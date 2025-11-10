Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

От Японии до Маврикия: рейтинг узнаваемости флагов мира

Какие стяги первыми всплывают в памяти, когда речь заходит о всемирно известных символах стран?

Рейтинг: флаги стран от самых узнаваемых до наименее узнаваемых / © FlagWhiz

Визуализация, представленная выше показывает результаты с сайта FlagWhiz.com — игры, в которой пользователи должны угадать страну по ее флагу, выбирая из четырех вариантов ответа. Данные собраны на основе 511 581 попытки, сделанной игроками со всего мира.

Многие из самых узнаваемых флагов уникальны и принадлежат странам с высоким международным профилем, таким как Германия, Япония или Индия.

Флаг США также остается чрезвычайно узнаваемым, но в результатах викторины он немного отстает от лидеров. Причины этого не совсем ясны, но, возможно, дело в том, что флаги Либерии, Малайзии, Уругвая и даже Чили используют похожие элементы — полосы и звезды.

Наименее узнаваемые флаги, как правило, принадлежат странам меньшим по размеру и расположенным в регионах Африки, Океании или Карибского бассейна.

Некоторые из их флагов имеют более сложный дизайн, что затрудняет их идентификацию. Многие из этих государств обрели независимость лишь в XX веке, и зачастую в их флагах используются панафриканские цвета — красный, желтый и зеленый.