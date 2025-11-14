Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Билл Гейтс сравнил бум искусственного интеллекта с пузырем доткомов
Билл Гейтс заявил, что ажиотаж вокруг искусственного интеллекта схож с пузырем доткомов. По его мнению, не все компании, которые вложили средства в это направление, в перспективе получат выгоду.
Соучредитель Microsoft Билл Гейтс считает, что общество находится в пузыре искусственного интеллекта, который похож на пузырь доткомов. Об этом он заявил во время выступления в шоу Squawk Box на CNBC. Однако он отметил, что это нельзя назвать чистой спекуляцией.
Он вспомнил «тюльпановую манию» 1630-х годов в Нидерландах. Тогда цены на тюльпаны росли в течение нескольких лет, а затем резко упали. По словам Гейтса, ситуация с искусственным интеллектом пока не такая.
По мнению миллиардера, сейчас ситуация похожа на пузырь доткомов в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Тогда многие интернет-компании оказались переоценены, что привело к значительному краху.
Гейтс отметил, что в итоге «произошло нечто очень важное. Мир стал совершенно другим». Однако преуспели тогда лишь некоторые компании, а другие отставали и «сжигали» капитал.
Соучредитель Microsoft заявил, что многие инвестиции себя не оправдают. Однако он отметил, что искусственный интеллект стал «крупнейшим техническим достижением» за его жизнь. По его словам, ценность искусственного интеллекта крайне велика.
Миллиардер добавил, что сейчас вокруг искусственного интеллекта возник ажиотаж. Некоторые инвестировавшие компании получат выгоду, но другие «вложатся в дата-центры со слишком дорогим электричеством».
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
Ученые из МФТИ и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создали первую в своем роде полную классификацию конических сингулярностей в геометрии Минковского. Это фундаментальное достижение в математической физике заполняет пробел, существовавший в общей теории относительности более 60 лет.
Экзопланета K2-18 b недавно прославилась благодаря обнаружению в ее атмосфере гипотетических продуктов жизнедеятельности фитопланктона. В это трудно поверить, в том числе потому, что ее родительская звезда — красный карлик, а такие звезды известны своими экстремальными вспышками. Новые наблюдения показали, что K2-18 отличается необычным спокойствием.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Комментарии