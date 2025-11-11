Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Лидеры мирового метростроения: топ-10 стран
Сектор метрополитена стремительно развивается. По состоянию на конец 2024 года жители более 180 городов ежедневно используют систему метрополитена, снижая уровень заторов и выбросов.
Согласно всестороннему исследованию компании Spherical Insights, названы десять стран с крупнейшими и наиболее разветвленными системами метрополитена — отражение мирового поворота к эффективному, экологичному и технологически готовому общественному транспорту будущего.
1. Китай
Китай по праву занимает первое место, располагая более чем 9 500 километрами действующих линий метро в свыше 50 городах. Гигантские агломерации — Шанхай (802 километра), Пекин (836 километров) и Гуанчжоу (631 километр) — являются опорой этой огромной сети. В рамках Плана новой урбанизации Китай намерен превысить отметку в 10 500 километров к концу 2025 года.
2. Соединенные Штаты
Несмотря на автомобильную культуру, США располагают около 1 300 километров линий метро. Нью-Йоркское метро, включающее 472 станции, остается флагманом страны, а города Вашингтон и Сан-Франциско активно расширяют свои сети благодаря закону о развитии инфраструктуры и рабочих мест.
3. Южная Корея
Сверхсовременное метро Сеула протянулось более чем на 1 100 километров, делая его одним из самых технологичных и чистых в мире. Бесконтактная оплата, системы входа по распознаванию лиц и многоязычный интерфейс обслуживают высокоурбанизированное и продвинутое население страны.
4. Индия
В Индии идет настоящая транспортная революция. Почти 958 километров линий в 18 городах — от Дели до Мумбаи и Бангалора — свидетельствуют о бурном росте, основанном на активном сотрудничестве между федеральными и региональными властями, а также на широком внедрении государственно-частного партнерства.
5. Япония
Безупречная пунктуальность, чистота и интеграция — вот отличительные черты японских систем метро, прежде всего в Токио и Осаке. Токийское метро, протяженностью около 900 километров, ежедневно перевозит свыше восьми миллионов пассажиров. Инновации в сфере беспилотного управления и энергоэффективных составов сохраняют лидерство Японии в отрасли.
6. Россия
Российские метрополитены, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, известны своей архитектурной роскошью и надежностью. Большая кольцевая линия Москвы, одна из крупнейших в мире, стала символом амбиций страны в сфере транспортного развития. Общая протяженность линий метро в России превышает 800 километров.
7. Германия
Метро Германии сочетает высокие технологии и устойчивое развитие. Сети Берлина, Мюнхена и Гамбурга в совокупности превышают 700 километров. Сильный акцент на электрификации и данных о мобильности в реальном времени делает немецкие метрополитены примером для подражания во всем мире.
8. Бразилия
Бразилия — флагман Латинской Америки в области метрополитена. Сан-Паулу лидирует с сетью протяженностью около 400 километров и 91 станцией. Внедрение умных билетов и маршрутизации на основе данных помогает справляться с проблемами разрастания мегаполиса.
9. Великобритания
Родина первой в мире подземной железной дороги — Лондонский метрополитен — по-прежнему остается мировым символом. Программы модернизации, включая линию Элизабет, отражают стремление Великобритании сделать метро более устойчивым и доступным. Общая протяженность сети превышает 400 километров.
10. Франция
Парижское метро, наряду с развивающимися сетями в Лионе и Марселе, является частью богатого наследия Франции в области городского транспорта. Протяженность линий составляет около 220 километров, а грандиозный проект Grand Paris Express добавит еще более 200 километров к 2030 году.
