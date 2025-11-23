Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Семь разведывательно-ударных дронов, определяющих будущее войны
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) радикально изменили характер современных вооруженных конфликтов, став незаменимыми инструментами для разведки, наблюдения, сбора информации, а также для выполнения высокоточных ударных миссий.
Их способность обеспечивать разведданные в реальном времени и наносить точечные удары, при этом не подвергая пилотов риску, сделала дроны центральным элементом большинства конфликтов. Итак, давайте рассмотрим семь интересных боевых дронов.
1. MQ-9 Reaper
Поступивший на вооружение ВВС США в 2007 году, General Atomics MQ-9 Reaper остается эталоном американских ударных беспилотников. Он налетал миллионы часов и выполнил тысячи высокоточных ударов в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии, Йемене и Сомали.
Reaper оснащен турбовинтовым двигателем мощностью 900 лошадиных сил, развивает скорость до 370 километров в час и поднимается на высоту до 15 200 метров. Его автономность — 30 часов, дальность — 1 850 километров, а грузоподъемность — 1 700 килограммов.
Вооружение: до восьми ракет AGM-114 Hellfire, бомбы GBU-12 Paveway II и GBU-38 JDAM, что делает его гибким и универсальным ударным аппаратом.
2. Bayraktar TB2
Турецкий Bayraktar TB2 — один из самых влиятельных дронов в истории современного боя, учитывая его размеры, стоимость и простоту. Несмотря на скромный полезный груз в 150 килограммов и двигатель всего 100 лошадиных сил, TB2 обеспечивает 27 часов полета, автономность выполнения миссий и надежную разведывательную функциональность.
3. Wing Loong II
Разработанный китайской корпорацией AVIC, Wing Loong II считается самым продвинутым ударным дроном Китая своего класса. Он сопоставим с MQ-9 Reaper: размах крыла — 20,5 метра, максимальная взлетная масса — 4 200 килограммов, скорость — до 370 километров в час. Его испытания показали 100% точность, включая демонстрацию, где один дрон успешно поразил пять целей пятью разными типами ракет.
4. CH-5 Rainbow
CH-5 Rainbow, разработанный Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники (CASC), — тяжеловес китайского флота БПЛА. Впервые поднялся в воздух в 2015 году. Размах крыла — 21 метр, максимальная взлетная масса — более 3,3 тонн, а рекордная автономность — 60 часов, что позволяет вести сверхдлительные операции. При полезной нагрузке в 1 000 килограммов и 16 точках подвески он может нести ракеты серии AR, противотанковые AKD-10, бомбы FT и высокоточные боеприпасы GB.
5. Hermes 900
Израильский Hermes 900 от Elbit Systems — развитие легендарного Hermes 450. Предназначен главным образом для разведки, но способен и наносить удары. Имеет размах крыла 15 метров, потолок высоты 9 000 метров и автономность более 36 часов.
6. TAI Anka
Семейство TAI Anka отражает стремление Турции к развитию собственного ОПК. Крупнее и мощнее TB2, Anka имеет размах крыла 17,3 метров, потолок высоты 9 000 метров и автономность 30 часов. Дублированная авионика, спутниковая связь и цифровые системы управления обеспечивают высокую надежность.
7. RQ-4 Global Hawk
Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk — один из крупнейших высотных разведывательных дронов в мире. Размах крыла — 39,9 метра, турбовентиляторный двигатель Rolls-Royce позволяет подниматься на высоту 18 200 метров, автономность превышает 34 часа, а дальность — впечатляющие 22 780 километров.
По мере развития ИИ, технологий малозаметности, роя БПЛА и автономных систем, нынешние дроны станут базой для нового поколения аппаратов, способных действовать самостоятельно, взаимодействовать между собой и доминировать на поле боя будущего.
