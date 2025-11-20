Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Карта инфраструктуры дата-центров в США

Соединенные Штаты Америки — мировой лидер по количеству дата-центров. Однако дата-центры — это не только огромные здания с серверами, но и мощная инфраструктура.

Карта инфраструктуры дата-центров в США / © Billy Roberts, NREL

Инфографика иллюстрирует геопространственную связь между местоположением дата-центров, инфраструктурой, оптоволоконными сетями и мегаполисами. Карту нарисовал картограф Билли Робертс из Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (NREL) Министерства энергетики.

«Недавно меня попросили составить карту существующих дата-центров по всей территории США. Кроме того, необходимо показать оптоволоконные линии. О, и линии электропередач. Вероятно, наличие водных ресурсов. И крупные городские районы. Да, все должно поместиться на одном слайде», — рассказал Робертс. Задача казалась очень сложной, но он смог ее реализовать.

Карта создана на основании общедоступных данных. Робертс визуализировал узлы передачи электроэнергии в мегаваттах. Он отдельно отметил, где энергосистема уже работает на пределе, а где в будущем может возникнуть дополнительная нагрузка. Автор отметил, что сделать карту интерактивной невозможно из-за секретности ряда объектов.

Лидирует по действующим мощностям округ Лаудон в штате Вирджиния. Именно там находится так называемая «Аллея дата-центров». Там уже находится почти 6000 мегаватт действующих мощностей, еще около 6300 мегаватт запланировано.

Робертс создавал карту весной 2025 года. Дата-центры в США активно развиваются. В связи с этим информации о некоторых строящихся дата-центрах на карте может не хватать.