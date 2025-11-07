Ученые увидели опасность для природы и людей в фейковых ИИ-видео с дикими животными

Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.

Созданные нейросетями ролики, в которых фигурируют разные виды дикой фауны, собирают миллионы просмотров и лайков. Примеров таких видео множество: на одном из них леопарда, забежавшего во двор, где играл ребенок, атакует и прогоняет прочь домашняя кошка. На других — кролики, олени или медведи скачут на батуте. Также можно часто встретить кадры, изображающие дружбу зверей с человеком и прочие невероятные межвидовые взаимодействия, вроде заплыва енотов по реке верхом на крокодилах.

Изучив подобный вирусный контент, специалисты из Университета Кордовы (Испания) отметили, что он формирует искаженное представление о диких животных, приписывая им человеческие качества и действия, которые в действительности невозможны. Например, упомянутое выше видео с леопардом, где тот появился в жилом дворе и убежал от кошки, подрывает понимание поведения этого вида и угрозы, которую он представляет. Сбитый с толку роликом человек может не распознать опасность при реальном столкновении с хищником.

По словам исследователей, такого рода материалы способствуют дальнейшему углублению разрыва между людьми и природой. Его последствия особенно заметны у младших школьников, которые порой мало что знают о местной фауне.

Видео с уязвимыми видами создают ложное впечатление об их многочисленности, что снижает эффективность природоохранных мер. Также из-за неверных ожиданий у детей после просмотра контента может возникать разочарование, когда они не встретят в жизни дружелюбных зверей.

Наконец, ролики могут стать фактором, стимулирующим спрос на экзотических питомцев, что способно усугубить проблему их нелегальной продажи. Массовое распространение таких ИИ-видео только усиливает негативные эффекты.

Для противодействия им ученые предлагают повышать медиаграмотность людей, предоставлять инструменты для проверки информации в надежных источниках, вести просветительскую и разъяснительную работу со школьниками.

Добавим, что реальные кадры с представителями дикой фауны бывают не менее интересными и удивительными. К примеру, фотоловушки, установленные в Национальном парке Ману в Перу, запечатлели необычные контакты между оцелотом и опоссумом. Эти распространенные в Центральной и Южной Америке виды могут быть друг для друга хищником и добычей, но на снятых кадрах они неоднократно передвигались вместе. Биологи выдвинули несколько версий, объясняющих загадочный альянс, но какая из них верна, пока не установили.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Юлия Трепалина 885 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.