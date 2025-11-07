  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
7 ноября, 08:15
Юлия Трепалина
10

Ученые увидели опасность для природы и людей в фейковых ИИ-видео с дикими животными

❋ 4.3

Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.

Биология
# видео
# дикая природа
# дикие животные
# соцсети
# фейки
прыгающие еноты
© kateyproai / Snopes Illustration

Созданные нейросетями ролики, в которых фигурируют разные виды дикой фауны, собирают миллионы просмотров и лайков. Примеров таких видео множество: на одном из них леопарда, забежавшего во двор, где играл ребенок, атакует и прогоняет прочь домашняя кошка. На других — кролики, олени или медведи скачут на батуте. Также можно часто встретить кадры, изображающие дружбу зверей с человеком и прочие невероятные межвидовые взаимодействия, вроде заплыва енотов по реке верхом на крокодилах.

Изучив подобный вирусный контент, специалисты из Университета Кордовы (Испания) отметили, что он формирует искаженное представление о диких животных, приписывая им человеческие качества и действия, которые в действительности невозможны. Например, упомянутое выше видео с леопардом, где тот появился в жилом дворе и убежал от кошки, подрывает понимание поведения этого вида и угрозы, которую он представляет. Сбитый с толку роликом человек может не распознать опасность при реальном столкновении с хищником.

По словам исследователей, такого рода материалы способствуют дальнейшему углублению разрыва между людьми и природой. Его последствия особенно заметны у младших школьников, которые порой мало что знают о местной фауне.

Видео с уязвимыми видами создают ложное впечатление об их многочисленности, что снижает эффективность природоохранных мер. Также из-за неверных ожиданий у детей после просмотра контента может возникать разочарование, когда они не встретят в жизни дружелюбных зверей.

Наконец, ролики могут стать фактором, стимулирующим спрос на экзотических питомцев, что способно усугубить проблему их нелегальной продажи. Массовое распространение таких ИИ-видео только усиливает негативные эффекты.

Для противодействия им ученые предлагают повышать медиаграмотность людей, предоставлять инструменты для проверки информации в надежных источниках, вести просветительскую и разъяснительную работу со школьниками.

Добавим, что реальные кадры с представителями дикой фауны бывают не менее интересными и удивительными. К примеру, фотоловушки, установленные в Национальном парке Ману в Перу, запечатлели необычные контакты между оцелотом и опоссумом. Эти распространенные в Центральной и Южной Америке виды могут быть друг для друга хищником и добычей, но на снятых кадрах они неоднократно передвигались вместе. Биологи выдвинули несколько версий, объясняющих загадочный альянс, но какая из них верна, пока не установили.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
885 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
Биология
# видео
# дикая природа
# дикие животные
# соцсети
# фейки
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
07 Ноя
750
Деление клетки как основа передачи наследственной информации
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
08 Ноя
Бесплатно
Наивные вопросы: отвечают ученые
ВДНХ
Москва
Лекция
08 Ноя
Бесплатно
Альтернативная сборка: какой могла быть жизнь на Земле
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
08 Ноя
Бесплатно
Витамины: необходимые для жизни
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
08 Ноя
Бесплатно
Озон — хрупкий защитник человечества
Экспериментаниум
Москва
Лекция
08 Ноя
Бесплатно
Океаны вне Земли
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
09 Ноя
Бесплатно
Выучить нельзя забыть: как работает наша память
ВДНХ
Москва
Лекция
10 Ноя
650
Самое раннее первобытное искусство (палеолит)
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
11 Ноя
900
Собакообразные хищники: от стайных охотников до морских адаптаций
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
5 ноября, 08:12
Юлия Трепалина

Кинологов спросили, как повысить благополучие собак

Исследователи из Австралии выяснили у профессиональных кинологов, какие несложные обонятельные игры и приемы могут помочь хозяевам разнообразить жизнь четвероногих любимцев, дать им дополнительную умственную нагрузку и повысить благополучие.

Биология
# домашние животные
# запахи
# нюх
# обоняние
# собаки
5 ноября, 09:28
Полина Меньшова

Ученые проследили, как формируется самоцензура

Если человек не согласен с политикой государства, в котором живет, то он оказывается перед выбором: выражать мнение открыто или не говорить о своих убеждениях. Международная команда ученых с помощью математического моделирования выяснила, какие факторы и в какой степени влияют на решение прибегнуть к самоцензуре.

Психология
# государство
# политические взгляды
# политические оппоненты
# политические разногласия
5 ноября, 13:08
Илья Гриднев

Повышенная температура включила «турборежим» для иммунных клеток

Ученые разобрались, как повышение температуры тела заставляет иммунные клетки двигаться к очагу воспаления. Этим «турборежимом» управляет двигательный белок миозин II, который при нагреве генерирует больше механической силы для передвижения.

