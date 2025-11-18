Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Пилот F-22A впервые взял под контроль ударный дрон MQ-20 Avenger в реальном полете
Пилот F-22A Raptor впервые управлял беспилотником MQ-20 прямо из кабины во время учебного боя. Этот случай продемонстрировал планы ВВС США сделать F-22А первым самолетом-контроллером для дронов.
Беспилотник MQ-20 Avenger выполнил учебную боевую миссию под управлением пилота истребителя F-22А Raptor во время демонстрации, проведенной ранее в этом году, сообщила компания General Atomics. По ее словам, эксперимент стал частью более масштабной работы по созданию связки пилотируемых и беспилотных аппаратов — F-22А и перспективных дронов. Сейчас General Atomics и Anduril разрабатывают варианты беспилотных ведомых для ВВС США, и именно F-22А Raptor должен стать первым носителем, способным управлять теми моделями, которые в итоге будут выбраны.
General Atomics объявила о результатах теста MQ-20/F-22А 17 ноября в день открытия авиасалона в Дубае. Эксперимент, профинансированный самой компанией, состоялся еще в октябре над учебным полигоном ВВС США Nevada Test and Training Range (NTTR). В нем участвовали также Lockheed Martin, главный подрядчик по F-22А, и L3Harris.
Особого внимания заслуживает и то, что управление осуществлялось через планшет в кабине пилота. General Atomics и Lockheed Martin много лет работают над интерфейсами, которые позволяют пилотируемым самолетам управлять дронами, и чаще всего именно планшетные устройства выступают в роли базового инструмента.
