Уволенный сотрудник Intel перед уходом загрузил 18 000 совершенно секретных файлов
Бывший сотрудник при увольнении похитил тысячи файлов Intel, среди них были и конфиденциальные. Компания пыталась с ним безуспешно связаться и в итоге подала в суд.
Как сообщает The Mercury News, бывший инженер-программист Intel Джинфэн Ло при увольнении скачал около 18 тысяч файлов компании и исчез. Среди похищенных файлов были данные с пометкой Intel Top Secret. Теперь его ждет иск от Intel на сумму 250 000 долларов.
Инженер-программист начал работать в компании в 2014 году. В июле 2024 года он получил уведомление об увольнении. В том же месяце он покинул Intel.
Согласно иску, Ло попытался скопировать файлы со своего рабочего ноутбука за неделю до окончательного увольнения. За три дня до ухода из компании он вновь попробовал перенести данные, на этот раз успешно. В последние дни работы он скачал большое количество данных, включая конфиденциальные.
Intel обнаружила утечку данных и начала расследование. Компания в течение более трех месяцев пыталась связаться с экс-сотрудником, но он не ответил на многочисленные звонки и письма. Тогда корпорация решила подать на него в суд.
Intel в последнее время проводит массовое сокращение штата. За последние несколько лет компания уволила 35 тысяч сотрудников. Возможно, это повлияло на увольнение Ло еще до того, как стало известно о краже данных.
