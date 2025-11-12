В Австралии нашли пчел с рогами

Новый вид пчел Megachile (Hackeriapis) lucifer, обнаруженный в Австралии / © Journal of Hymenoptera Research

Как сообщает пресс-служба Университет Кертина (Curtin University), ученые нашли необычный вид пчел на западе Австралии в районе Голдфилдс, когда исследовали дикий цветок Marianthus aquilonarius, находящийся на грани исчезновения. Этот цветок встречается лишь в районе горного хребта Бремер между городами Норсман и Хайден.

Голову самок украшают крошечные «рожки», при этом у самцов такой отличительной черты нет. Обнаруженный вид пчел назвали Megachile (Hackeriapis) lucifer. Ведущий автор исследования Кит Прендергаст из «Школы молекулярных наук и наук о жизни» Университета Кертина пояснила, что вдохновилась сериалом Netflix «Люцифер», который смотрела во время описания вида. По ее словам, это имя прекрасно подходит насекомому.

Баркодирование ДНК подтвердило, что самец и самка относятся к одному виду. Между тем, их генетический профиль не совпал ни с одним известным видом пчел из баз ДНК. Кроме того, собранные образцы морфологически не совпадали с экземплярами из музейных коллекций. Исследование опубликовано в Journal of Hymenoptera Research.

По словам Прендергаст, за последние 20 лет Megachile (Hackeriapis) lucifer стал первым новым видом пчел, который официально описали ученые. Однако исследовательница отметила, что вид обнаружили в том же небольшом районе, что и редкий цветок. Они оба могут оказаться под угрозой исчезновения из-за разрушения среды обитания и изменения климата.

Новый вид пчел Megachile (Hackeriapis) lucifer, обнаруженный в Австралии / © Journal of Hymenoptera Research

Прендергаст пояснила, что многие горнодобывающие компании до сих пор не проводят исследования местных пчел. Из-за этого ученые могут упускать неописанные виды, в том числе и те, которые играют ключевую роль в поддержании редких растений и экосистем. Не зная, какие пчелы где обитают и от каких растений они зависят, есть риск потерять и тех, и других до того, как они будут обнаружены.