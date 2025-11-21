Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Реализацию проекта перспективного беспилотника DARPA задержали на два года

Экспериментальный аппарат Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США, который должен управляться при помощи направленных импульсов воздуха, выполнит первый полет лишь в конце 2027 года — более чем на два года позже первоначальных планов. Задержка возникла после того, как программу приостановили и полностью переформатировали.

Концепт аппарата X-65 / © Aurora Flight Sciences

Беспилотный X-65, создаваемый дочерней компанией Boeing — Aurora Flight Sciences — в рамках программы DARPA, предназначен для испытания концепта активного управления воздушным потоком. В отличие от обычных самолетов, он не будет иметь механических закрылков, элеронов и рулей на крыльях или хвосте. Вместо этого предполагается использовать краткие «воздушные выбросы», создающие локальные возмущения, которые меняют характер обтекания крыла воздушным потоком — и тем самым заставляют аппарат маневрировать.

DARPA рассчитывает, что технология, испытываемая в рамках программы Control of Revolutionary Aircraft with Novel Effectors (CRANE), позволит конструкторам по-новому взглянуть на архитектуру самолетов и системы управления. Ожидается, что подобный подход повысит энергоэффективность, улучшит аэродинамику, снизит массу и избавит авиастроение от сложной механики подвижных плоскостей.

В конце 2023 года программа прошла ключевую защиту проекта и перешла в третью фазу: Aurora получила контракт и приступила к созданию полноразмерного экспериментального прототипа.

В январе 2024 года Aurora и DARPA сообщили, что изготовление демонстратора уже идет на предприятиях компании в Западной Виргинии и Миссисипи, а первые летные испытания планировались на лето. По их словам, X-65 должен получить размах крыла около девяти метров, взлетную массу примерно семь тонн и развивать скорость свыше 800 километров в час. Выкатку из цеха и начало наземных тестов ожидали в начале года.

Однако программа столкнулась с трудностями. Как сообщил представитель DARPA изданию Defense News, производство летного прототипа оказалось дороже запланированного. В результате ведомство приняло решение приостановить разработку X-65 и провести ее переоценку.

Во время паузы DARPA перестроила программу в формат партнерства, по которому Aurora стала соинвестором проекта X-65. Новую модель сотрудничества окончательно утвердили в августе.

В пресс-релизе, опубликованном 20 ноября, Aurora сообщила, что сборка фюзеляжа X-65 идет по плану и завершится в январе 2026 года. Наземные испытания, как ожидается, начнутся в конце 2026 года или в начале 2027 года, а летные — последуют за ними в конце 2027 года.