АЭС для миллионов: в Китае началось строительство крупной станции

Корпорация China General Nuclear Power Group (CGN) официально приступила к полномасштабному строительству крупного энергетического объекта в провинции Шаньдун на востоке Китая. Проект предназначен для выработки 50 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год.

Строительство АЭС «Чжаоюань» / © CGN

После завершения строительства АЭС «Чжаоюань» будет производить достаточно электроэнергии для удовлетворения бытовых потребностей примерно пяти миллионов человек.

Этот проект станет важным вкладом в защиту окружающей среды: ожидается, что полноценная работа станции позволит ежегодно сокращать потребление стандартного угля на 15,27 миллиона тонн и уменьшать выбросы углекислого газа на 46,2 миллиона тонн. По словам проектировщиков, этот эффект эквивалентен посадке более 110 000 гектар леса. В конечном итоге на площадке планируется разместить шесть реакторов «Хуалун-1» общей установленной мощностью около 7,2 миллиона киловатт.

Особенностью новой АЭС станет новая система охлаждения. Сооружение первого энергоблока началось с заливки бетона и ознаменовалось дебютом 203-метровой башенной градирни естественной тяги, которая впервые применяется для реактора типа «Хуалун-1». Эта массивная конструкция с площадью орошения 16 800 квадратных метров позволяет перевести основное охлаждение станции с морской воды на атмосферный воздух.