпочтения, в каких случаях вкусовые рецепторы могут пропасть полностью, откуда берутся ненависть к холодцу и любовь к конфетам в детстве и на какие нарушения организма указывает тяга к соленому, кислому, сладкому и умами.

ПНИПУ
# вкус
# вкусовые предпочтения
# еда
# пищевые привычки
# привычки
23 ноября, 11:08
Максим Абдулаев

Соцсети помогли биологам узнать, на каких насекомых кошки охотятся чаще всего

Бразильские зоологи выяснили, каких именно насекомых и пауков ловят домашние кошки в городах. Для этого использовали не полевые наблюдения, а анализ социальных сетей. Просмотрев более 17 000 видео и фото в TikTok и на фотостоке iStock, ученые нашли 550 записей кошачьей охоты. Самая частая добыча — кузнечики, сверчки, цикады и тараканы.

Биология
# кошки
# насекомые
# охота
# соцсети
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
21 ноября, 10:02
ПНИПУ

Зумеры против альфа: сравнение цифровых привычек, мышления и жизненных стратегий

Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.

ПНИПУ
# демография
# зумеры
# интернет
# молодежь
# общество
# подростки
# поколения
# теория поколений
23 ноября, 11:08
Максим Абдулаев

Соцсети помогли биологам узнать, на каких насекомых кошки охотятся чаще всего

Бразильские зоологи выяснили, каких именно насекомых и пауков ловят домашние кошки в городах. Для этого использовали не полевые наблюдения, а анализ социальных сетей. Просмотрев более 17 000 видео и фото в TikTok и на фотостоке iStock, ученые нашли 550 записей кошачьей охоты. Самая частая добыча — кузнечики, сверчки, цикады и тараканы.

Биология
# кошки
# насекомые
# охота
# соцсети
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
12 ноября, 10:47
Максим Абдулаев

Бактерии со сломанными жгутиками поплыли вперед на собственных продуктах жизнедеятельности

Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.

Биология
# бактерии
# жгутики
# локомоция
# микробиология
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые переписали механизм навигации у голубей

    26 ноября, 09:11

  2. Изучение пингвинов помогло воссоздать универсальный механизм коллективного поведения для роботов и животных

    26 ноября, 08:44

  3. В системе Эта Кассиопеи выявили зону обитаемости 

    25 ноября, 15:09

  4. Ученые нашли эффективный способ очистки графита, открывая путь к инновационным материалам

    25 ноября, 11:57
Выбор редакции

Атомный квиз — разгоните нейтроны знаний!

19 ноября, 12:39

Последние комментарии

Artur Kadirov
34 минуты назад
Сергей, Да мне пофигу что конкретно он там упоминал, однако точно далеко не деревню у границы. Лично мне абсолютно монописуально что там было и что

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

Voll Era
36 минут назад
Сербов нет. Не удивлен никогда не видел серба с кофе ...

Кофейная карта мира: топ стран по потреблению бодрящего напитка

Igor S
55 минут назад
РФ как всегда - между Эфиопией и Гондурасом

Кофейная карта мира: топ стран по потреблению бодрящего напитка

Nick Andreeff
59 минут назад
T, ты хочешь сказать что скачки на майдане,и инциденты в чужой стране беспокоят тебя больше чем сотни тысяч погибших граждан России?

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

Nick Andreeff
1 час назад
Александр, если НАТО прижало, почему до сих пор не напали на Финляндию,которая не вступала в НАТО именно из-за нежелания обострять ситуацию,но

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

Valery
1 час назад
Почему считают чашки, а не кружки, литры а самое точное - в кг в пересчёте на сухое зерно

Кофейная карта мира: топ стран по потреблению бодрящего напитка

Сергей Механик
1 час назад
Антон, я тоже в детстве так думал.

В системе Эта Кассиопеи выявили зону обитаемости 

Евгений Шалимов
1 час назад
Елена, да ты чеее А Финляндия и Швеция не в НАТО случаем? Это не у виска? Прибалтика? Думаешь, там нет ракет твоих любимых?

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

Muntaha
2 часа назад
https://officerepublic.pk/product-category/tables/executive/ Executive office tables are more than functional pieces of furniture—they are central elements that shape the identity and atmosphere of a professional workspace. Crafted with a strong emphasis on elegance,

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

O B
2 часа назад
Была же тут статья про то что учёные в Китае и России выбрали способ борьбы с группировками таких спутников с помощью ЯО (взрывы в космосе).

Китай смоделировал подавление Starlink над Тайванем

Николай Жильцов
2 часа назад
Названия греческих букв в русском языке склоняются так же как и имена собственные. Поэтому правильно «в системе Эты Кассиопеи».

В системе Эта Кассиопеи выявили зону обитаемости 

Ярослав Путин
2 часа назад
А каким образом это работает ??? Мало верится.

«Вояджер-1» готовится к новому рекорду: первый рукотворный объект в световых сутках от Земли

Дмитро НеДмитро
2 часа назад
Никита, «Хочется надеяться, что когда наши межзвездные аппараты достигнут других планетных систем, местная пресса не будет объявлять их “точно

Межзвездная комета могла быть «курьером» для доставки зондов к Юпитеру, заявил Гарвардский астроном

T V
2 часа назад
tt, Понятно, отдельный сорт дурака.

Саудовская Аравия анонсировала масштабный проект высокоскоростной железной дороги

Дмитро НеДмитро
2 часа назад
Межзвездный гость, обозначенный как 3I/ATLAS, пронзал Солнечную систему с беззвучной грацией призрака. Но для доктора Элиаса Вэйна, специалиста по

Межзвездная комета могла быть «курьером» для доставки зондов к Юпитеру, заявил Гарвардский астроном

Callter
2 часа назад
Мда, что за сборище имперского мусора в комментариях

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

Дмитро НеДмитро
3 часа назад
Marat, ну а зачем кому то мы,если мы проявляем агрессию ко всему,особенно к своему же виду,чтобы уничтожить?мы сами неплохо справляемся)))поработить

Межзвездная комета могла быть «курьером» для доставки зондов к Юпитеру, заявил Гарвардский астроном

Владимир Александров
3 часа назад
Они че угарают? Так откровенно писать небылицы, по телеку хотя бы пару раз показали бы, что типо реально садили, они даже не заморачиваются, просто

Лидеры восстановления: какие страны озеленили планету больше всего за 10 лет

Тимофей Швецов
4 часа назад
Александр, мой комментарий это отсылка к популярной игре Detroit become human. Это цитата Элайджи Камски

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

Алексей Храбрин
4 часа назад
хахах) почему-то количество изнасилований на душу населения в "зелененьких странах" больше чем в оранжевых. это карта для секс-туров?

Карта: рекомендации по безопасности для женщин, путешествующих без партнеров

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно