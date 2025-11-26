Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Первый трофей за пять лет: марсоход Perseverance, возможно, нашел крупный метеорит

Марсоход NASA заметил необычный «будто изваянный» камень, возвышающийся среди «низких, плоских и фрагментированных окружающих пород», что сразу привлекло внимание ученых. Об этом говорится в блоге на сайте NASA.

Perseverance, возможно, нашел свой первый метеорит / © NASA / JPL-Caltech / ASU

Марсоход Perseverance заметил необычный камень с помощью левой камеры Mastcam-Z, расположенной высоко на его мачте. Затем аппарат использовал лазерный инструмент SuperCam, чтобы узнать, что камень длиной почти 81 сантиметр состоит из железа и никеля.

Это соответствует тому, что ученые знают о составе ядер крупных астероидов в Солнечной системе. Если его происхождение подтвердится, камень станет первым метеоритом, найденным Perseverance с момента его прибытия на Красную планету 18 февраля 2021 года.

Команда марсохода Perseverance дает своим научным целям и местам неофициальные названия для удобства. Предполагаемый метеорит получил имя «Финпсаксла» (Phippsaksla) — по названию района на архипелаге Шпицберген, Норвегия. Место, где был найден камень, «Вернодден» (Vernodden), также названо в честь локации на Шпицбергене. Хотя это первая предполагаемая находка метеорита для Perseverance, она далеко не первая среди космических камней, когда-либо найденных на Красной планете.

Предшественник Perseverance, марсоход Curiosity, который работает на поверхности Красной планеты с 2012 года, обнаружил несколько железо-никелевых метеоритов в районе кратера Гейл и на горе Шарп, которую он исследует. Яркие примеры включают огромный метеорит «Ливан» длиной один метр, найденный в 2014 году, и другой космический камень по прозвищу «Какао», обнаруженный в 2023 году.