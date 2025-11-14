Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Билл Гейтс сравнил бум искусственного интеллекта с пузырем доткомов

Билл Гейтс заявил, что ажиотаж вокруг искусственного интеллекта схож с пузырем доткомов. По его мнению, не все компании, которые вложили средства в это направление, в перспективе получат выгоду.

Билл Гейтс / © Bryan Bedder / Getty Images / Bloomberg Philanthropies

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс считает, что общество находится в пузыре искусственного интеллекта, который похож на пузырь доткомов. Об этом он заявил во время выступления в шоу Squawk Box на CNBC. Однако он отметил, что это нельзя назвать чистой спекуляцией.

Он вспомнил «тюльпановую манию» 1630-х годов в Нидерландах. Тогда цены на тюльпаны росли в течение нескольких лет, а затем резко упали. По словам Гейтса, ситуация с искусственным интеллектом пока не такая.

По мнению миллиардера, сейчас ситуация похожа на пузырь доткомов в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Тогда многие интернет-компании оказались переоценены, что привело к значительному краху.

Гейтс отметил, что в итоге «произошло нечто очень важное. Мир стал совершенно другим». Однако преуспели тогда лишь некоторые компании, а другие отставали и «сжигали» капитал.

Соучредитель Microsoft заявил, что многие инвестиции себя не оправдают. Однако он отметил, что искусственный интеллект стал «крупнейшим техническим достижением» за его жизнь. По его словам, ценность искусственного интеллекта крайне велика.

Миллиардер добавил, что сейчас вокруг искусственного интеллекта возник ажиотаж. Некоторые инвестировавшие компании получат выгоду, но другие «вложатся в дата-центры со слишком дорогим электричеством».