Биология
# иммунитет
# лихорадка
# миозин
3 ноября, 15:36
Адель Романова

Астрофизики нашли объяснение необычным свойствам межзвездной кометы 3I/ATLAS

Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.

Астрономия
# космическая радиация
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
1 ноября, 14:20
Игорь Байдов

Биологи нашли связь микробиоты кишечника с формированием личности

Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.

Медицина
# кишечная микробиота
# микробиология
# фекалии
# фекальная трансплантация
1 ноября, 08:50
Любовь С.

Долголетие гренландских китов обеспечил белок, восстанавливающий ДНК

Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.

Биология
# ДНК
# долголетие
# киты
# мутации
# онкологические заболевания
# продолжительность жизни
# старение
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые увидели опасность для природы и людей в фейковых ИИ-видео с дикими животными

    7 ноября, 08:15

  2. Органы на заказ: как биофабрикация откроет путь к долголетию

    6 ноября, 16:47

  3. Наночастицы магнетита и титаната бария сделали стекло многофункциональным

    6 ноября, 15:31

  4. Древнейший город майя оказался ритуальной картой Вселенной

    6 ноября, 14:04
Выбор редакции

Атом через 100 лет: как ядерная энергия изменит будущее человечества

31 октября, 13:25

Последние комментарии

Владимир Кодес
17 минут назад
Рейтинг создан для того чтоб вводить нас в заблуждение. В Сингапуре пломба в зуб 2000 долларов стоит.

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Николай Цыгикало
35 минут назад
Если тепловая мощность реактора 200 МВт, а электрическая 50 МВт, то это 25% КПД, а не 45-50%, или "33% у традиционных паровых реакторов".50 / 200 = 0,25.

В Китае разработали реактор для крупнейшего в мире контейнеровоза 

Андрей Will
36 минут назад
Иван, в роскосмос не верю, верю в то что юра мы всё просрали, и в то что американцы не были на луне😀так как была гонка вооружений, и для них это было

В лунном грунте, привезенном «Аполлонами», нашли серную аномалию

Ар Он
38 минут назад
Anatoly, в США население 340млн, богатых там более чем достаточно

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Ар Он
39 минут назад
Олег, встали с колен

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Сергей Геркин
44 минуты назад
Andrey, зато у нас есть ЦБ, который не даёт развиваться со своей ставкой 16%

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Сергей Геркин
45 минут назад
Если нам бы дали печатать столько денег и выдавать кредиты под 1%, мы бы тоже были бы в топ 10

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

albert avanesyan
49 минут назад
Не удивительно..

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Anatoly Tan
54 минуты назад
Олег, ВВП на душу населения это вообще ни о чем рейтинг, вас не смущает что Китая нет в списке? А если смотреть ВВП по ППС то РФ на 4 месте. В штатах на

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Никита Пермяков
2 часа назад
Что-то даже в оригинальной статье никакой информации о том как исследование проводилось: какой объем считается книгой (комикс это книга?), как

В каких странах люди читают больше всего?

Валерий Андреев
2 часа назад
Хорошая статья. Отлично, Анна Сергеева, разобралась. И вывод в конце о принципе неопределенности мне понравился. Наверное так и есть.

Алгоритм, управляющий триллионами: как работает Aladdin от BlackRock

Никита Пермяков
2 часа назад
Олег, а почему в конце-то? Тут же вообще про Россию ни слова. Вроде мы даже не в середине, а в первой трети. В целом, большая часть человечества живёт

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Анастасия Иванова
3 часа назад
Andrey, с маленькой буквы пожалуйста

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Сергей Строганов
3 часа назад
Так много слов и нет самого главного - графика доходности, которую обеспечивает этот Алладин за все годы своего существования. И сдаётся мне, что

Алгоритм, управляющий триллионами: как работает Aladdin от BlackRock

Михаил Невский
5 часов назад
Arto, уже +15 пишут, хотя недавно было +14 серьезно. А в ранних книжках +13 считалась температура Земли средняя.

Инфографика: средние температуры поверхностей планет Солнечной системы 

Юрий Шаляпин
6 часов назад
Тут нужно учитывать что в Швейцарии реальный доход приносят только 1,8% граждан,это патенты,доходы от акций,финансовой деятельности и

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Иван Колупаев
7 часов назад
Ну надо же какое открытие 😏 Шанс потерять девственность в общаге оказался выше чем дома с мамочкой.

Риск стать жертвой сексуального насилия у студенток оказался на 75% выше, чем у сверстниц не из вузов

Andrey Andreev
8 часов назад
Олег, зато у России есть Путин 👍🏻

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Nikita Lazarenko
10 часов назад
Вау

Фото: Млечный путь и окружающая его пыль

Иван Колупаев
10 часов назад
алексей, у России тоже нет скафандра для Луны одни только предположения что скафандр для космоса и на Луне будет норм если его немного напильником

Первый пуск лунной китайской ракеты и пилотируемого корабля запланировали на 2026 год

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно