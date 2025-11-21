Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Реализацию проекта перспективного беспилотника DARPA задержали на два года
Экспериментальный аппарат Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США, который должен управляться при помощи направленных импульсов воздуха, выполнит первый полет лишь в конце 2027 года — более чем на два года позже первоначальных планов. Задержка возникла после того, как программу приостановили и полностью переформатировали.
Беспилотный X-65, создаваемый дочерней компанией Boeing — Aurora Flight Sciences — в рамках программы DARPA, предназначен для испытания концепта активного управления воздушным потоком. В отличие от обычных самолетов, он не будет иметь механических закрылков, элеронов и рулей на крыльях или хвосте. Вместо этого предполагается использовать краткие «воздушные выбросы», создающие локальные возмущения, которые меняют характер обтекания крыла воздушным потоком — и тем самым заставляют аппарат маневрировать.
DARPA рассчитывает, что технология, испытываемая в рамках программы Control of Revolutionary Aircraft with Novel Effectors (CRANE), позволит конструкторам по-новому взглянуть на архитектуру самолетов и системы управления. Ожидается, что подобный подход повысит энергоэффективность, улучшит аэродинамику, снизит массу и избавит авиастроение от сложной механики подвижных плоскостей.
В конце 2023 года программа прошла ключевую защиту проекта и перешла в третью фазу: Aurora получила контракт и приступила к созданию полноразмерного экспериментального прототипа.
В январе 2024 года Aurora и DARPA сообщили, что изготовление демонстратора уже идет на предприятиях компании в Западной Виргинии и Миссисипи, а первые летные испытания планировались на лето. По их словам, X-65 должен получить размах крыла около девяти метров, взлетную массу примерно семь тонн и развивать скорость свыше 800 километров в час. Выкатку из цеха и начало наземных тестов ожидали в начале года.
Однако программа столкнулась с трудностями. Как сообщил представитель DARPA изданию Defense News, производство летного прототипа оказалось дороже запланированного. В результате ведомство приняло решение приостановить разработку X-65 и провести ее переоценку.
Во время паузы DARPA перестроила программу в формат партнерства, по которому Aurora стала соинвестором проекта X-65. Новую модель сотрудничества окончательно утвердили в августе.
В пресс-релизе, опубликованном 20 ноября, Aurora сообщила, что сборка фюзеляжа X-65 идет по плану и завершится в январе 2026 года. Наземные испытания, как ожидается, начнутся в конце 2026 года или в начале 2027 года, а летные — последуют за ними в конце 2027 года.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
От стабилизации сердечного ритма до точности космических аппаратов — везде требуется кварц. Этот хрупкий минерал незаменим при производстве процессоров смартфонов, оптических элементов лазерных систем, деталей космической техники, медицинских кардиостимуляторов и ультразвуковых датчиков. Он используется в волоконно-оптических линиях связи, высокоточных научных приборах и защитных стеклах космических аппаратов. Мировой рынок этого универсального минерала уверенно растет: при текущей оценке в 7,31 миллиарда долларов и рыночной стоимости в 1,2 миллиарда долларов в 2024 году, к 2029 году его объем достигнет 8,98 миллиарда долларов. Однако его обработка остается сложным вызовом для высокотехнологичных отраслей: малейшая ошибка при сверлении ведет к сколам, трещинам и браку дорогостоящих компонентов. Ученые ПНИПУ разработали одно из первых в мире готовых решений для сверления хрупкого кварца. Результаты уже сейчас позволяют производителям сократить время обработки на 40%, снизить процент брака и заменить дорогие импортные аналоги эффективной отечественной разработкой.
В основе мечты человечества об управляемом термоядерном синтезе — источнике практически неисчерпаемой и чистой энергии — лежит способность создавать и удерживать вещество в экстремальном состоянии, называемом плазмой, при температурах в сотни миллионов градусов. Наиболее перспективным устройством для этого является токамак — тороидальная (в форме «пончика») магнитная ловушка. Чтобы управлять плазмой и не дать ей коснуться...
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.
Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
24 Декабря, 2020
Распутин — «жертва России» или… британской разведки?
27 Февраля, 2019
Дорога в небо: как стать космонавтом
27 Июля, 2015
Животные, которые меняют свой пол
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии