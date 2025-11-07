Уведомления
Ученые увидели опасность для природы и людей в фейковых ИИ-видео с дикими животными
Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.
Созданные нейросетями ролики, в которых фигурируют разные виды дикой фауны, собирают миллионы просмотров и лайков. Примеров таких видео множество: на одном из них леопарда, забежавшего во двор, где играл ребенок, атакует и прогоняет прочь домашняя кошка. На других — кролики, олени или медведи скачут на батуте. Также можно часто встретить кадры, изображающие дружбу зверей с человеком и прочие невероятные межвидовые взаимодействия, вроде заплыва енотов по реке верхом на крокодилах.
Изучив подобный вирусный контент, специалисты из Университета Кордовы (Испания) отметили, что он формирует искаженное представление о диких животных, приписывая им человеческие качества и действия, которые в действительности невозможны. Например, упомянутое выше видео с леопардом, где тот появился в жилом дворе и убежал от кошки, подрывает понимание поведения этого вида и угрозы, которую он представляет. Сбитый с толку роликом человек может не распознать опасность при реальном столкновении с хищником.
По словам исследователей, такого рода материалы способствуют дальнейшему углублению разрыва между людьми и природой. Его последствия особенно заметны у младших школьников, которые порой мало что знают о местной фауне.
Видео с уязвимыми видами создают ложное впечатление об их многочисленности, что снижает эффективность природоохранных мер. Также из-за неверных ожиданий у детей после просмотра контента может возникать разочарование, когда они не встретят в жизни дружелюбных зверей.
Наконец, ролики могут стать фактором, стимулирующим спрос на экзотических питомцев, что способно усугубить проблему их нелегальной продажи. Массовое распространение таких ИИ-видео только усиливает негативные эффекты.
Для противодействия им ученые предлагают повышать медиаграмотность людей, предоставлять инструменты для проверки информации в надежных источниках, вести просветительскую и разъяснительную работу со школьниками.
Добавим, что реальные кадры с представителями дикой фауны бывают не менее интересными и удивительными. К примеру, фотоловушки, установленные в Национальном парке Ману в Перу, запечатлели необычные контакты между оцелотом и опоссумом. Эти распространенные в Центральной и Южной Америке виды могут быть друг для друга хищником и добычей, но на снятых кадрах они неоднократно передвигались вместе. Биологи выдвинули несколько версий, объясняющих загадочный альянс, но какая из них верна, пока не установили.
Исследователи из Австралии выяснили у профессиональных кинологов, какие несложные обонятельные игры и приемы могут помочь хозяевам разнообразить жизнь четвероногих любимцев, дать им дополнительную умственную нагрузку и повысить благополучие.
Если человек не согласен с политикой государства, в котором живет, то он оказывается перед выбором: выражать мнение открыто или не говорить о своих убеждениях. Международная команда ученых с помощью математического моделирования выяснила, какие факторы и в какой степени влияют на решение прибегнуть к самоцензуре.
Ученые разобрались, как повышение температуры тела заставляет иммунные клетки двигаться к очагу воспаления. Этим «турборежимом» управляет двигательный белок миозин II, который при нагреве генерирует больше механической силы для передвижения.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.
Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
