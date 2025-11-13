Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Стало известно, когда Китай может вернуть космонавтов, «застрявших» на орбитальной станции

Китай, судя по всему, готовится к возвращению на Землю пилотируемого корабля: власти выпустили уведомление о закрытии воздушного пространства — вскоре после того, как из-за возможного столкновения с обломком космического мусора была отложена посадка экипажа «Шэньчжоу-20».

Китайская космическая станция «Тяньгун» / © CNSA

Согласно уведомлению для пилотов, опубликованному Управлением гражданской авиации Китая, рано утром 14 ноября временно закрывается участок воздушного пространства над Внутренней Монголией. Эта зона совпадает с районом посадочной площадки Дунфэн — примерно в 60–90 километрах к юго-востоку от космодрома Цзюцюань, где с 2021 года приземляются все пилотируемые корабли серии «Шэньчжоу».

Официально китайское управление пилотируемой космонавтики (CMSEO) не сообщало дату и способ возвращения экипажа, но выбранное 30-минутное окно указывает, что посадка «Шэньчжоу-20» возможна уже в пятницу.

Ранее, 5 ноября, CMSEO внезапно перенесло запланированное возвращение экипажа — всего за несколько часов до отстыковки от станции «Тяньгун». Тогда ведомство заявило, что корабль, предположительно, задел небольшой обломок космического мусора, и специалисты проводят анализ повреждений и оценку рисков.

В обновлении от 11 ноября сообщалось, что команды активировали резервные процедуры, проводят симуляции, тесты систем и проверки безопасности. В районе Дунфэна начались репетиции поисково-спасательных операций. Однако признаков того, что возвращение неизбежно, тогда не приводилось.

Несмотря на эти сообщения, никто не гарантирует, что «Шэньчжоу-20» действительно вернется на Землю 14 ноября. Неясно также, будет ли экипаж на борту — теоретически космонавты могли бы вернуться на корабле «Шэньчжоу-21», но такая возможность выглядит маловероятной, поскольку не поступало сообщений о подготовке запасного «Шэньчжоу-22», который должен был бы служить «спасательной капсулой» для новой смены.

Экипаж «Шэньчжоу-20» — командир Чэнь Дун, а также Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе. Они прибыли на станцию 24 апреля и 4 ноября передали управление новому экипажу «Шэньчжоу-21». Их пребывание в космосе уже превысило 200 дней — это рекорд для Китая.

Обычно на «Тяньгуне» одновременно находятся три космонавта, а во время смены экипажа — шесть, но лишь на несколько дней. Продление миссии увеличивает расход воды, кислорода и пищи, а также нагрузку на системы жизнеобеспечения, однако станция оснащена замкнутыми циклами регенерации. Снабжение обеспечивает грузовой корабль «Тяньчжоу», который прибывает примерно каждые восемь месяцев; последний — «Тяньчжоу-9» — прибыл в июле, так что запасы достаточны.

Если посадка действительно состоится в пятницу, она будет проходить под пристальным вниманием наблюдателей. CMSEO заявляет, что придерживается принципа «жизнь прежде всего, безопасность прежде всего», и подчеркивает, что подготовка идет «в плановом и безопасном режиме».

«Шэньчжоу-20» стала шестнадцатой пилотируемой миссией Китая и первой, в которой возвращение на Землю пришлось отложить.