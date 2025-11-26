Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Первый трофей за пять лет: марсоход Perseverance, возможно, нашел крупный метеорит
Марсоход NASA заметил необычный «будто изваянный» камень, возвышающийся среди «низких, плоских и фрагментированных окружающих пород», что сразу привлекло внимание ученых. Об этом говорится в блоге на сайте NASA.
Марсоход Perseverance заметил необычный камень с помощью левой камеры Mastcam-Z, расположенной высоко на его мачте. Затем аппарат использовал лазерный инструмент SuperCam, чтобы узнать, что камень длиной почти 81 сантиметр состоит из железа и никеля.
Это соответствует тому, что ученые знают о составе ядер крупных астероидов в Солнечной системе. Если его происхождение подтвердится, камень станет первым метеоритом, найденным Perseverance с момента его прибытия на Красную планету 18 февраля 2021 года.
Команда марсохода Perseverance дает своим научным целям и местам неофициальные названия для удобства. Предполагаемый метеорит получил имя «Финпсаксла» (Phippsaksla) — по названию района на архипелаге Шпицберген, Норвегия. Место, где был найден камень, «Вернодден» (Vernodden), также названо в честь локации на Шпицбергене. Хотя это первая предполагаемая находка метеорита для Perseverance, она далеко не первая среди космических камней, когда-либо найденных на Красной планете.
Предшественник Perseverance, марсоход Curiosity, который работает на поверхности Красной планеты с 2012 года, обнаружил несколько железо-никелевых метеоритов в районе кратера Гейл и на горе Шарп, которую он исследует. Яркие примеры включают огромный метеорит «Ливан» длиной один метр, найденный в 2014 году, и другой космический камень по прозвищу «Какао», обнаруженный в 2023 году.
Проанализировав данные наблюдений, собранных за 30 лет с помощью четырех высокоточных спектрографов, астрономы не нашли в двойной системе Эта Кассиопеи (Eta Cassiopeia) гигантских планет — аналогов Юпитера и Сатурна. Их отсутствие делает систему, расположенную в 19,4 светового года от Земли, перспективной для поиска потенциально обитаемых миров.
На протяжении жизни наши вкусовые привычки склонны меняться. Например, с наступлением холодов люди потребляют все больше калорийной, жирной и сладкой пищи. Ученые Пермского Политеха рассказали, в какой момент формируются наши пищевые предпочтения, в каких случаях вкусовые рецепторы могут пропасть полностью, откуда берутся ненависть к холодцу и любовь к конфетам в детстве и на какие нарушения организма указывает тяга к соленому, кислому, сладкому и умами.
Бразильские зоологи выяснили, каких именно насекомых и пауков ловят домашние кошки в городах. Для этого использовали не полевые наблюдения, а анализ социальных сетей. Просмотрев более 17 000 видео и фото в TikTok и на фотостоке iStock, ученые нашли 550 записей кошачьей охоты. Самая частая добыча — кузнечики, сверчки, цикады и тараканы.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
