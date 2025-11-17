Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Теория поколений: кто такие бумеры, миллениалы и зумеры
Слова «зумеры», «миллениалы», «бумеры» уже вошли в общепринятый лексикон. Эти понятия становятся поводами для шуток, но одновременно их используют и в политических и околонаучных кругах. Однако теория поколений — идея скорее публицистическая, чем научная.
В 1991 году историк Уильям Штраус и демограф Нейл Хоув опубликовали книгу «Поколения: История будущего Америки, с 1584 по 2069», где и предложили модель теории поколений. Авторы рассматривали историю США через биографии успешных людей.
Согласно их теории, на развитие каждого поколения влияют различные факторы — экономические, политические и общественные. По их мнению, поколения сменяются примерно каждые 20 лет. Так, становление каждого поколения протекает в разных условиях. Сейчас общество делят на 6, а иногда и семь поколенческих групп. Года рождения представителей поколений различаются в зависимости от источника.
Представители молчаливого поколения родились в период с 1928 по 1945 год. Они формировались во время Великой депрессии, войн, в том числе, Второй мировой. Считается, это сформировало их отличительные черты — стремление к стабильности, практичность и экономность.
Следующее поколение — бэби-бумеры, родившиеся в период с 1946 по 1964 год. На тот период пришелся резкий рост рождаемости, что и дало имя этому поколению. Они формировались в послевоенный период, когда экономика во многих странах активно развивалась. Это повлияло и на их потребительские привычки. Среди их характерных черт выделяют готовность вкладываться в долгосрочную работу и лояльность к работодателю.
Поколение Х родилось в период с 1965 по 1980 год. Характерные черты этого поколения — независимость, самостоятельность. Маркетологи отдельно выделяют их прагматизм.
Поколение Y более известно как миллениалы. Его представители родились с 1981 по 1996 год. Они формировались в период экономических кризисов и технологической трансформации, однако еще успели застать эпоху до масштабного распространения интернета. Хотя миллениалы трудолюбивы, им важно, чтобы работа была средством личного роста, а не просто заработком. Представители поколения настроены на карьеру, любят путешествовать и не стремятся рано вступать в брак.
К поколению Z, также известному как зумеры, относят людей, родившихся с 1997 по 2010 год. Зумеры практически не представляют свою жизнь без интернета и современных технологий. Их отличительная черта — внимательное отношение к ментальному здоровью и желание сохранить баланс между жизнью и работой.
Поколение альфа, родившееся с 2011 по 2024 год, формируется в эпоху соцсетей, смартфонов и интернета. Хотя они склонны потреблять хаотичный, быстрый контент, некоторые исследователи считают, что представители поколения обладают высокой мотивацией к учебе и университетскому образованию.
Представители следующего поколения еще не успели родиться, а аналитики уже прозвали их поколением бета. К ним планируется относить детей, родившихся с 2025 по 2039 год. Вероятно, они будут формироваться под большим влиянием нейросетей и дополненной реальности.
Многие эксперты критически относятся к теории поколений. Модель обвиняют в упрощенности, ненаучности и навешивании ярлыков. Она не учитывает географию, ситуацию в семье и индивидуальные особенности.
Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.
Расчеты показывают, что на лунную базу каждодневно будут падать десятки микрометеороидов, а даже самые мелкие из них способны повредить модуль и создать угрозу для астронавтов. Впрочем, для этой проблемы есть проверенное решение — так называемый щит Уиппла.
Четвертый вид вируса герпеса человека (HHV-4) — вирус Эпштейна — Барр — оказался связан с развитием системной красной волчанки. Результаты нового исследования показали, что вирус не просто присутствует в иммунных клетках пациентов, а целенаправленно «перепрограммирует» их, превращая в «драйверы» аутоиммунного воспаления.
Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.
Наблюдая за сверхновой 2024 ggi спустя всего 26 часов после вспышки, астрономы напрямую определили форму ударной волны в момент ее прорыва из звезды. Открытие позволит уточнить механизмы гибели массивных светил и может привести к пересмотру существующих моделей возникновения сверхновых.
На уникальных древнеримских стеклянных сосудах обнаружили тайные знаки, которые оказались клеймами ремесленных мастерских. Эти символы, ранее считавшиеся простым украшением, раскрыли, как работали античные мастера, и помогли доказать существование аналогов современных брендов почти две тысячи лет назад.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
4 Декабря, 2014
5 самых страшных чудовищ мировых религий
15 Апреля, 2016
27 месяцев надежды
27 Января, 2017
Сингулярность: добро пожаловать в нигде
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии