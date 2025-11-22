Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Фотограф запечатлел парашютиста на фоне Солнца

Американский фотограф запечатлел падение парашютиста на фоне солнечного диска. Он назвал работу «Падение Икара».

Фотограф парашютиста на фоне Солнца «Падение Икара» / © Andrew McCarthy

Астрофотограф Эндрю МакКарти сфотографировал парашютиста на фоне Солнца. Он рассказал, что сделал фото с помощью H-альфа телескопа.

Это изображение — фотомозаика. Получив кадр, он продолжил съемку, чтобы охватить остальную часть солнечного диска.

Фотограф парашютиста на фоне Солнца «Падение Икара» / © Andrew McCarthy

Парашютист на фото — музыкант Габриэль Браун. МакКарти отметил, что ему пришла идея фотографии, после того как они вместе прыгали с парашютом.

Процесс съемки фотографии парашютиста на фоне Солнца / © Andrew McCarthy

Реализовать фото им помог пилот сверхлегкого самолета Джим Хамберлин. Он поднял Брауна на нужную высоту и подсказал, когда нужно совершить прыжок. Все это время МакКарти координировал их с земли.