Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
17 ноября, 22:06
Рейтинг: +100
Посты: 299

Теория поколений: кто такие бумеры, миллениалы и зумеры 

Слова «зумеры», «миллениалы», «бумеры» уже вошли в общепринятый лексикон. Эти понятия становятся поводами для шуток, но одновременно их используют и в политических и околонаучных кругах. Однако теория поколений — идея скорее публицистическая, чем научная.

# бумеры
# зумеры
# миллениалы
# общество
# теория поколений
Кадр из фильма «Бабушка на миллион» / © GDH 559
Кадр из фильма «Бабушка на миллион» / © GDH 559

В 1991 году историк Уильям Штраус и демограф Нейл Хоув опубликовали книгу «Поколения: История будущего Америки, с 1584 по 2069», где и предложили модель теории поколений. Авторы рассматривали историю США через биографии успешных людей.

Согласно их теории, на развитие каждого поколения влияют различные факторы — экономические, политические и общественные. По их мнению, поколения сменяются примерно каждые 20 лет. Так, становление каждого поколения протекает в разных условиях. Сейчас общество делят на 6, а иногда и семь поколенческих групп. Года рождения представителей поколений различаются в зависимости от источника.

Представители молчаливого поколения родились в период с 1928 по 1945 год. Они формировались во время Великой депрессии, войн, в том числе, Второй мировой. Считается, это сформировало их отличительные черты — стремление к стабильности, практичность и экономность.

Следующее поколение — бэби-бумеры, родившиеся в период с 1946 по 1964 год. На тот период пришелся резкий рост рождаемости, что и дало имя этому поколению. Они формировались в послевоенный период, когда экономика во многих странах активно развивалась. Это повлияло и на их потребительские привычки. Среди их характерных черт выделяют готовность вкладываться в долгосрочную работу и лояльность к работодателю.

Поколение Х родилось в период с 1965 по 1980 год. Характерные черты этого поколения — независимость, самостоятельность. Маркетологи отдельно выделяют их прагматизм.

Поколение Y более известно как миллениалы. Его представители родились с 1981 по 1996 год. Они формировались в период экономических кризисов и технологической трансформации, однако еще успели застать эпоху до масштабного распространения интернета. Хотя миллениалы трудолюбивы, им важно, чтобы работа была средством личного роста, а не просто заработком. Представители поколения настроены на карьеру, любят путешествовать и не стремятся рано вступать в брак.

К поколению Z, также известному как зумеры, относят людей, родившихся с 1997 по 2010 год. Зумеры практически не представляют свою жизнь без интернета и современных технологий. Их отличительная черта — внимательное отношение к ментальному здоровью и желание сохранить баланс между жизнью и работой.

Поколение альфа, родившееся с 2011 по 2024 год, формируется в эпоху соцсетей, смартфонов и интернета. Хотя они склонны потреблять хаотичный, быстрый контент, некоторые исследователи считают, что представители поколения обладают высокой мотивацией к учебе и университетскому образованию.

Представители следующего поколения еще не успели родиться, а аналитики уже прозвали их поколением бета. К ним планируется относить детей, родившихся с 2025 по 2039 год. Вероятно, они будут формироваться под большим влиянием нейросетей и дополненной реальности.

Многие эксперты критически относятся к теории поколений. Модель обвиняют в упрощенности, ненаучности и навешивании ярлыков. Она не учитывает географию, ситуацию в семье и индивидуальные особенности.

