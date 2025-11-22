  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
22 ноября, 19:04
Фотограф запечатлел парашютиста на фоне Солнца 

Американский фотограф запечатлел падение парашютиста на фоне солнечного диска. Он назвал работу «Падение Икара».

Фотограф парашютиста на фоне Солнца «Падение Икара» / © Andrew McCarthy 
Фотограф парашютиста на фоне Солнца «Падение Икара» / © Andrew McCarthy 

Астрофотограф Эндрю МакКарти сфотографировал парашютиста на фоне Солнца. Он рассказал, что сделал фото с помощью H-альфа телескопа. 

Это изображение — фотомозаика. Получив кадр, он продолжил съемку, чтобы охватить остальную часть солнечного диска.

Фотограф парашютиста на фоне Солнца «Падение Икара» / © Andrew McCarthy
Фотограф парашютиста на фоне Солнца «Падение Икара» / © Andrew McCarthy

Парашютист на фото — музыкант Габриэль Браун. МакКарти отметил, что ему пришла идея фотографии, после того как они вместе прыгали с парашютом.

Процесс съемки фотографии парашютиста на фоне Солнца / © Andrew McCarthy

Реализовать фото им помог пилот сверхлегкого самолета Джим Хамберлин. Он поднял Брауна на нужную высоту и подсказал, когда нужно совершить прыжок. Все это время МакКарти координировал их с земли.

20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
21 ноября, 12:20
Редакция Naked Science

«Яндекс» начал крупномасштабный эксперимент по поиску возможного сознания у искусственного интеллекта

Может ли у искусственного интеллекта проявиться сознание? Этот вопрос интересует ученых и инженеров по всему миру. Российская компания «Яндекс» решила провести исследование, которое поможет ответить на него.

Технологии
# искусственный интеллект
# нейросети
# сознание
# технологии
# Яндекс
21 ноября, 10:02
ПНИПУ

Зумеры против альфа: сравнение цифровых привычек, мышления и жизненных стратегий

Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.

ПНИПУ
# демография
# зумеры
# интернет
# молодежь
# общество
# подростки
# поколения
# теория поколений
18 ноября, 12:36
Игорь Байдов

Древнее поселение в Казахстане оказалось крупным протогородским центром с промышленной зоной

Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.

Археология
# Бронзовый век
# Казахстан
# скотоводство
# степи
# степные кочевники
# цивилизации
15 ноября, 21:54
Редакция Naked Science

Оживающие научно-фантастические иллюстрации Ю-Цон Тана

Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.

Sci-Fi
# арт
# космос
# коцепт-арт
# научная фантастика
# художник
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
